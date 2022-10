ENDRING I USA: – Den nye generasjonen Demokrater forstår at det er til Israels eget beste at tostatsløsningen bør fremmes, siden det ikke finnes noen militære svar på utfordringene Israel står overfor, skriver kronikkforfatteren. Bildet er tatt i den israelske byen Ashkelon, ikke langt fra Gazastripen, i august i år.

En mulig vei til en tostatsløsning

Tiden er mer enn moden for regional og internasjonal handling i det palestinske spørsmålet.

NADAV TAMIR, tidligere israelsk diplomat, tilknyttet J Street Policy Center i Israel

På tvers av all skepsis mot muligheten for å få til en totstatsløsning, viser alle meningsmålinger at mesteparten av israelsk opinion foretrekker atskillelse fra palestinerne fremfor noen andre alternativer.

På den andre siden har en dyptgående og utbredt mistillit til gjennomførbarheten for en tostatsløsning slått rot i det israelske samfunnet.

Den rådende holdningen i samfunnet er en aksept for det falske premisset om at vi ikke har noe medspiller, som har vært inngrodd hos folk flest i mange år, og har blitt en «selvoppfyllende profeti.»

I dag stemmer mesteparten av israelsk opinion etter andre saker, fordi de har ingen følelse av hast når det kommer til å få slutt på okkupasjonen.

Dette inkluderer også mange av statsminister Yair Lapids velgere, som prinsipielt sett er i favør av tiltak for å løse Israel-Palestina-konflikten, men håndterer saken på samme måte som de har håndtert miljøsaken i en årrekke: nemlig som en sak som ikke fordrer øyeblikkelig handling.

En annen del av folket frykter den interne spliden som kommer til å oppstå dersom en beslutning fattes for å evakuere mange nybyggere, mens andre tror simpelthen ikke på at separasjon fra palestinerne kommer til å forbedre sikkerheten vår på kort sikt – og de velger ikke å tenke på lang sikt.

Jeg tror at handling fra lederskapet som «forandrer virkeligheten» kommer til å få støtte fra mesteparten av folket, men folket legger ikke press på lederne sine for å gjøre noe med dette nå. Av den grunn må forandringen komme fra et annet sted.

Jeg tror at tiden nå er mer enn moden for regional og internasjonal handling i det palestinske spørsmålet. Den regionale arenaen betrakter ikke lenger Israel som problemet, men som del av løsningen.

Abraham-avtalene tilbakeviste en sentral påstand fra motstanderne av avtalen med palestinerne: hvor det het at «araberne kommer aldri til å akseptere Israel». Plutselig begynte israelerne å nyte fruktene av normalisering.

Dette involverte et stort flertall blant velgere fra høyrepartiene, som før i tiden betraktet alle arabere som fienden, mens de i dag flokker til Dubai og poserer på bilder med tradisjonelle arabiske klær.

Muligheten til å fly over Saudi-Arabias luftrom begeistrer israelerne, som lenge har ønsket å fly til Det fjerne østen på kort tid og til en billig penge.

Abraham-avtalene var opprinnelig ment å tjene andre formål som ikke dreide seg om anliggender eller interesser for det palestinske spørsmålet. Trump foretrakk å fremme den såkalte og virkelighetsfjerne «avtalen om århundrets fredsplan», mens Netanyahu drømte om amerikansk godkjenning for å annektere viktige områder på Vestbredden.

Likevel, da det ble klart at det ikke fantes noen regional støtte for Trumps plan hvis den forutsatte annekteringen av deler av Vestbredden til Israel, la USA fram en alternativ plan som passet inn i Trumps behov for å bli anerkjent som fremragende fredsmegler.

Selv om palestinerne følte seg sviktet av avtalen, kan Abraham-avtalene sørge for en viktig infrastruktur for å fremskynde tostatsløsningen.

De forente arabiske emirater og andre partnere i avtalen har mulighet til å påvirke israelske myndigheter og folkeopinionen som aldri før. Emiratene og andre parter i avtalene gir ikke Palestina-spørsmålet høy prioritet.

Men også de er klar over at mangelen på stabilitet mellom Israel og palestinerne kan ødelegge for regional stabilitet, spesielt når det kommer til islamske symboler i Jerusalem, med spesiell vekt på al-Aqsa-moskeen.

Å fremme tostatsløsningen er en reell anledning for USA. Det finnes ikke mange saker hvor USA kan oppnå europeisk, russisk og kinesisk enighet om et diplomatisk grep tilsvarende lanseringen av et initiativ for en tostatsløsning.

Arenaen hvor president Biden kan etterlate avtrykk, er på utenriksfeltet. I utenrikspolitikk er presidenten mye mindre avhengig av lovgivere, og suksessen hans i styrkingen av NATO og Ukraina mot Russland var bevis for Biden at dette er området han bør fokusere på.

Biden er den mest erfarne presidenten i utenrikspolitikk siden Bush senior. Han kan sørge for å skape en politisk horisont som vil gjøre tostatsløsningen konkret for israelere, og hjelpe de palestinske selvstyremyndighetene å styrke myndighetsutøvelsen sin på Vestbredden, som har blitt tynnslitt grunnet fraværet av håp om en bedre fremtid.

Biden kan få til dette hvis han henvender seg til folket i Israel og gjør det klart at USA ikke kan forsvare et udemokratisk regime diplomatisk i en bilateral situasjon, og at det valget tilfaller Israel.

Han er i stand til å tvinge israelerne til å velge om de vil være del av den liberale-demokratiske sivilisasjonen eller ikke.

KAN FINNE LØSNING? President Joe Biden besøkte Israel i sommer.

Det demokratiske partiet er mer innstilt en noensinne på å støtte handling i det palestinske spørsmålet. I mange år var partiet påvirket av krefter i det jødiske samfunnet som ville opprettholde status quo.

Den nye generasjonen demokrater forstår at det er til Israels eget beste at tostatsløsningen bør fremmes, siden det ikke finnes noen militære svar på utfordringene Israel står overfor.

Denne tendensen øker på, på grunn av demografiske endringer, på grunn av et generasjonsskifte i det jødiske samfunnet og på grunn av den økende innflytelsen til den proisraelske fredslobbyen.

Et krav må settes frem mot palestinerne om å holde valg som munner ut i én politikk for både Vestbredden og Gaza, som vil oppnå intern og internasjonal legitimitet.

Norge kan spille en avgjørende rolle i den internasjonale innsatsen for en tostatsløsning. Norge har tilliten som skal til for å samle de regionale deltagerne, europeerne og amerikanerne som alle er distrahert av andre saker akkurat nå, men har interesse av en vellykket tostatsløsning.

Jeg nedtoner ikke vanskelighetene og hindrene som avtalens kritikere på begge sider kommer til å fremheve. For å overkomme hindrene, behøves en tydelig strategi, samt en mobilisering regionalt og internasjonalt for å støtte den, samt en fasthet i gjennomføringen.

Oversatt av Sian O’Hara