Rojal reality-TV

Britisk historie er full av tilsidesatte hertuger som konspirerer mot Kronen. Men knapt noen har gjort det med større innlevelse enn prins Harry.

I en ny Netflix-serie forsøker The Sussexes, som hertugparet kalles, å gjøre sin kamp mot Buckingham Palace, hoffet og pressen, til et nobelt forsvar for seg selv og en anstendighet som bare de to synes å forvalte.

Prins Harry iscenesetter seg som den siste beskytter av prinsesse Dianas ettermæle, og sier rett ut at han er sin mors sønn.

Det er han som står opp for hennes verdighet, og det er han som skal sørge for at Meghan ikke lider samme skjebne som moren.

Samtidig gjør de begge hva de kan for å holde sin egen merkevare varm i mediene.

Det er unektelig fascinerende å følge hertugparets tankesprang og selvmotsigelser gjennom de tre første episodene i TV-dramaet som av alle ting presenteres som en dokumentar.

Innblikket i verdens mest berømte og samtidig mest lukkede families skittentøyvask, er på alle måter pikant.

Likevel tårner spørsmålene seg opp. Og felles for dem alle, er at de ikke blir stilt.

Deres sannhet, som Oprah Winfrey også snakket om i det like skakke intervjuet med hertugparet i fjor vår, er ikke nødvendigvis den objektive sannheten. Det er deres opplevelse av den.

«Minner kan variere», sa dronning Elizabeth i etterkant av de uimotsagte anklagene om rasisme og utfrysing som barnebarnet kom med i Operah-programmet.

Slik er «Harry og Meghan» omtrent like sanndru om kongelig virkelighet som «The Crown».

Mens Netflix-dramaet om dronning Elizabeth formidler fortellingen om Windsor-familien og det britiske samfunnet sett med manusforfatteren Peter Morgans briller, er den nye Netflix-serien prins Harrys versjon av sammenfallende begivenheter.

Også han bruker briller. Svært nærsynt, åpenbart.

Begge serier bygger på virkelige hendelser, og begge er fortolket og fortalt med TV-mediets virkemidler og dramaturgi.

Det som skiller er at «The Crown» er filtrert gjennom profesjonelle skuespilleres indre følelsesregister. «Harry og Meghan» er ufiltrert av aktører med følelsene utenpå.

PRIVATE BILDER: Prins harry og hertuginne Meghan på bilder som brukes i dokumentaren.

Britiske medievitere har allerede uttalt seg svært kritisk til produksjonen, og mener Netflix ville blitt dømt for bevisst desinformasjon dersom serien var blitt laget på øyriket og presentert som «dokumentar».

I likhet med Operah Winfrey-intervjuet fra California, er også påstander i «Harry og Meghan» underbygd med bilder og filmopptak fra helt andre sammenhenger enn det som omtales.

Tre sekvenser som skal belyse pressens aggressive beleiring av hertugparet, er klipt fra nyhetsreportasjer som ikke har noe som helst med hverken Harry eller Meghan.

Ett viser fotografer utenfor en rettsbygning, der de venter på en silikonrik eksmodell som er dømt for fyllekjøring. Et annet stammer fra pressens jakt på Donald Trumps skandaliserte skatteadvokat, Michael Coen, i New York. Det tredje er fra en Harry Potter-premiere, hvor hertugparet ikke engang var til stede.

Tiidvis er dette kongelig pute-TV på høyde med BBC-intervjuet fra Buckingham Palace i 2019, da onkel Andrew ble spurt om han hadde ligget med en mindreårig tenåring.

Trolig må man ha i bakhodet at serien først og fremst er laget for et amerikansk publikum. Og de skjønner jo ikke bæret av dette, for å sitere vår egen kong Harald.

Mye tyder på at Meghan Markle heller ikke har tatt innover seg hva rojale privilegier og plikter innebærer, og hva det vil si å tre inn i en kongefamilie.

Prins Harry har ikke skjønt hva det vil si å tre ut av den.

Briter som hegner om sitt monarki, vil antagelig få det unge hertugparet enda mer i vrangstrupen når – eller hvis – de setter seg ned med tekoppen for å se Netflix-serien.

Forutsatt at de har te i huset. Eller Netflix-abonnement.

Mange av prinsens landsmenn og kvinner har ingen av delene denne vinteren. Levekårene for folk flest i Storbritannia er strammere enn på lenge. Folk fryser i sine egne hjem. Barn går sultne på skolen. Pensjonister har ikke råd til både strøm og telefon.

Da kan det være ekstra utfordrende å sympatisere med et velpleid par som på tredje året sutrer over hvor vanskelig det er å være rik, berømt og kongelig.

Som må ta til takke med en California-villa til 150 millioner kroner.

Hvor urettferdig de blir behandlet. Ikke bare av mediene, men også prinsens egen familie. Ifølge ham selv har de kuttet av ham hånden, finansielt.

Så de må klare seg på hans andel av morsarven, beregnet til knappe 120 millioner kroner.

Og mediekontrakten med Netflix til en verdi av 100 millioner dollar. Og forlagsavtalen til 425 millioner.

Og hertuginnens podkast-deal til 180 millioner.

Nei, hva får man for knappe 1,8 milliarder nå om dagen.

PREMIERE: De tre første episodene av den nye Netflix-serien «Harry og Meghan» ble lagt ut torsdag morgen.

Seriens ledemotiv er hvordan prins Harry har påtatt seg rollen som, eh ... den hvite ridder, hvis oppgave er å forsvare lady Meghans jomfruelige ære. Hun er den inkarnerte Diana, skjønner vi, og må for enhver pris beskyttes mot hans onde familie og britisk presse.

Antagelig må man ha vært på innsiden av gullburet for å forstå trangen til å bryte ut. Det er de færreste forunt – og det skal vi andre være glade for.

Men det er lite ridderlighet over oppdraget, slik det fremstår via Netflix, og var det ikke også noe om at strid skulle utkjempes med blanke våpen?

Nei da. Dette er rojal reality-TV.

Måtte den beste vinne.