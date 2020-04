MØRKE SKYER: – Norge kommer utvilsomt til å ha høy ledighet i lang tid framover, skriver Ulf Andersen, statistikksjef i NAV. Foto: KRISTER SØRBØ

NAV: – Arbeidsledigheten vil ikke falle like fort som den økte

Vi har gått fra orden til uro i arbeidsmarkedet. Enhver prognose om hva som vil skje framover vil være svært usikker. Én ting er likevel sikkert: Arbeidsledigheten i Norge vil ikke falle like fort som den økte.

ULF ANDERSEN, statistikksjef i NAV

12. mars 2020 vil for alltid bli stående som en skjellsettende dag for det norske arbeidsmarkedet. Denne dagen ble de mest omfattende tiltakene mot spredningen av coronaviruset innført.

Nærmest over natten gikk Norge fra å ha en svært lav ledighet til å ha den høyeste ledigheten siden 30-tallet. Fra ordnede forhold til uro.

I NAV la vi straks om våre statistikker for å gi daglige og ukentlige oppdateringer på situasjonen på arbeidsmarkedet. Her er noen tall som viser den ekstreme forvandlingen:

Siden 12. mars har Norge hatt en firedobling av antall arbeidssøkere – fra 106 000 til 430 000.

Målt som andelen av arbeidsstyrken er det en økning fra 3,8 til 15,3 prosent.

Hittil i år har NAV mottatt om lag 445 000 søknader om dagpenger – dobbelt så mange som under hele finanskrisen.

Veksten i ledighet startet innenfor reiseliv, serverings- og overnattingsvirksomhet som raskt ble preget av endringene utenfor Norges grenser. Deretter traff det varehandelen, frisører, treningssentre og andre som måtte stenge dørene. Ringvirkningene traff raskt de fleste bransjer.

Fortsatt får NAV inn flere tusen søknader om dagpenger hver dag. De fleste av dagpengesøkerne er permitterte, men vi har også sett en bekymringsfull vekst blant de som står helt uten jobb. I mars kom det inn 35 700 søknader fra denne gruppen – en tredobling fra samme periode i fjor.

Men finnes det noen lyspunkter i statistikken?

Selv om ledighetstallene er på et skyhøyt nivå, ser vi nå kurver som flater ut. Antall arbeidssøkere har gått ned med 3000 personer de siste to ukene. I løpet av den siste uken er det første gang under coronakrisen at antall som gikk ut av statistikken over arbeidssøkere var flere enn antall nye inn.

Dette kan tyde på at ledighetstoppen er nådd – selv om nye smittebølger kan endre situasjonen raskt.

Det er også blitt færre sykmeldinger med påvist eller mistanke om coronasmitte. Totalt har NAV mottatt 38 000 slike sykmeldinger siden 8. mars, og antallet var ti ganger så høyt på to uker i midten av mars, som vi har mottatt de siste to ukene.

For permitterte er det naturlig å se an situasjonen, men fra tidligere kriser ser vi at en del venter for lenge med å søke ny jobb. Dermed kan de bli stående langvarig utenfor arbeidsmarkedet.

Flere bransjer har nå meldt fra til NAV om behov for arbeidskraft, som helsevesenet, lager- og logistikkbransjen og primærnæringene. Selv om det er langt flere arbeidssøkere enn stillinger, kan det være nyttig å tenke alternativt på jobb og kompetanseheving for de som er usikre på om de har en jobb å komme tilbake til.

For Norge kommer utvilsomt til å ha høy ledighet i lang tid framover. Det vil ta tid å komme tilbake til normaltilstand. Desto viktigere er det at jobber ikke blir stående ledige og at kompetanse ikke ruster.

