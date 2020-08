Kommentar

Nå har Olsen kniven på strupen

Av Hanne Skartveit

Sentralbanksjef Øystein Olsen får ansvaret for å løse Tangen-floken. Men hvis finansminister Jan Tore Sanner ikke blir fornøyd, havner Olsen i trøbbel. Sanner tar grep. På overtid.

Gjennom måneder har Norges Bank og Oljefondet vært i dyp krise. Først denne uken undersøkte Sanner hvilke muligheter han har til å gå inn i ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondsjef. Og ikke minst: Hvilke krav han kan stille til den som skal lede Oljefondet. Vår felles formue. Justisdepartementets lovavdeling slo fredag fast at de mulighetene er mye større enn Sanner har trodd frem til nå.

Mye tyder på at finansministeren og hans departement i det lengste har håpet at denne saken ville løse seg av seg selv. At Olsen og Tangen skulle ta signalene og rydde opp på egen hånd. Eller at Norges Banks hovedstyre og Stortingets kontrollorgan, Representantskapet, skulle komme til enighet om hvordan interessekonfliktene til Tangen kunne håndteres.

Bekymret Sanner

Men månedene gikk, og ikke noe av dette skjedde. Både tilliten og omdømmet til sentralbanken og Oljefondet har blitt svekket. Det siste halvåret har vært en kritisk periode for norsk økonomi, på grunn av coronaen og dens virkninger både i Norge og ute i verden. Samtidig har de institusjonene som skal sørge for stabilitet og orden i økonomien, brukt mye krefter på Tangen-saken. Altfor mye. Det gjelder særlig Norges Bank. Men også Finansdepartementet og Oljefondet.

Kjernen i Tangen-saken er om Oljefondet kan ha en toppsjef som får unntak fra det etiske regelverket som alle andre ansatte må etterleve. Og om Oljefondet kan ha en toppsjef som har verdier i et skatteparadis samtidig som Stortinget har pålagt fondet å bekjempe de samme skatteparadisene.

Svaret har egentlig vært åpenbart fra begynnelsen av: Det er nær umulig. Eller kanskje helt umulig.

Antagelig har det også vært åpenbart for en så erfaren politiker som finansminister Sanner. Allerede før han kjente til disse forholdene rundt Tangen, ga han uttrykk for sin uro. I mars, få dager før ansettelsen, ringte Sanner til sentralbanksjef Øystein Olsen. Han var bekymret etter å ha fått vite at Nicolai Tangen var Norges Banks foretrukne kandidat til jobben som ny oljefondsjef.

Ville grepet inn tidligere?

Vi vet ikke i detalj hva de to snakket om, annet enn at det handlet om skatt og andre forhold rundt Tangens formue. Vi vet også at Olsen hverken orienterte Sanner om at Norges Bank hadde gått med på at Tangen skulle få fortsette å ha en stor eierandel i sitt eget fond, at han hadde verdier plassert i skatteparadiser, eller at han har en pågående skattesak mot seg i Storbritannia.

Det mange spør seg om nå, med rette, er hvorfor Sanner ikke på et tidligere tidspunkt undersøkte grundigere hvilken myndighet han hadde til å gripe inn i ansettelsen av ny oljefondsjef. Hvorfor ikke allerede i mars, da han ringte Olsen og uttrykte sin bekymring? Eller senere utover våren og sommeren, da situasjonen spisset seg til?

Sanner medga på pressekonferansen i går at han godt kunne ha gjort det. Uten å si det direkte, ga han også inntrykk av at han ville ha grepet inn tidligere dersom han hadde trodd han kunne. Da hadde prosessen blitt annerledes. Og kanskje også utfallet.

Norges Banks uavhengighet

Gjennom den siste uken har saken fått en dramatisk omdreining. Det toppet seg i går, da Stortingets finanskomite samlet seg bak en enstemmig innstilling om ansettelsen av ny oljefondsjef. Det er vanskelig å lese innstillingen annerledes enn at alle partiene mener at Tangen må selge seg gå helt ut hedgefondet han bygget opp i Storbritannia, og trekke alle sine midler ut av skatteparadiser - eller trekke seg fra stillingen som oljefondsjef. Før han i det hele tatt har tiltrådt.

Våre folkevalgte har holdt seg tilbake så lenge de kunne, i håp om at saken skulle finne sin løsning uten at de blandet seg inn. De har stor respekt for Norges Banks uavhengighet, og for arbeidsdelingen mellom Stortinget og regjeringen.

Stortinget har ingen direkte myndighet over Norges Bank. Sentralbanken forholder seg til regjeringen, ved Finansdepartementet. Men etter hvert som saken utviklet seg, og Norges Banks representantskap henvendte seg til Stortinget med sin kritikk av ansettelsen av Tangen, måtte de folkevalgte handle.

Norsk politikk på sitt beste

De har gått inn i saken med stort alvor, vet vitende om at dette handler om Oljefondets og Norges Banks tillit og omdømme - i en svært kritisk tid. Det åpenbare ble stadig tydeligere - vi kan ikke ha en oljefondsjef som et enstemmig storting ikke har tillit til. Ikke fordi de har noe imot Nicolai Tangen som person. Men fordi han har private økonomiske interesser som i utgangspunktet bryter med Norges Banks eget etiske regelverk.

Det vi så på Stortinget i går, var norsk politikk på sitt beste. Både Aps Hadia Tajik, som var ansvarlig for saken i finanskomiteen, og komiteens leder, Høyres Mudassar Kapur, har gjort en solid jobb. De har klart å samle alle partiene bak formuleringer som i virkeligheten gir både finansministeren og sentralbanksjefen svært stramme tøyler.

Etter at Sanner har fått det handlingsrommet han trodde han ikke hadde, og som han trenger for å imøtekomme Stortinget, kommer han med en dårlig skjult trussel overfor Olsen: Samtidig som han gjør det klart at det er Olsen og hovedstyret i Norges Bank som må løse Tangen-knipen, sier Sanner at han håper han slipper å bruke det handlingsrommet han nå har fått. Det betyr i virkeligheten at Olsen må følge føringene fra en enstemmig finanskomite på Stortinget. Skjer ikke det, sitter antagelig Olsen løst i stolen som sentralbanksjef.

Skadebegrensning

Det er vanskelig å se noen gode løsninger på den krisen Norges Bank og Oljefondet står i. Spørsmålet er hva som er det minst dårlige alternativet akkurat nå. En brutal løsning som skaper dramatisk men kortvarig uro? Eller en langvarig prosess med forsøk på å finne kompromisser som i virkeligheten skaper ny og langvarig splid? Både mellom Norges Banks hovedstyre og representantskap - og kanskje også mellom partiene på Stortinget.

Mye skade har allerede skjedd. Nå handler det mest om skadebegrensning. Målet må være å finne en løsning som gjør at Oljefondet får den roen det trenger for å gjøre en skikkelig jobb. Og ikke minst - den tilliten fondet er avhengig av. Både i det norske samfunnet. Og ute i verden.

