DOBBELTMORALSK? – Bloggere og instagrammere bør gå en runde med seg selv og reflektere over hvilket press de selv er med på å skape blant barn og ungdom, skriver Simen Almås. Foto: Terje Bringedal

Debatt

Svarer blogger Martine Halvorsen: – Hun retter pekefingeren feil vei

Influenser og blogger Martine Halvorsen retter skarp kritikk mot foreldre som kjøper dyre klær til barna sine. Hun burde heller rettet fingeren mot seg selv og bransjen hun er en del av.

SIMEN ALMÅS, foredragsholder

I et blogginnlegg somi går ble gjengitt i VG, skriver Martine Halvorsen, en blogger med flere tusen følgere, om det enorme kjøpepresset blant ungdom. Et kjøpepress som fører til utestenging, mobbing og klasseskiller. Problemstillingen er høyst reell, og både fagpersoner og lærere har i lang tid advart mot for høye materialistiske forventninger hos barn.

I innlegget legger Halvorsen skylden for kjøpepresset på foreldrene: «Dere sponser. Dere drar kortet. Dere skaper presset.» Men er det virkelig så enkelt at man kan legge all skyld på foreldrene?

Det er noe som skurrer ved bloggerens budskap. Tre dager før innlegget om kjøpepress har den samme Halvorsen lagt ut et sponset reklameinnlegg på bloggen sin med tittel «En prat om treningstøy», hvor hun deler sine favoritter fra en klesbutikk på nett. Hun har også lagt ut et innlegg der hun reklamerer for en ny dress hun har kjøpt, med oppfordring om å kopiere henne: «Er det noe du skal gå til innkjøp av, så synes jeg du skal slå til på denne.»

Kun timer etter at hennes oppfordring om at foreldrene nå må ta seg sammen og stå imot kjøpepresset, publiserer hun på Instagram at man kan få kjøpt en bukse hun varmt anbefaler til sine følgere. Søndag samme helg, legger hun også ut en 30 prosent rabattkode som oppfordres til å brukes på en nettbutikk. Halvorsen har belyst flere viktige saker, men her bommer hun. Det er merkelig at bloggeren ikke er mer bevisst hennes eget ansvar.

Halvorsen skriver i innlegget at mange barn og unge har en idé om at de må å ha den dyreste jakken, og de kuleste skoene – og da lurer jeg på: hvor har disse ideene sitt opphav? Er det også foreldrene som skaper disse ideene, eller har det kanskje noe med hvordan vi med stor følgerskare, påvirker våre følgere?

Problemet er nok sammensatt, men hva gjør det med de unge når de blir eksponert for den ekstravagante livsstilen mange influensere viser, også med en oppfordring om å benytte seg av rabattkoder til produkter de egentlig ikke trenger?

Noen må betale for influenserenes lønning, og den lønningen blir blant annet betalt av foreldre som føler seg presset til å kjøpe dyre klær og sko.

To av tre foreldre å bli utsatt for press fra omgivelsene til å kjøpe dyre klær og utstyr til barna. Tre av fire foreldre gir etter og blar opp. For hvilke foreldre ønsker vel at barna deres skal kjenne på utenforskap? Selv om foreldre ikke er uten ansvar, er bildet mer komplisert enn det Halvorsen tegner.

Bloggere og influensere skaper trender, sprer holdninger og påvirker unges liv – enkelte tydeligvis uten å ta ansvar for det presset de skaper hos mottakerne.

Å markedsføre produkter gjennom influensere, har vist seg å ha svært stor effekt. Følgerne kan ta del i privatlivet til disse personene – og det skaper tillit. Når de samme personene i neste vending deler ut rabattkoder og selger produkter til sine følgere, vil dette påvirke følgerenes kjøpsbeslutninger i langt større grad enn vanlig markedsføring; fordi det kommer fra en person som føles nær og autentisk.

En annen influenser, Kristina Andersen, reklamerte i 2019 for et såkalt kollagenpulver som skal forbedre hud og fjerne strekkmerker. United Influensers, byrået som representerer Andersen, oppgir at kampanjen førte til 50 prosent økt salg av pulveret.

Influenser-markedsføring handler i stor grad om å skape tillit – og deretter selge på tillit. Spesielt kritikkverdig er det når denne markedsføringen rettes mot barn og unge, som kan være i en livsfase hvor det er lett å bli påvirket. «Du er mer enn bra nok som du er – og forresten, dette burde du kjøpe for å føle deg bedre. Her har du en rabattkode!»

United Influencers oppgir for øvrig at Andersens troverdighet var en av faktorene som gjorde at kampanjen for kollagenpulveret var vellykket. Og dette er lov innenfor dagens regelverk – at en privatperson anbefaler et pulver med tvilsom effekt, på en plattform som når ut til det som kan være påvirkelige unge barn.

Jeg snakker mye med ungdom i jobben min, og opplever at de stadig blir mer kritiske til hvem de følger, og hvem de tar råd fra. Jeg opplever også foreldre som tar mer ansvar. Dessverre så illustrerer Martine Halvorsen med disse handlingene det som trolig er felles for flere influensere: en ansvarsfraskrivelse og mangel på forståelse for hva slags påvirkning bransjen har. Det mangler også retningslinjer og regulering fra statlig hold.

Kjære foreldre, dere som har gjort og gjør en god innsats for at barna skal vokse opp med en følelse av å være god nok: dere gjør nok så godt dere kan.

I en tid hvor psykiske helseplager blant unge er økende, så er det vel heller på tide at enkelte bloggere og instagrammere går en runde med seg selv og reflekterer over hvilket press de selv er med på å skape blant barn og ungdom

Publisert: 28.01.20 kl. 11:47

