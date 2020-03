LYS I MØRKET: – Det kommer til å gå over! Vi går inn i en periode der det meste blir satt på vent. Det kan ta noen uker, kanskje måneder, men ikke år, skriver Arne Stray-Pedersen. Foto: PRIVAT

Overlege Arne Stray-Pedersen: – Hold hodet kaldt, og hjertet varmt

Det er krise. Ingenting er som vanlig. Vi må isolere oss. Vi må ta vare på hverandre. Men det kommer til å gå over.

ARNE STRAY-PEDERSEN, overlege og førsteamanuensis, Oslo universitetssykehus

Covid-19 epidemien har spredd seg i verden med en hastighet de fleste av oss ikke hadde sett komme. Der vi bare for et dager siden bekymret oss for å måtte avlyse møter, reiser, ferier, kultur- og idrettsarrangementer har vi nå tatt inn over oss alvoret i situasjonen.

Ingenting er som før. Ingenting er som vanlig. Vi er i full beredskap.

Norge er et av landene med flest bekreftede smittetilfeller per innbygger. Dette skyldes at vi har et godt helsesystem og tidlig har testet personer med mistenkt smitte. Vi kan regne med at tallene fra Norge likevel er et betydelig underestimat. Mange med virusinfeksjon opplever trolig kun helt milde plager eller har nesten ikke symptomer i det hele tatt og vet ikke at de er smittet.

Det er begrenset kapasitet til å teste de som faktisk har symptomer på virusinfeksjon, men ikke er alvorlig syke. Vi kan derfor regne med at det allerede nå er virus-smitte spredt i befolkningen. Man kan bli smittet like gjerne ute på gaten, på bussen, jobben eller butikken som fra noen som nylig har kommet hjem fra utenlandsreise.

Nå gjelder det å holde hodet kaldt og hjertet varmt:

Akkurat nå må vi isolere oss. Lukke oss inne i våre hjem. Unngå alle møter og sammenkomster som ikke er nødvendige. Det har vært snakk om å begrense arrangement med mer enn 500 eller 50. Etter mitt syn bør vi alle være i hjemmekarantene. Noen har oppgaver som er avgjørende for å holde samfunnsmaskineriet i gang, men de som har mulighet til det – hold dere hjemme!

Vi må ta vare på hverandre! Mange er bekymret. Hvordan kommer dette til å gå når jeg og mine nærmeste blir smittet? De fleste unge blir ikke alvorlig syke. Men det er ganske mange som er utsatt og har reell grunn til å være bekymret. Som er over 60 år eller har kronisk sykdom. Mange er enslige og har lite nettverk. Nå er tiden inne for å bruke telefonene og våre elektroniske duppeditter. Holde kontakten med familie og utvidet bekjentskapskrets. Passe på flokken og helst også være åpne for å utvide flokken og vise omsorg og nestekjærlighet.

Pandemien koster penger. Verdens børser raser. Mange permitteres. Noen er bekymret for om de kan miste inntekten og hele livsgrunnlaget. Noen har løpende utgifter som de ikke vet hvordan de skal klare. Noen har ingen å snakke med. Noen har ikke noe sted å bo. Vi må hjelpe hverandre med å senke skuldrene og unngå panikk. Vi må bry oss. Være villig til å hjelpe hverandre, også økonomisk om det trengs og vi har mulighet til det. Vi har heldigvis et godt sikkerhetsnett i velferdsstaten i Norge.

Det kommer til å gå over! Vi går inn i en periode der det meste blir satt på vent. Men det kommer ikke til å vare lenge før situasjonen vil normalisere seg og vi igjen kan ha vanlig sosial kontakt og gå på jobben, skolen, studieplassen og ta del i samfunnet som før. Det kan ta noen uker, kanskje måneder, men ikke år. De som har gjennomgått infeksjon opparbeider seg trolig beskyttelse mot ny smitte og kan når de er friske gå tilbake til sine vanlige aktiviteter. Vi vet ikke så mye ennå om dette viruset, men vi vet at andre luftveisvirus synes å smitte mest i vinterhalvåret. Spredningen av dette viruset i verden tyder også på at områder med kjølige temperaturer er hardest rammet. Vi kan håpe på mindre smittespredning når sommervarmen kommer.

Nå gjelder det å følge myndighetenes anbefalinger, vise omsorg for hverandre og sympati med de som blir alvorlig syke!

(Innlegget ble først publisert på forfatterens Facebook-side. Gjengitt her med tillatelse.)

Publisert: 14.03.20 kl. 17:26

