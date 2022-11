– Norge og verden er i en vanskelig periode og landet trenger de soldatene de kan ha, skriver Karim Abdellaoui og Erlend Eikeland Uthayg i dag.

«25 under 25»: Militært fravær bør gi gyldig fravær fra studier!

Veldig mange studenter er en del av Heimevernet, og da bør militært fravær selvfølgelig telles som gyldig fravær. Hvis ikke kommer vi til å se en rekordutmelding i Heimevernet.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

ERLEND EIKELAND UTHAUG, leder Høyres Studenter

KARIM ABDELLAOUI, leder Høyres Studenter Agder

Heimevernet er noe av det viktigste landet har for beredskap, krisehåndtering og mobilisering. Dette er menn og kvinner som har tjenestegjort i forsvaret tidligere og som sitter på god kompetanse.

Mange av heimevernets soldater har hatt flere år med militær tjeneste og er en enorm ressurs for forsvaret og det sivile samfunnet.

Heimevernet trener seks dager i året, da er det særdeles viktig at soldatene har mulighet til å møte opp disse dagene for å holde ferdighetene vedlikeholdt.

Heimevernet har også det som heter innsatsstyrker, disse innsatsstyrkene trener 30 dager i året og består av soldater som har gjennomført dager med opptak for å være med.

Veldig mange studenter er en del av Heimevernet, ofte er dette forsvarspersonell som har begynt å studere etter år med militær tjeneste eller som akkurat har fullført førstegangstjenesten.

Denne gruppen er spesielt viktig for Heimevernet da de sitter på fersk militærkompetanse.

Les også Heimevernet skal hjelpe politiet ved flere olje- og gassanlegg Gasslekkasjene i Østersjøen gir stadig flere ringvirkninger: Heimevernet skal nå hjelpe politiet med beredskapen ved…

I dag er det slik at skolen må utsette eksamen eller tilrettelegge for soldater som har trening under eksamen, dette ble lovfestet for noen år siden.

Dersom man har obligatorisk oppmøte, forelesning som er obligatorisk eller prakisdager, og man ikke får deltatt fordi man har øvelse med Heimevernet teller ikke dette som gyldig fravær.

Resultatet av dette kan være at man ikke får gått opp til eksamen og står uten karakter i faget.

Dette fører til at studentene må velge mellom skole og militær tjeneste, resultatet er at mange sier opp hos Heimevernet siden skolen blir prioritert.

Dette er et stadig voksende problem da mange soldater er studenter. Norge og verden er i en vanskelig periode og landet trenger de soldatene de kan ha.

Heimevernet innvilger som regel permisjonen til studentene siden de ønsker vi skal fullføre studiet, men på bekostning av kjempeviktig trening eller oppdrag i noen situasjoner.

Ønskene er som følgende: Alt militært fravær fra studiesteder skal telles som gyldig fravær, dersom en student ikke får deltatt på en forelesning eller praksisdag skal dette ikke påvirke om han/ hun får gjennomført eksamen.