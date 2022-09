NOK EN LØNNSNEMND: – Vi trenger en annen måte å løse lønnskonflikter på i offentlig sektor, skriver statsviter og redaktør Espen Leirset.

Det trengs en streikereform

Vi trenger en annen måte å løse lønnskonflikter på i offentlig sektor.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

ESPEN LEIRSET, redaktør i Mediehuset Innherred

Lærerstreiken endte denne uken etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd. Bjørnar Moxnes i Rødt mener det er nødvendig å «se på» på ordningen med tvungen lønnsnemnd.

Det trengs en helhetlig gjennomgang av hele streikeprinsippet i offentlig sektor.

Streik fungerer godt som verktøy i privat sektor. I privat sektor vil arbeidsgivere strekke seg langt for å unngå streik, for en streik kan ramme bedriften kraftig, og i verste fall føre til at bedriften ikke overlever.

Dette disiplinerer også arbeidstagerne, som vil unngå streik hvis bedriften går dårlig – for man ønsker ikke å sette egne arbeidsplasser på spill.

I privat sektor er streik et verktøy med store kostnader for både arbeidsgiver og arbeidstager.

Slik er det ikke i offentlig sektor. Arbeidstagerne trenger ikke å være redd for konkurs. Det gjør at terskelen for å gå til konflikt kan bli for lav.

Arbeidsgiverne i kommunene har heller ingen risiko for konkurs. Tvert imot sparer kommunene store summer i spart lønn. De streikerammede kommunene kan paradoksalt bruke de sparte lønningene under streiken for å saldere årets budsjetter.

Dette kan føre til at arbeidsgiverne ikke er ivrige nok på å løse konflikten. Dette er ille, for det er ikke arbeidsgiverne som rammes av streik i offentlig sektor, men elever, eldre, eller andre innbyggere som mottar tjenester.

Dermed har ikke regjeringen på et tidspunkt annet valg enn å ty til tvungen lønnsnemnd hvis partene ikke blir enige.

Tilbake står flere tapere: Innbyggere som ikke har fått tjenestene, og arbeidstagere som er misfornøyde.

I sum taler dette for en reform: Vi trenger en annen måte å løse lønnskonflikter på i offentlig sektor. En modell er at kommunene ved en streik fortsatt må betale lønn over sine budsjetter, pluss et streikepåslag. Pengene må gå til en nærmere definert statlig pott.

Dette vil gi kommunene økonomisk incentiv for å avslutte streiken. Arbeidstagerne må på sin side jobbe som vanlig under en streik, for å unngå at elever og andre tredjeparter blir rammet.

Men hvis det erklæres konflikt, får lønnen dekkes av fagforeningen, som under en streik i dag.

En modell i denne retning er nødvendig, for å unngå at streikevåpenet blir utbrukt av hyppige streiker og tvungen lønnsnemnd.