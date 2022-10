Kommentar

Tre grunner til at det ikke blir så stramt

KLAR MED BUDSJETTET: I år legger finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) frem regjeringens første hjemmelagede budsjett. Bakteppet er dramatisk, med krig i Europa.

Trygve Slagsvold Vedum prøver så godt han kan å være gjerrig. Men det er mulig han overdriver litt.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I månedsvis nå har finansministeren gått rundt med sparekniven i sliren.

Om en stakkars politiker eller aktivist har tigget om noen slanter til drivstoffstøtte, har han trukket våpenet.

Rentesjokk! Lønnsspiral!

På torsdag kommer statsbudsjettet. Og med Vedum i rollen som «skremmer’n» er det ikke merkelig om en stakkar lurer på å kutte Sydenturen i julen.

Det er så man begynner å savne de dårlige tidene, da finansminister Kristin Halvorsen oppfordret oss til å shoppe ekstra mye.

Men hvor ille blir det egentlig?

BRUKER PENGER PÅ STRØM: Forsvar og Ukraina er også postene Støre og Vedum setter av penger til i år.

Regjeringen har forberedt oss på store løftebrudd.

Det er gode tider nå. Men vi går mot dårlige.

Vedum er opptatt av at statsbudsjettet skal være stramt, slik at det ikke bidrar til økte renter.

Men de rødgrønne ønsker heller ikke å bli uthengt for «usosiale» kutt. Legg også merke til hvor dårlig de ligger an på målingene.

Og vi vet fra før at strømstøtten utvides. Regjeringen har også sagt at den vil halvere elavgiften i første kvartal. Og bruke mer penger på fastlegene, skeive og barn.

På den annen side ligger det an til økt formuesskatt og økt skatt for alle som tjener over 750 000 kroner.

HAR BLITT GJERRIGERE: Slagsvold Vedum har i løpet av året holdt mange foredrag om hvor viktig det er å knipe igjen. Til forskjell fra hans år i opposisjon.

For Norge AS blir det neppe en ekstrem innstramming.

Det er tre grunner til det:

Norsk økonomi går ikke like godt lenger. De siste to månedene har vi sett flere tegn til at det snur. Og da er ikke en sterk innstramming like riktig.

Regjeringen vil også hente inn 33 milliarder ekstra på sin nye skatt på laks og kraft. Det gir inndekning.

De rødgrønne lover dessuten nye satsinger, som kutt i avgifter og mer penger til Enova. Med så mange nye regninger, er det begrenset hvor innstrammende statsbudsjettet kan bli.

MÅ FÅ MED SEG LYSBAKKEN: De rødgrønne er historisk upopulære og dessuten i mindretall. SVs Audun Lysbakken vil kreve flere seiere for å gi sin støtte til budsjettet.

Men det ligger et alvor over oss nå som gjør det lettere for regjeringen å kutte.

Og det mest spennende er hvor kuttene kommer.

Vi har fått vite litt allerede: Bistandsmålet på en prosent av nasjonalinntekten ligger tynt at. Med dagens inntekter betyr det likevel veldig mye bistand. Det er også foreslått kutt i gratis utdanning for utlendinger, kutt i flere samferdselsprosjekter og i FHI.

Regjeringen trenger SVs støtte for å få budsjettet vedtatt.

På skatt vet vi at SV vil ha mer. De har signalisert støtte til lakseskatten, men lobbykampanjen mot skatten kan føre til nye runder her.

For kraftskattens del ser vi at både økonomer og bransjen selv sier den vil stanse nyinvesteringer. Kommunene peker på at de taper inntekter. Og dette vil nok SV være svake for.

Partiet som i sin tid kjempet inn bistandsprosenten, vil nok også prøve å forhandle inn den igjen.

BRANSJEN KLAGER: Etter at regjeringen i forrige uke la frem en ny skattepakke med økt beskatning av kraftbransjen, har lobbyistene ikke ligget på latsiden.

I tillegg må SV også ha en miljøseier. I revidert budsjett i vår fikk partiet lov til å flytte en iskant de hadde funnet på selv.

Nå vil de ha noe skikkelig. For eksempel kan de gå løs på Wistingfeltet i Barentshavet som de gjerne vil stanse.

Det er ikke tilfeldig at Aps energitopp på Stortinget Marianne Sivertsen Næss (Ap) krever at vi må lete etter mer petroleum i nord nå.

Dette er et forhandlingsutspill for å høyne posisjonen før de skal møte SV.

MISNØYE I LAKSENÆRINGEN: Også i havbruksnæringen er det store protester mot regjeringens foreslåtte lakseskatt. Innretningen får imidlertid støtte fra ekspertene.

Det ligger altså an til harde forhandlinger.

Og uansett hva regjeringen og SV landet på, ser det meste – unntaken bolig – å bli dyrere for folk flest fremover.

Ikke bare Syden-ferien, men mat, restaurantbesøk og hyttestrøm. Fordi alt forbruker energi, og det er mangel på energi.

Et statsbudsjett får ikke gjort all verden med det: Energisparing kan gjøre det litt bedre. Å stanse petroleumsprosjekter kan gjøre det verre.

Det vi kan håpe på er litt lavere prisvekst og lavere renteøkning.

Og det kan vi få med en forsiktig brems fra Slagsvold Vedum.

Han trenger uansett ikke ta brekksladden nå. Det gjorde han alt da han gikk inn i regjering.