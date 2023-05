MEDIEKRITIKK: Prinsesse Märtha var krass i sin omtale av medienes metoder og dekning i en samtale med VGs politiske redaktør Hanne Skartveit under konferansen Medieleder 2023 i Bergen sist onsdag.

Monarkiet, Märtha og media

Det finnes bare en løsning på dette: Å endre styreform.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

IDA GUDDING JOHNSEN, Venstre-politiker i Bodø og Nordland

Märtha Louises negative erfaringer med media, og ei ungdomstid som hun beskriver som «tøff» og «invaderende», bør være enda et tungtveiende argument for å avvikle monarkiet.

Som nasjon utsetter vi unge mennesker for et invaderende medietrykk og en negativ oppmerksomhet som de ikke kan velge bort.

Vi gjør, gjennom vår styreform, de kongelige barna til vår felles interesse, og media behandler dem deretter. Det har Märtha smertelig erfart.

Verken vi eller Märtha kan skylde på media og be dem skrive pent om henne. Slikt ligger ikke i medias oppdrag i et liberalt demokrati.

Vi kan mislike sladderpressen, og mene at de går for langt. De kan skjerpe seg når de trår over grensen.

Men hun er og blir en god sak.

Enten hun vil det eller ikke.

Märtha er åpen om at det har vært tøft å være seg selv, på grunn av rollen vi har tvunget henne inn ifra hun ble født.

Det burde vi lære av.

Det er 2023. Vi kan ikke lenger pålegge andre mennesker å være våre symboler. Og de kan heller ikke forvente at media og offentligheten skal la dem være i fred.

Det finnes bare en løsning på dette:

Å endre styreform.