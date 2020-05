Full skjæring

Politiet har gjort det klart at de ikke bøyer av for kravet om å avslutte saumfaringen av boligen i Sloraveien 4. Begge deler er fortsatt viktig for dem. Nedre Romerike tingrett besluttet torsdag at ransakingen i huset kan fortsette

Onsdag denne uken sendte politimesteren i Øst politidistrikt, Ida Melbo Øystese, ut en pressemelding hvor det sto at «politiet forstår at saken er svært krevende for den nærmeste familien, og at enkelte etterforskningsskritt kan oppleves som belastende. Samtidig har vi et sterkt ønske om at de fortsatt bidrar til å kaste lys over saken».