SVARER: – Ja, vi har kommet mye lenger enn slik verden var for 200 år siden, men rasisme eksisterer, og det eksisterer også i «uproblematiske» Norge anno 2019, skriver Salma Ahmed. Foto: Privat

Debatt

Rasisme-debatten: – Derfor er jeg lei

Vi overdriver ikke, vi reagerer ikke unødvendig, vi er ikke sinte for null grunn og vi lager definitivt ikke en sak ut av det blå. Folk som ikke er mørke i huden er privilegerte og har flere muligheter. Privileger handler ikke om at du som hvit ikke har problemer. Det handler om at dine problemer aldri vil oppstå på bakgrunn av at du er hvit.

For mindre enn 10 minutter siden







SALMA AHMED, lærer.

«Det første jeg vil si er at jeg på ingen måte er en rasist» er typisk første setning for en hvit persons angivelige beklagelse på at det er nettopp det han er.

Holder du i veska litt mer påpasselig når en mørkhudet mann setter seg ved siden av deg på bussen? Eller blir du litt letta når mannen som går bak deg den lørdagskvelden er hvit i huden og ikke mørk? Syns du «negervitser» er morsomme?

Dette innlegget er for deg som kunne sverget på alt du eier at du ikke var rasist, men kanskje innser at du har internaliserte fordommer mot folk som ikke ser ut som deg. For rasisme handler ikke bare om slavetiden i USA på 1800-tallet, eller at du høyt skal tro og brøle at «hvite mennesker er over svarte». Ja, vi har kommet mye lenger enn slik verden var for 200 år siden, men rasisme eksisterer, og det eksisterer også i «uproblematiske» Norge anno 2019. For la meg forklare deg hva rasisme og fordommer i Norge i det 21. århundre ser ut som.

les også Politisk ukorrekthet for enhver pris

Det handler om at jeg som svart må søke flere jobber for det er vanskeligere for meg å få en. Det handler om at jeg har blitt stirret på i Oslos gater siden jeg var et lite barn og aldri forsto hvorfor folk skulle se på meg så fælt. Det handler om at min lærer på barneskolen skjøv meg til siden og tok et klassebilde hvor det så beleilig endte opp med at jeg var den eneste som ikke kom med på bildet. Er det nå du skal spørre hvor mange mørkhudede vi var i klassen? 1.

Vi har blitt indoktrinert våre forskjeller siden fødsel, og jeg lurer på hvorfor det er slik at hver gang jeg så meg selv i speilet som barn så ble jeg alltid litt skuffa? For det å se meg selv i speilet minnet meg om min annerledeshet. Mitt hår var ikke like fint, ei heller var min farge.

Når vi har slike problematikk i landet, syns du det da er ok å spøke om svarte? Hvorfor er det en spøk i det hele tatt? Hvorfor er det en unaturlig spøk å si at en hvit person ligner på en ape? Jo, fordi det har null basis i virkeligheten. Jeg har et ønske om at slike spøker mot svarte skal bli like irrelevante. Jeg vil at folk skal forstå at det ikke er en spøk å lage jo nettopp fordi det har null basis i virkeligheten det også.

«Hvorfor er svarte mennesker så sure?» For dere som ikke forstår, la meg forklare deg hvordan det er å være svart. Vi har blitt slavegjort både mentalt og fysisk. Vi har blitt kolonisert og drept. Millioner har dødd. Har du hørt om Leopold II? Trolig ikke. Det er mannen som har drept dobbelt så mange Kongolesere, som antall jøder vi vet Hitler drepte. Denne historien skjedde for bare 100 år tilbake. 10 millioner svarte menn, kvinner og barn ble brutalt torturert og drept, men dessverre når ikke denne historien fagbøkene våre engang. Hvorfor er det rart at «svarte mennesker er så sure», når vår historie ikke engang er verdt å nevnes?

les også Flauhetskonkurransen er i gang!

Vi overdriver ikke, vi reagerer ikke unødvendig, vi er ikke sinte for null grunn og vi lager definitivt ikke en sak ut av det blå. Folk som ikke er mørke i huden er privilegerte og har flere muligheter.

Det er derfor vi med mørk hud vokser opp med å bli fortalt at vi må jobbe dobbelt så hardt. Vi må gjøre det bedre enn vår hvite nabo, for å bli anerkjent for den samme jobben. Studier viser at svarte mennesker blir gransket mer på jobb, og blir naturligvis lettere funnet feil ved enn deres hvite kollegaer.

Er det rart vi blir lei? Er det rart det sies vi «gjør det verre» enn alle andre? Premissene for at alle skal tro det ligger jo til grunn, og jeg er lei av å måtte være unnskyldende ovenfor mine «medutlendinger» på hvorfor det er vanskelig å være «utlending» i Norge. Vi lever i et system som favoriserer andres sjanse for muligheter på bakgrunn av mengde melanin i kroppen, og det er ikke greit.

Min etnisk norske hvite kollega sa til meg så sent som i går at det er vanskelig å være norsk i Norge. Vel, hvis det er vanskelig for deg så vet jeg ikke hvor jeg skal finne meg selv på den lista. Det er nettopp det som er problemet.

Mange ser ikke at det å være lys i seg selv gir deg et stort forsprang i livet. Privileger handler ikke om at du som hvit ikke har problemer. Det handler om at dine problemer aldri vil oppstå på bakgrunn av at du er hvit.

Vi må starte opp samtalen. Det er ikke mulig å løse et problem hvis man ikke innser at det eksisterer et problem. Mange i Norge er klar over kampen om like muligheter for begge kjønn. Mange av oss derimot, lider av uvitenhet om kampen for like muligheter for alle slags farger og etnisiteter. Jeg håper jeg lever til å se en dag hvor jeg kan si at jeg føler meg like tilpass i landet her som min kollega.

Publisert: 05.11.19 kl. 12:04







Mer om