ELSKET OG HATET: «Vær så snill, kjør edru – vi har ingen å miste», skriver Henrik Pettersen Sunde, i dette innlegget i kronikkserien for unge, «25 under 25». Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Debatt

«25 under 25» om el-sparkesykler: Et tidsspørsmål før en dødsulykke vil skje

For mange er el-sparkesykkelen et naturlig valg for hjemreisen etter en fuktig natt på byen. Det bekymrer meg.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

HENRIK PETTERSEN SUNDE (24), kommunikasjonsrådgiver i Ung i Trafikken

Endelig er sommeren her - det betyr midtnattsol i nord, vind i nord-vest og klaging på elsparkesykler i øst.

Etter som det blir flere og flere tohjulinger har klaging på elsparkesykler nærmeste blitt et sikkert sommertegn. Det akter jeg også å gjøre.

Hvorfor?

For mange er elsparkesykkelen et naturlig valg for hjemreisen etter en fuktig natt på byen. Det bekymrer meg.

For ordens skyld:

Ja, elsparkesykkel er et utmerket framkomstmiddel. Lett tilgjengelig, raskt og effektivt, men også her kan det oppstå farlige situasjoner om du kjører med promille.

Nylig fremla Oslo skadelegevakt en rapport på elsparkesykkelulykker. I rapporten kommer det frem at hele 41 prosent av samtlige ulykker på elsparkesykkel i hovedstaden er knyttet til fyllekjøring, og at majoriteten av ulykkene skjer på nattestid. I tillegg presenterte Trygg Trafikk en undersøkelse i juni, her fremkommer det at en av fire sier de har kjørt ruset på dette kjøretøyet.

Tallene gir grunn til å rope varsko. De stillegående syklene som kan kjøre i opptil 20 kilometer i timen kan komme svært overraskende på. Det betyr høy fart i områder med mye mennesker og liten plass.

Med promille i blodet øker sjansen for at en opptrer uaktsomt i trafikken, og i fjor høst kunne Aftenposten fortelle om en elsparkesyklist som ble stanset av politiet i Vålerengtunnelen i Oslo med to i promille. Fortsetter det slik er det dessverre bare spørsmål om tid før det vil skje en dødsulykke.

Her til lands er det heldigvis nullaksept for kjøring i ruspåvirket tilstand, og de færreste tar sjansen på å sette seg i bilen å kjøre. En slik justis bør også gjelde for ruskjøring på elsparkesykkel. Sommertrafikken skal være trygg, samtlige av oss har derfor et ansvar for å unngå kjøring i ruspåvirket tilstand.

les også 41 prosent av skadene på elsparkesykkel skjer under ruspåvirkning

For å styrke trafikksikkerheten og redusere antall skader håper Ung i Trafikken at samferdselsministeren stenger av for utleie om natten. Politiets tilstandsanalyser viser at antall ruskjørere generelt er høyest nattestid - dette er helt klar ikke i tråd med verken FNs bærekraftsmål eller Nullvisjonen – ingen drepte eller hardt skadde i trafikken.

Ser en til Trondheim har de innført retningslinjer på blant annet utleietid - der kan kjøretøyene leies ut i tidsrommet 06.00–24.00. Ved å gjøre elsparkesyklene utilgjengelig om natten vil vi forhindre ulykker og risikabel bruk.

Er ikke dette med på å innskrenke folks valgmuligheter, tenker du?

Joda, det er mye mulig, men om det er med på å redusere ulykker vil jeg si det er verdt det. Sammenligner vi elsparkesyklene med utleie av bysykkel, ser en at de har stengt sin tjeneste mellom klokken 01:00 – 05:00, dette fordi de ikke ønsker uvettig kjøring.

Så vær så snill, kjør edru – vi har ingen å miste.

BEKYMRET: Henrik Pettersen Sunde er kommunikasjonsrådgiver i Ung i Trafikken.

Publisert: 16.07.20 kl. 10:48

Fra andre aviser