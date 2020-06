Kommentar

Tilliten som bar oss gjennom våren

Av Hanne Skartveit

Vi kom oss gjennom første del av coronaen. Mest av alt fordi vi stoler på hverandre. Men også fordi de som kom før oss, bygget et av verdens beste samfunn.

Stilt overfor den største krisen siden andre verdenskrig, har det norske demokratiet hatt sine stolteste øyeblikk. Det politiske Norge har stått sammen om et felles mål - å bremse smitte. Stortinget har stilt seg bak tiltakene fra regjeringen, og samtidig vært en kritisk partner som har stilt spørsmål og krav.

I går hadde Stortinget sin siste møtedag før sommeren. Statsminister Erna Solberg redegjorde for regjeringens håndtering av coronaen. Hun takket Stortinget for samarbeidet - og fikk takk tilbake.

Ble lyttet til

De aller fleste vil antagelig ikke se mer enn bruddstykker fra denne stortingsdebatten gjennom nyhetene. Den som setter seg ned og ser det hele, vil få et blikk inn i norsk politikk på sitt beste. Une Bastholm i minipartiet Miljøpartiet De Grønne målbar det godt. Hun takket for at hun, som en “enkeltkvinnegruppe” hadde blitt inkludert, i arbeidet til Stortingets ulike komiteer og utvalg i arbeidet med corona.

– Jeg har opplevd å bli lyttet til, sa Bastholm.

Denne våren har vi sett at når det virkelig gjelder, gir politikerne våre alt. Det norske folkestyret har en lang, og stadig mer robust, tradisjon. Norge må være et av de mest velfungerende samfunn i verden. Et finstemt maskineri der vi klarer å justere tiltak opp og ned. Beregne smittetall og sykehuskapasitet, legge til rette for hjemmekontor og digitale løsninger for legebesøk og undervisning.

Det er selvsagt grunn til å spørre om alle tiltak var like nødvendige. Som å stenge skoler og barnehager. Og ikke minst - om de åpnet igjen for sent. Det er viktig å snakke om dette, slik at tiltakene blir mer presise neste gang. Men det som uansett blir stående etter denne våren, er at vi har svært lave smittetall og dødstall, sammenlignet med de fleste andre land.

Et vendepunkt?

Myndighetene, både politikere og fagfolk, har invitert oss til å ta del i tankegangen bak de ulike tiltakene. De har delt sin egen tvil med oss, i visshet om at vi tåler det. Åpenhet om tvilen skaper også tillit. Fordi vi stoler på dem som gir oss beskjed om hva vi skal gjøre, har vi akseptert de mest inngripende tiltakene siden krigen. Vi har vært lydige, også når vi har vært uenige.

Mennesker er tilpasningsdyktige, så mye at vi ikke alltid ser hvor radikale forandringene er, mens de skjer. Det er vanskelig å lese situasjonen i sin egen samtid. Men våren 2020 kan bli et vendepunkt i vår historie. Vi vet ikke hvordan det ser ut på andre siden av coronaen. Men vi vet at mye blir annerledes.

Som forholdet mellom mennesker. Kommer vi til å håndhilse igjen? Klemme når vi treffer gamle kjente? Arbeidslivet blir ikke som før. Mange flere har for alvor oppdaget hvordan teknologien gjør det mulig å jobbe annerledes. Men vi vet ikke hva det gjør med oss, dersom arbeidslivet blir mer oppsplittet, med mindre fellesskap, mindre menneskelig kontakt i hverdagen.

Strever med å få jobb

Vi vet heller ikke om vi klarer å bevare kjernen i vår samfunnsmodell, dersom pandemien får så alvorlige økonomiske konsekvenser som noen frykter. Vi ser allerede at unge nyutdannede strever med å få jobb. Dersom det blir en varig situasjon, kan mange av dem slite med å komme inn i arbeidslivet når situasjonen bedrer seg. Det har vi sett før, i andre land. Unge mennesker som går lenge uten jobb, risikerer å havne utenfor for godt.

For de mange som har blitt permittert eller har mistet jobben denne våren, er det ikke sikkert at arbeidsplassen er der når pandemien er over. I verste fall risikerer vi høy arbeidsledighet over lang tid. Det er skadelig, både for samfunnet og for den enkelte. Det er en åpenbar fare at Norge kan bli et mer klassedelt samfunn. Særlig dersom det kommer en ny smittebølge til høsten.

Under Spanskesyken, for hundre år siden, kom den andre smittebølgen etter sommeren, da folk trodde at viruset var borte. Det er grunn til å håpe at vi og våre myndigheter klarer å beholde kontrollen over viruset, også ved en mulig andre bølge. Denne våren har vist oss at det er mulig, med felles innsats.

Stoler på hverandre

Det vi vanskelig kan kontrollere er hva som skjer i andre land. En ny bølge vil være dramatisk, også for verdensøkonomien, som allerede er hardt rammet. Verden kan havne i en depresjon vel så dyp som den på 1930-tallet. Ut av den vokste mye sosial og politisk uro.

Faren er på ingen måte over. Pandemien lever og sprer seg med stor fart i mange land. Ofte langt herfra. Men hvis det er noe vi har lært denne våren, så er det at virus ikke kjenner landegrenser. Så lenge det ikke finnes noen vaksine, vil vi være i fare. Mister vi kontroll med smitten, er vi igjen i trøbbel.

Men vi har bevart den viktigste kapitalen vår gjennom denne våren. Kanskje til og med styrket den. Viktigere enn Oljefondet, viktigere enn solide statsfinanser. Tilliten. Oss imellom og til myndighetene våre.

Og tilliten politikerne imellom. De kan være uenige om mye. Men de stoler på at motparten også vil det beste for Norge. Og det er bra - for oss alle.

