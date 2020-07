Leder

EUs store utfordring

TAR LEDELSE: Tyskland har overtatt presidentskapet i EU og forbundskansler Angela Merkel har overtatt store utfordringer. Foto: MICHAEL KAPPELER / AFP

Onsdag overtok Tyskland presidentskapet i EU. De neste seks måneder blir avgjørende for om EU klarer å løse de største utfordringer i unionens historie. Å lede Europa ut av coronakrisen blir Angela Merkels siste store internasjonale oppgave før hun neste år går av som forbundskansler.

Det aller første 27 stats- og regjeringssjefer må bli enige om er en gjenreisingspakke for EU. Coronapandemien har ført til den største økonomiske nedtur i etterkrigstiden. Det vil derfor kreve et historisk krafttak å gjenskape økonomisk vekst og motarbeide massearbeidsledighet. EU-kommisjonen foreslår å opprette et fond med svimlende 750 milliarder euro, eller 8 000 milliarder kroner. Pengene skal fordeles på medlemslandene i form av overføringer eller lån.

Merkel ber innstendig medlemslandene om å godkjenne redningsplanen på det ekstraordinære toppmøtet 17-18 juli. Det vil bli krevende å oppnå enighet ettersom det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål. Hvor stort skal fondet være, hvordan skal midlene fordeles, hvordan skal pengebruken kontrolleres og hvor langsiktige skal tiltakene være? Nederland, Danmark, Sverige og Østerrike, som kalles “de forsiktige fire”, ønsker at støtten i hovedsak skal gis i form av lån. EU er jo nødt til å låne pengene for å kunne opprette krisefondet.

To tyske kvinner har hovedrollene, forbundskansler Angela Merkel og tidligere forsvarsminister Ursula von der Leyen som nå er president i EU-kommisjonen. Det mest prekære er å sikre en enstemmig beslutning i EU om en gjenreisingspakke.To andre store saker vil også prege EUs arbeid i tiden fremover, Storbritannias utmelding av unionen og EU langtidsbudsjett fra 2021-2027.

Å få på plass en gjenreisingspakke er særdeles viktig av økonomiske grunner, men også av hensyn til EUs politiske fremtid. Siden hun ble forbundskansler i 2005 har Angela Merkel vært Europas ledende talskvinne. Nå får hun en sentral oppgave i redde det hun alltid har kjempet for, et sterkere europeisk samarbeid. Coronapandamien har stilt samholdet i EU på en hard prøve. Det europeiske prosjekt er avhengig av at landene i fellesskap klarer å finne løsninger når en krise rammer dem alle. Det handler også om å vise solidaritet med de medlemsland som er aller hardest rammet.

EU har kommet styrket ut av kriser tidligere, men aldri har utfordringene vært større. Coronakrisen gir imidlertid også en anledning til å vise hvor viktig internasjonalt samarbeid er, både for å bekjempe sykdommen og de økonomiske skadevirkningene. Det er nå Merkels oppgave.

