Pinlig, pinligere, pinligst

BLE FORVEKSLET: Anne Holt, som er en av Norges mest kjente forfattere, ble blandet med en annen Anne Holt da Klassekampen skulle intervjue henne.

Men sist ukes presseskandale kan vi forhåpentligvis le av etter hvert. Akkurat som kongen gjorde.

Dette har skjedd: Klassekampen intervjuet Anne Holt, en av Norges mest kjente forfattere.

Men det ble det cole slaw av. For det var feil Anne Holt.

I det ellers ganske artige intervjuet fikk en ukjent Anne Holt legge ut om sitt anstrengte forhold til digitalisering. Saken sto på trykk lørdag.

RETTET MANDAG: Klassekampen er primært en papiravis, og mandag sto rettelsen på trykk.

Anne Holt den ekte, som også er ganske digital av seg, ble forståelig nok forbannet. Hun kontaktet redaktøren, fikk beklagelse, og det paddeflatt.

Mandag kom rettelsen i avisen.

Hele hendelsen ble fulgt av massiv oppmerksomhet og egging i sosiale medier, som ikke gjorde saken bedre.

Journalister som tabber seg ut er forståelig nok en favoritt blant mange.

Det finnes egne politiske retninger som ikke er opptatt av annet enn hvor dumme media er. Populister driver med det på heltid.

Så er nok ikke temaet like populært blant journalistene.

Like fullt må vi innrømme at det skjer feil. Risikoen er stor når det sendes ut så mye materiale som nå. Atle Antonsen-fellelsen i PFU var en litt skummel påminnelse.

Og det var selvsagt helt på sin plass å beklage til Anne Holt. Det er for slapt å intervjue feil Holt. Det er alle enig om.

LA SEG FLAT: Mari Skurdal som er sjefredaktør i Klassekampen, har beklaget og rettet saken. Her fra i fjor, hvor hun ble kåret til Årets redaktør av Oslo Redaktørforening.

Men med tiden blekner nok også denne feilen. For den er på mange måter så «over the top», at man etter hvert bør kunne le av den.

Vi får ikke tro noen stor skade er skjedd.

Anne Holt ble oppfattet som bakstreversk, og feilaktig plassert i den ukule kategorien med online.no-konto hos Telenor.

Inntrykket er forhåpentligvis korrigert nå, via mye større medier. For tabbeintervjuet sto langt bak i bilaget til en ikke-viral papiravis.

Vi gjør alle feil, og det finnes undertegnede som har gjort større flauser enn dette.

Det verste er å gjøre feil som rammer uskyldige hardt. Der har vi for eksempel Fredrik Græsvik-skandalen i TV2.

Så er det nest verste å være spydig og påståelig, samtidig som du selv opererer med feil fakta.

BLE OMTALT SOM FRP-ER: Daværende NHO-sjef Finn Bergesen jr. (her sammen med LO-topp Gerd-Liv Valla) ble i 2001 intervjuet i Dagbladet, hvor han sa han ville stemme Frp. Problemet var at det var en vaktmester på Kongsvinger som het Bergersen avisen hadde funnet.

Å forveksle folk er også veldig pinlig.

Men det skjer av og til. Som oftest merker man at man har ringt feil Martin Henriksen eller Martin Schanche.

Men i 2001 bekjente vaktmester Finn A. Bergersen fra Kongsvinger til Dagbladet at han skulle stemme Frp til valget.

Avisen trodde de intervjuet NHO-direktør Finn Bergesen jr., som syntes det var passe pinlig. «Rikingene er som resten av oss» var for øvrig navnet på spalten.

Navnet var ikke engang likt. Men Bergesen uten R tok det med humør.

– Jo, jeg ser vel at dette kan bli et artig bidrag i sene nattetimer. Og heldigvis har alle som kjenner meg tatt dette med et smil, sa han til Aftenposten.

RYKTENE OVERDREVET: Kong Harald vitset om den feilaktige meldingen fra NTB om at han var død under middagen på Slottet i 2017.

Det samme gjorde kongen, da han ble meldt død. Det var i 2017 NTB sendte ut saken. Nyhetsbyrået øvet på nekrologen, og den kom ut ved en feil.

Da kongen en måned etter holdt middag for Stortingets representanter på Slottet, vitset han med tabben i sin tale til gjestene.

– Den eneste som har gått til de evige jaktmarker her i kveld, er nok elgen, sa kongen.

Det var raust og humoristisk.

Men så er det ikke egentlig noen som blander ham med andre. Vi vanlige, dødelige, derimot, står alltid i fare for å bli både glemt og forvekslet.

