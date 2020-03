Foto: BRIAN SNYDER / REUTERS

Deler landet mellom seg

NEW YORK (VG) Det er enten Joe Biden eller Bernie Sanders som blir demokratenes kandidat til å prøve å slå Trump i november. Det er klart mens stemmene fortsatt telles opp etter supertirsdag.

Joe Biden og Bernie Sanders delte det amerikanske valgkartet mellom seg i natt. Biden vant det meste østpå og i sørstatene. Sanders styrke ligger på vestsiden av Mississippi og frem til Stillehavet.

Men det var først og fremst Bidens kveld. Hans formidable resultater i Texas må ha overrasket alle, inkludert ham selv. Han har vunnet flere stater han ikke engang har drevet kampanje i. Og han vant Minnesota, en stat hvor Sanders slo Hillary Clinton for fire år siden.

Det faktum at både Pete Buttigieg og Amy Klobuchar trakk seg de siste dagene og ga sin støtte til ham, har gitt ham et solid push.

Men det er ikke bare geografien de to eldre mennene deler, det er også demografien. Sanders, den eldste av dem, har best appell hos ungdommen. Joe Biden og latino-befolkningen. Den et år yngre Biden appellerer først og fremst til eldre velgere, og til afrikansk-amerikanere.

Den siste gruppen er selve arvesølvet blant demokratiske velgere, og Sanders får ikke grepet på dem. Det var det samme problemet han hadde for fire år siden.

Det er et tilsvarende problem for Biden at han ikke ser ut til å dra noe særlig med unge stemmer, som mange mener vil kunne være avgjørende for å slå Trump i november.

Det er imidlertid oppmuntrende for Biden-kampanjen at han har tatt såpass mye fra Sanders på østkysten. Men først og fremst har fremgangen hans gått utover Mike Bloomberg, kandidaten som hadde «spart seg» til supertirsdag, i håp om at Biden skulle klappe sammen på egen hånd innen den tid.

De optimistiske tallene Bloomberg kunne lese ut av meningsmålingene etter å ha investert millioner av egne dollar i valgkampannonser, så stort sett ikke ut til å manifestere seg i faktiske stemmer.

Men nattens største taper er utvilsomt Elizabeth Warren, som ikke vant en eneste stat, og som klarte å komme på tredjeplass i sin egen hjemstat Massachusetts. Det er et såpass klart signal fra velgerne at det er rart om hun ikke kjenner sin besøkelsestid, og kaster inn håndkleet.

Det er helt tydelig at dette valget nå først og fremst dreier seg om hvilken kandidat velgerne tror har best sjanse til å slå Trump. Det mest positive for demokratene i dette er at det nå har utkrystallisert seg to tydelige og forskjellige kandidater å velge mellom, i stedet for en håndfull.

Og det vil gjøre den videre prosessen enklere.

Publisert: 04.03.20 kl. 06:22

