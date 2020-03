INNBILT EFFEKT: – Jeg er også blant dem som liker en påskjønning etter apparattrening på nærmeste fitness-senter. Proteinmelk med sjokolade gir god-følelse, og vi ønsker jo å få mest mulig igjen for den småsvette aktiviteten, skriver Yngve Ekern. Foto: PRIVAT

Debatt

Da proteinbomben eksploderte

Det er ti år siden YT ble in og hele Norge ble rammet av YTelsesyke. Nå er vi som paralyserte av proteintilskudd, selv om det ikke gir kroppen noe mer enn det vanlig hverdagskost byr på.

Nå nettopp

YNGVE EKERN, matskribent

Begynnelsen på 2010 var som de fleste oppstarter på et nytt år. En stri strøm av oss oppsøkte et av de mange treningssentrene som poppet opp over alt. Vi skulle som vanlig slanke oss og spise sunt, og ikke minst trimme på geledd med tanke på hvordan sommerkroppen snart skulle fremstå.

Men drikke som ville dyr, det skulle vi i det nye tiåret. I løpet av noen epokegjørende uker begynte vi å bælme i oss den splitter nye proteindrikken YT. Plutselig dukket de små kartongene opp over alt, i kjedebutikkene såvel som på treningssentrene.

Etter årelang nedgang i folks melkedrikking ville Tine finne nye markeder for melkeprotein, og treningsmarkedet lå kålåpent for en slik «kraft-kost». For meieriene var det viktig å bli kvitt den proteinrike mysen, et restprodukt fra osteproduksjon.

For spedt, hørte vi fra det mest hardbarkede miljøet av bodybuildere, struttende muskelbyggere som syntes YT var litt pinglete, liksom. Selv sverget de til pulverprotein av importert og mer hemmeligstemplet opphav.

Tines muskler var uansett større. 40 millioner kroner ble svidd av i reklamekampanjer gjennom februar. Svidd av er forresten misvisende å si. Det var tidenes største Tine-kampanje, og den viste seg å være en gullkantet investering.

les også Søvnprogrammet som har hjulpet tusenvis

Før vi skrev mars 2010 hadde Tine, med drahjelp fra Toppidrettssenteret og timet opp mot OL i Vancouver, solgt sin YT-kartong nummer 1 million. I løpet av året omsatte det bondeeide melkesamvirket den nye treningsdrikken for 115 millioner i butikk, og 20 millioner på treningssentrene.

Nordmenn i pastellfargede treningstrikoter oppfattet med ett proteindrikke som mer naturlig enn havregrøt. YT gjorde vei i vellinga, for å si det sånn.

Det gjør lite for vår stadig økende drikkeprestasjon når noen påpeker at det egentlig ikke er mye mer protein å hente i en såkalt protein-shake enn i en durabelig svelg vanlig melk.

Allerede halvveis i løpet mot rekordsalget av det vi i 2020 også kaller restitusjonsdrikke, i 2016, gikk Forbrukerrådet ut med advarsler mot drikkepresset som førte til at hver fjerde 16-åring da svelget i seg proteinberiket drikke og etterhvert renere proteinpulver jevnlig. Og prisen, matcher den en vanlig ukelønn? Tja, en proteindrikk koster gjerne over 100 kroner literen - og selv det er billig i sammenlikning med de nye protein-barene, som jeg har observert gå over disk for rundt 700 kroner kiloen.

Rekken av nye vidundermidler for oss som diltetrener et par-tre ganger i uken er nå like endeløs som de fleste av oss oppfatter et maratonløp. Blant mange nye produkter i hyllene er proteinpuddinger, designet nettopp for oss som kanskje er litt… ja, puddinger.

les også Ny forskning: Dette avgjør hvem som lykkes med vektnedgang

Folks opplevelse av melkeintoleranse har også gitt oss proteinvann. Programmet Matkontrollen i TV2 påpekte for et år siden at YT proteinvann inneholder vann og fem prosent myseproteiner, noe som gir 4 gram protein per 100 gram. Til sammenligning har melk 3,4 gram protein per 100 gram.

Proteintilskudd er blitt en egen industri. Et tett felt av leverandører, utenlandske som norske, heier oss frem. For eksempel omsetter Stokke-firmaet med det passende navnet Proteinfabrikken nå jevnlig for over 100 millioner i året.

Lokalisert i Sogndal fremolder bedriften protein.no at «Vårt mål er å gjøre kvinner i Norge sterkere». Siden oppstarten i 2017 har de sendt ut over 250 000 nettbestilte pakker av typen «Fettforbrennende proteinpulver» til en kundekrets bestående av 93 prosent jenter.

Undersøkelser klarlegger at det er de yngste som har i seg mest proteintilskudd. Kostholdsekspertene som påpeker at vanlig mat i normale mengder gir nok protein til muskelvevet, også for idrettsutøvere, taler tilsynelatende for stokk døve ører.

Litt avhengig av generell fysikk og graden av aktivitet trenger mennesker knapt ett gram protein per kilo kroppsvekt i døgnet. Ifølge helsemyndighetene kan variasjonen av proteinbehov bevege seg fra gjennomsnittlig 0,8 til maks 1,2 gram per kilo for utøvere av særlig tung trening.

Få forbrukere lytter. Som et apropos er det mest blant eldre mennesker passert 65 år, som – om jeg tør si det sånn – ofte bruker høreapparat, at behovet for tilskudd faktisk kan melde seg. Dette for å hindre naturlig og aldersbetinget muskelsvinn, ikke for å bygge en svulmende biceps til å vise frem på Insta.

les også Ole Rolfsrud: – Jeg orker bare ikke å være lat lenger

Nok et betimelig bemerket (mal)apropos er det at nettopp denne foreldregenerasjonen har en forkjærlighet for bokser med Cottage cheese, som ble lansert av det som dengang het Fellesmeieriet i 1968. Denne «hytteosten», som den eldre garde forbrukere sørger for at det ennå bugner av i butikkhyllene, inneholder hele 13 gram protein per 100 gram, mer enn det dobbelte av den 10-årsjubilerende YT-drikkens 5,7 gram.

I den voksende kundegruppen av protein-paralyserte friskiser er det altså blitt en vanlig oppfatning at vanlig mat ikke noengang er bra nok - heller ikke hverdagsmaten med lang tradisjon.

I 2018 lanserte fiskematbedriften Lofoten sin Proburger, en fiskekarbonade med ekstra proteintilskudd. De som leser på pakkene og sammenlikner med Lofotens helt vanlige fiskeburger vil se at proteininnholdet er økt fra 15,6 gram per 100 gram til 18,2 gram i Proburgeren. De som ikke leser innholdsfortegnelser så nøye får nok likevel med seg de store bokstavene på pakken med Proburger som kunngjør at den er forsterket med Cheese & Bacon.

Og ja da, undertegnede er også blant dem som liker en påskjønning etter apparattrening på nærmeste fitness-senter. 500 kroner i måneden for treningen er jo ikke et spesielt stort offer, selv ikke når mye av tiden går med til å vente på ledige apparater. Proteinmelk med sjokolade gir god-følelse, og vi ønsker jo å få mest mulig igjen for den småsvette aktiviteten.

Vi vil yte etter evne, og vi vil jammen motta etter innbilt behov.

Publisert: 09.03.20 kl. 11:36

Mer om Trening Tine Fitness

Fra andre aviser