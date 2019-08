REFSER REGJERINGEN: – Erna Solbergs regjering ser ikke dem som påvirkes negativt av det de beslutter, skriver kronikkforfatteren. Foto: Terje Bringedal

Det regjeringen ikke ser, gjør oss sykere

Mens regjeringen løper på møter med suksessfulle mennesker og bedrifter, er det en gruppe de har lett for å glemme. For de som skal høre, se og forstå, ser kronisk syke og funksjonshemmede ut til å bare være tall.

MAREN ØSTBØ, journalist og tekstforfatter

Mens pulsen går i 180, sitter du på NAVs lokalkontor og forklarer, for n’te gang, hvorfor du ikke klarer. Hvorfor du ikke orker. Hvorfor du er syk, og hvor mye du har prøvd. Det settes opp nytt møte. «Du hører fra oss innen noen uker», sier saksbehandler, og du blir igjen påminnet om at du er et tall i en evig bunke.

Med en stor klump i magen går du venteperioden i møte, og den siste dagen får du svaret. Det er negativt, og løsningene er få. De løsningene som presenteres, er ikke tilpasset deg i det hele tatt, og du vet på forhånd at det er for mye for deg.

Du vet på forhånd at du skal tape den neste kampen du spiller, og at du er alene på banen. Motspillerne dine er NAV og regjeringen. Du har ikke en sjanse.

Erna Solbergs regjering ser ikke dem som påvirkes negativt av det de beslutter. De ser ikke aleneforsørgere som ikke vet hvordan de skal forsørge lenger fordi den statlige fallskjermen sluttet å fungere halvveis. De ser ikke unge nyetablerte som har livet på vent mens de venter på svar. De ser ikke familier som plutselig befinner seg i en situasjon hvor de trenger hjelp. Hjelp de ikke får. Det er ikke rart om de syke blir sykere i dag.

Mye har endret seg med den blåblå regjeringen. Det har blitt betraktelig vanskeligere å få uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger (AAP), også for dem som trenger det. Den kollektive straffen for de få som utnytter systemet, er å sørge for at færrest mulig får. På den måten er det mange som havner mellom to stoler – ifølge de som bestemmer er de for syke til å jobbe, men for friske til å få støtte og hjelp.

Regjeringen kan skilte med lavere arbeidsledighet, men det er fordi de mellom to stoler havner under radaren. Regjeringen kan si at antall mennesker som mottar NAV-støtte er minsket, men det er ikke fordi de ikke trenger det. Denne konstante og langvarige kampen med det statlige organet er for mange mer enn de klarer å bære. Den er tung, den er utfordrende og den føles både ensom og nytteløs.

Medisiner er for mange et tilbakelagt kapittel. Behovet er fortsatt tilstede, men med økte priser og lavere inntekt, har mange måttet slutte. Konsekvensene kan være mange, sett bort fra den selvfølgelig minskede lindringen eller behandlingen. Det stresset dette medfører, kan gjøre oss syke. Forskning.no har en artikkel om stress og hvordan det påvirker oss. Klinisk psykolog og forsker ved Universitetet i Oslo Rune Jonassen, sier dette om stress: «Høye nivåer av stresshormonet kortisol er forbundet med en rekke sykdomsformer. En av grunnene til dette er at stresshormonet forteller kroppen at immunforsvaret nå skal fungere på et lavere nivå.»

Nå må mange flere også betale fysioterapi og annen behandling selv. Det er det slett ikke alle som har råd til. Spesielt ikke om de fortsatt venter på svar fra NAV. Det tar lenger tid å få svar, det er vanskeligere å bli tatt på alvor, færre får støtten de ifølge NAVs egne definisjoner har krav på, og klageinstansen har helt ville behandlingstider. Hva er det vi har gjort? Hvorfor hører ikke de vi har gitt mandat til å bestemme?

Hva om riktig hjelp hadde gjort flere i stand til å jobbe? Ja, det hadde kostet i starten. … Men hadde det kostet mer enn det smakte? Hva om man tilbød riktig og rask hjelp, både økonomisk og helsemessig, til de som trengte det – og mange etter hvert opplevde seg såpass friske at de kunne jobbe, om enn bare litt? Jeg kommer aldri til å forstå hvorfor noen liker bedre å vifte med en øks enn en gulrot ved målstreken.

Med respekt å melde: Jeg og flere andre har prøvd å ta dette opp med blå politikere før. Høyres representanter svarer enten med politikerpjatt, eller så går de i forsvar. Noen svarer ikke i det hele tatt. Det føles omtrent som å snakke til en vegg.

Publisert: 05.08.19 kl. 15:48