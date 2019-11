PAPPA-RÅD: – Rutine er et reddende ord for introverte og slitne fedre. Få deg gode vaner som etter hvert går på autopilot, skriver kronikkforfatteren. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Sara Johannessen

Debatt

Hjelp, jeg er en introvert pappa!

Introverte kan være like sosiale som ekstroverte, men vil på et tidligere tidspunkt kjenne at det er godt å komme hjem og hente seg inn. Men muligheten for å hente seg inn er begrenset for introverte småbarnspappaer.

Nå nettopp

HANS ESKIL VIGDEL, forfatter av boken «Ingen introverte i himmelen»

Det går i ett fra tidlig morgen til sen kveld. Storesøster er morgenfugl og lillebror har mageknip.

Se for deg at du har fått tildelt en viss mengde energi. Energibeholderen fylles og tømmes, men størrelsen er konstant, uavhengig av din alder. Den er del av den indre konstruksjonen som kalles personlighet.

De mer dagligdagse begrepene innadvendt og utadvendt og de mer faglige begrepene introvert og ekstrovert brukes om hverandre. Men måten vi bruker ordene i dagligtalen er ofte misvisende, man ilegger begrepene en annen betydning enn den opprinnelige. Vi tenker gjerne utadvendt som noe positivt, og innadvendt som noe negativt. Man tror feilaktig at å være innadvendt er å være sjenert. Hvem vil vel være innadvendt da, eller introvert for den saks skyld?

Hans Eskil Vigdel. Foto: Straume Media

Begrepene handler ikke om hvorvidt man mestrer det sosiale, men hvordan man forholder seg til den ytre og til den indre verden, hvor en henter energi og hva man foretrekker. Introverte henter energi i sin indre verden og ved å være sammen med færre mennesker, mens ekstroverte får energi og blir gira når de opplever at det er mye som skjer og de får være sammen med mange. I et samfunn med idealer om å ta plass, rope høyest, bygge større nettverk og by på seg selv, betyr det at ekstroverte har mer energi og overskudd.

Introverte kan være like sosiale som ekstroverte, men vil på et tidligere tidspunkt kjenne at det er godt å komme hjem og hente seg inn. Men muligheten for å hente seg inn er begrenset for introverte småbarnspappaer.

Introverte pappaer må trene seg på finne introverte rom, lommer av egentid i en ekstrovert verden. Derfor trenger introverte å være mer bevisst og selektive på tidsbruk enn ekstroverte. En introvert vil foretrekke å bruke sin begrensede sosiale energi og tid på å fordype seg i nære relasjoner. Sosial tid skal være kvalitetstid, enten med de man er glad i eller med engasjerende faglig innhold på jobb. Å bare følge de andres pipe og late som at alt er bra, er en kommende katastrofe.

les også – Kan vi ikke bare være hverdagsmennesker?

Gi de ekstroverte idealene motstand. Ikke spill rollespill for å passe inn. Verden trenger at noen holder igjen tempoet, går saktere og lodder dypere. For livets karuseller ser ut til å snurre stadig raskere, blinke skarpere og bråke mer. Introverte oppfattes som trege, foretrekker å jobbe alene, lytter mer og snakker mindre, liker å være godt forberedt til et møte, er samvittighetsfulle og gjerne ekstra sensitive. Introverte er ikke sjenerte, sjenanse handler om frykt, introversjon er personlighet.

Den følelsen, når du har syklet hjem fra jobb, du må skyndte deg for å hente storesøster i barnehagen. Det er ikke tid til å dusje, og du vet det sannsynligvis ikke blir ro og fred før sent på kvelden. Du har et desperat behov for å være alene og lade batteriene, men det står ingen andre klare for å avlaste. Mamma er også sliten. Hvordan overlever du?

Avtal et lite avbrekk med mammaen på 10-30 minutt for deg selv, der du kan få være alene etter jobb, før ungene er i seng. Stå opp en time før du pleier for å ha alenetid og gjøre dine ting. Da må man ofre søvn eller legge seg tidligere. Finnes det et hvilerom på jobb? Da er du heldig. Ta deg en liten lur. Så arbeider du mer effektivt og orker mer når du kommer hjem. Skaff deg plusspoeng hos partneren. Kaffe på senga for eksempel? Finn en treningsform der du kan involvere barnet. Kjøp en joggevogn brukt på finn.no eller kanskje er sykkelvogn, eller pulk hvis det er ski som gjelder. Dra på jobbtur hvis muligheten byr seg, det er et fint avbrekk fra det intense familielivet, en pause og et påfyll som kommer familien til gode. Det er som om man har fått et ekstra gir av å ha barn, så når man er på tur uten barn er det som om man har fått uante krefter. Det beste av alt: Man kan bruke barna som unnskyldning for å være hjemme og takke nei til strevsomme sosiale forespørsler.

Om du kaller deg innadvendt eller utadvendt, eller noe annet, er egentlig ikke så farlig. Merkelappen er ikke det viktig, ikke stress med å finne ut hva du egentlig er. Det som derimot er viktig er å kunne ta plass i seg selv og hensyn til seg selv i møte med de ekstroverte idealene der ute. Da gjør vi både oss selv og omgivelsene en tjeneste. Det fine med personlighetstyper er at det hjelper oss til å bli bevisst egen personlighet, man får noe å speile seg i og noen knagger å henge ting på. Å bli kjent med egen introversjon kan bli en god ressurs i møte med livet.

Rutine er et reddende ord for introverte fedre. Sett punktene over inn i ditt eget system, og tilfør nye punkter som passer deg. Å få til gode rutiner redder familiens liv. Gode vaner som etter hvert går på autopilot.

På den måten kan bruke mindre energi på å bekymre deg, og kjenne på overskudd, isteden for slitenhet.

Publisert: 24.11.19 kl. 07:28

Mer om