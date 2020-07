Kommentar

Endelig gode nyheter, Sverige

Av Astrid Meland

LYS FRAMTID: Folk nyter en solnedgang ved Malmø med utsikt mot Øresundbroen. Foto: Johan Nilsson, TT

Nye forskningsresultater har ført til glede over grensen. Og kanskje får svenskene rett til slutt.

Sverige har nå over 5400 coronarelaterte dødsfall. Håpet har vært at de skal få betalt for det.

Men skuffelsene har vært mange. Undersøkelsene viser at bare noen få prosent har hatt viruset og dermed kan tenkes å være immune.

Veien frem til flokkimmunitet synes like lang som veien frem til en vaksine.

Men denne uken har stemningen vært merkbart bedre på svenske avisforsider og i sosiale medier.

For kanskje har ekspertene lett feil sted, i alle disse månedene.

En undersøkelse gjort på 200 svenske smittede, viser at immunsystemet deres har vært i jobb, selv om man ikke klarer å finne antistoffer i blodet til alle.

Men de finner spor etter noe annet.

Forskningen er gjort ved Karolinska, på svensker med milde eller ingen symptomer. Den ferdige artikkelen er ennå ikke publisert, men det ser ut som opp til dobbelt så mange kan ha hatt sykdommen enn vi trodde.

Svenske aviser har vært fulle av artikler om de såkalte T-cellene, som er det forskerne har funnet i blodprøvene.

MANGE FLERE KAN HA HATT SYKDOMMEN: Sveriges Folkhälsomyndigheten anført av Anders Tegnell ønsker seg kjappere metoder for å måle immunitet. Foto: Pontus Orre

Og om det stemmer, er dette en god nyhet for alle. Bekymringen har vært at folk ikke blir immune, fordi man ikke finner antistoffer.

Men T-cellene er en sentral del av immunforsvaret. De gir den langvarige immuniteten for sykdommen SARS1, som kan påvises ennå, 17 år etter.

T-cellene har sin egen hær med krigerceller som finner virusfabrikkene i oss og ødelegger dem.

Årsaken til at verden bare har lett etter antistoffer, er at det er så mye enklere. Det kan gjøres raskt, på store, representative utvalg. T-cellene må derimot undersøkes manuelt i laboratorium.

Det er derfor de nye undersøkelsene er så små. Det har imidlertid kommet flere. En fra Sveits, for eksempel, viste også at folk som har vært syke ikke har antistoffer.

Resultatene er selvsagt usikre, utvalgene er på langt nær representative og det mangler ikke på kritiske innvendinger.

Men dette tyder på at mange flere har hatt viruset enn det vi har trodd.

Om folk blir immune vet vi ikke sikkert før personen infiseres på nytt med coronavirus. Men det er sannsynlig. Eksperter tror i det minste du får mildere symptomer på runde to. For T-celler er kraftige saker.

– En pasient med en massiv svulst under venstre bryst, ble behandlet med et antistoff som skrudde på T-cellene. I løpet av uker hadde hun et hull i brystet, for T-cellene hadde fjernet tumoren, sier immunolog David Watkins i podkasten The Drive.

Og antagelig har de flest av oss kreftceller. Men T-cellene har evne til å gjenkjenne dem som fremmedlegemer og ta knekken på dem.

Det som gjør nyheten enda mer spennende, er andre studier som tyder på at mange har vært syke uten å merke det.

I en diger, italiensk studie omtalt på podkasten Twiv, ser det ut til at 70 prosent av de smittede under 60 år var uten symptomer.

Nå er riktignok symptomer vanskelig å måle, fordi noen mennesker sier de har mange, mens andre aldri rapporterer noen.

Resultatene varierer også. I det laveste sjiktet har vi en kinesisk studie som viste 20 prosent uten symptomer.

Men det er høyt det og.

Altså har flere hatt sykdommen enn vi tror. Og testene vi skulle bruke for å finne dem, de duger ikke.

I Norge følger forskerne nøye med, og i FHIs risikorapport som kom onsdag, oppgis andelen her hjemme med antistoffer til under 1 prosent. Men dette ses på som et minimum, siden antistoffer kan forsvinne fort.

I Danmark, hvor myndighetene tidlig hamstret antistofftester for 120 millioner kroner fra Kina, bestemte de seg denne uken for å droppe de store testene. Grunnen de oppgir ifølge Politiken, er at det ikke vet om antistoffer gir immunitet.

Fasiten er som kjent langt der fremme. Kanskje må verden drive med denne dansen i et par-tre år før det kommer en ordentlig vaksine. Kanskje vi får en ny bølge hvor Norge sliter og Sverige slipper billig unna.

Her er mye svært usikkert.

Men om det skulle vise seg at T-celler er tingen, at mange flere har fått viruset enn vi har trodd, pluss at de har sterk immunitet, da begynner vi å snakke.

Ja, særlig begynner svenskene å snakke.

For om dette slår til, kan de åpne samfunnet sitt, mens vi andre må hilse med albuen til det kommer en vaksine.

