Soler seg i glansen av tiltalen

Donald Trump vet å utnytte en tiltale. Det gir oppmerksomhet og penger i kassen.

Trump er stjernen i et politisk reality show. The Show Must Go On. Han vil tilbake i en ny sesong i Det hvite hus.

I det amerikanske politiske sirkuset spiller Trump to roller. I det ene øyeblikk er han en superhelt som skal redde Amerika. I neste scene er han et stakkars offer som aldri har gjort noe galt.

Det oppsiktsvekkende og nedslående er at republikanere flest synes at Trumps tolkninger er troverdige.

Ja, mer enn det. Han får stående applaus og uforbeholden støtte.

GÅR TIL MOTANGREP: Donald Trump sier han er uskyldig i tiltalen og angriper politiske motstandere. Bildet er fra hans siste dager som president, under et besøk i Texas ved grensen til Mexico.

Trump visste hva som kom. Torsdag kveld tok han hurtig regi, i god tid før spesialetterforsker Jack Smith eller Justisdepartementet kunne presentere og kommentere tiltalen.

På sin egen plattform kalte Trump Biden-administrasjonen korrupt. I store bokstaver skrev han: Jeg er en uskyldig mann. Til Fox News sa Trump at han er utsatt for «den største heksejakten gjennom alle tider».

Han sier det samme hver gang han blir etterforsket eller tiltalt.

HAR FANS: Trump er mer populær enn på lenge og ligger svært godt an til å vinne partiets nominasjon. Her er noen av hans trofaste supportere, fotografert i 2016.

Tidligere i vår ble Trump tiltalt i New York, blant annet for å ha betalt såkalte hysjpenger til en pornoskuespiller. I en domstol i samme by ble Trump nylig dømt for ærekrenkelser og seksuelt overgrep mot en kvinne på 1990-tallet. Han anket dommen.

Samtidig fortsetter spesialetterforsker Jack Smith granskingen av Trumps handlinger i forkant av stormingen av Kongressen 6. januar 2021. Statsadvokaten i Georgia gransker dessuten Trumps angivelige innblanding i 2020-valget.

Trump blir nå tiltalt på syv punkter. Det handler om hvordan han håndterte store mengder graderte dokumenter fra Det hvite hus i de siste dagene av hans presidenttid og i månedene som fulgte. Det skal også omfatte anklager om falske forklaringer og forsøk på å hindre rettsforfølgningen.

For Trump og hans forbundsfeller gir dette bare en anledning til å anklage politiske motstandere. De hevder at tiltalen mot Trump er «valginnblanding på høyeste nivå», altså at det demokratiske parti forsøker å fjerne den mest populære republikanske kandidaten foran presidentvalget neste år.

En annen populær teori i Trumps politiske sekt er at tiltalen bare er demokratenes desperate forsøk på å avlede oppmerksomheten fra at republikanerne i Kongressen for tiden gransker påstander om korrupsjon i Biden-familien.

Og hvis ikke dette er nok, minner republikanerne om at det også er blitt funnet graderte dokumenter på et kontor og hjemme hos Biden. Saken blir for øvrig gransket av en annen spesialetterforsker.

FANT HEMMELIGE DOKUMENTER: I en razzia i Donald Trumps hjem i Mar-a-Lago i august i 2022 fant FBI flere hemmeligstemplede dokumenter.

Donald Trump høster nå gevinsten av å ha undergravd sine tilhengeres tillit til justismyndigheter og rettsvesen gjennom en årrekke. På samme måte kaller han kritiske medier for en folkefiende. Den dype staten er ute etter ham. Et flertall av republikanske velgere tror på den store løgnen om at Trump ble frastjålet valgseieren i 2020.

Perspektivene er skremmende. Med slike fiendebilder forvitrer demokratiet. I en rettsstat kan ingen være hevet over loven. Fredelig overføring av makt er adelsmerket for et demokrati. Men nå er alt i spill.

For tilhengerne blir Trumps mørke profetier oppfylt når han blir tiltalt. Og som han gjentatte ganger har fortalt sine tilhengere: Når de kan gjøre dette mot meg, tenk på hva de kan gjøre mot dere.

Umiddelbart etter at Trump sa at han ville bli tiltalt åpnet hans politiske sekt for kollekt. Millioner av dollar strømmet inn på hans valgkampkonto i dagene etter at statsadvokaten i New York tidligere i vår tok ut tiltale mot ham.

– Vi ser at republikken DØR foran våre egne øyne, heter det i en dramatisk melding fra Trump-organisasjonen.

MOTKANDIDAT: Tidligere guvernør Chris Christie kunngjorde tidligere denne uken at han stiller som presidentkandidat for det republikanske partiet.

Men som vanlig handler alt om Donald Trump selv. Når han blir stilt til ansvar beskrives det som et angrep på nasjonen.

Det finnes fortsatt noen i det republikanske parti som våger å ta bladet fra munnen. Tidligere denne uken kalte Chris Christie, den tidligere guvernøren i New Jersey, Trump for en bitter og sint mann. Og en mislykket president. En mann som kun er opptatt av seg selv, som aldri innrømmer feil og som alltid finner andre å legge skylden på når noe går galt.

Da Christie mislyktes som presidentkandidat i 2016 var han den første ledende republikaner som valgte å støtte Donald Trump. Etter Trumps valgseier ledet han den påtroppende presidentens overgangsteam. Christie kjenner Trump bedre enn de fleste. Han var en gang en venn.

Nå kommer kravet fra Trumps leir om at de ni andre republikanske presidentkandidatene må utsette sin valgkamp og stille opp i Miami på tirsdag for å vise sin støtte. Da skal tiltalen mot Trump leses opp i føderal domstol.

Republikanerne må erklære sin lojalitet, eller bli utstøtt. Trump tar all luft i det republikanske rommet.

Tidligere visepresident Mike Pence kunngjorde også sitt kandidatur denne uken. Her er han på et arrangement i Iowa i fjor.

Tidligere visepresident Mike Pence kunngjorde også sitt kandidatur denne uken. Han snakket om en dag de færreste republikanere vil bli minnet om, en januardag i 2021.

Trump hadde tapt valget, men nektet å erkjenne nederlaget. 6. januar oppildnet han sine tilhengere til kamp. Noen av disse stormet deretter Kongressen, som var samlet for å godkjenne valgresultatet. Pence ledet møtet.

– Ingen som setter seg selv over grunnloven, bør få bli president i USA. Heller ingen som ber andre om å sette seg over grunnloven, bør få bli president, sa Pence på et valgmøte i Iowa.

Det var dette Trump gjorde. Han krevde at Pence valgte mellom ham og grunnloven. Pence sa at Trump satte alle, som var til stede i Kongressen den dagen, i fare. Inkludert visepresidentens familie.

Men Trump er mer populær enn på lenge og ligger svært godt an til å vinne partiets nominasjon.

Han har så langt kommet styrket ut av å bli rettsforfulgt. Det som finnes av opposisjon i det republikanske parti er splittet og svak.

De fleste republikanere ser ikke etter noe alternativ til Trump. De ønsker å gi Trump den revansj han higer etter.