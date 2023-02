Kommentar

«Hvil i kjærlighet og fred»

BYRÅSJEFENS FALL: Arne Treholt svek landet og demokratiet. For egen vinning og for eget ego. Men motivene bak landssviket vil nok aldri bli helt og fullt avdekket nå som Treholt er død, 80 år gammel.

I Norge hyller vi selv våre bad guys.

Norske nekrologer er ikke helt som andre nekrologer. Der britenes især er infame og gjerne også ganske smålige («han satte seg små mål i livet, og oppnådde ingen av dem»), er våre gravtaler jevnt over preget av en slags jovial respekt; nærmest uansett hvem som sagt farvel til denne verden.

I helgen sjekket tidligere byråsjef, Sovjet-spion og dermed landsforræder Arne Treholt nokså brått og uventet ut av tiden. Den nær sagt evig løpende 80-åringen var inntil det siste sprek som en yngling, med stadig nye ideer på blokken.

Fra sitt hjem i Moskva (ja, i Moskva), var han dessuten med i debattene om vårt ikke-forhold til Russland, altså Treholts nye hjemland, ikke minst i sosiale medier.

Der trykket han like på poster og kommentarer som uttrykte misnøye med den norske Ukraina-politikken og ga støtte til dem som mener at krigen i Ukraina nærmest ble konstruert på et tegnebrett i Pentagon med Jens Stoltenberg blant de ivrigste arkitektene.

Som kollega Anders Giæver påpekte i sitt velbalanserte Treholt-minneord, var han, altså Treholt, også blant dem som ga sin skjerv til nettstedet til tidligere kommunistformann Steigan. Slik plasserte han seg på en fløy utenfor fløyene i norsk politikk.

Steigan er som kjent for radikal (eventuelt reaksjonær) selv for partiet Rødt, iallfall representert ved ledelsen, som nå står midt i en hard partibatalje mot folk som i helgen brukte sine sosiale medier-konti til å rose nettopp Arne Treholt.

En av disse – den i det siste ganske profilerte aktivisten Marielle Leraand – formulerte seg slik: «Takk for å du prøvde å bygge ned gjerdene – for forbrødring og fred. Du er fri nå, Arne ... Hvil i kjærlighet og fred.»

At Treholt, som altså ble dømt til 20 års fengsel for spionasje for Sovjetunionen mot Norge, var en helt for de dypkontrære innerst i den norske offentlighetskråa er kanskje ikke så oppsiktsvekkende.

Når verdensanskuelsens hovedprinsipp er at det meste som er fælt i verden skyldes det vestlige liberale demokratiet, så er det ikke så rart at en mann som Treholt ble vurdert som en mønsterborger.

Mer overraskende er det at også fornuftige, moderate og prominente stemmer midt i den norske hovedstrømmen benyttet anledningen til å skrive rosende om spionen, som ifølge Aftenpostens tidligere sjefredaktør Harald Stanghelle både var intet mindre enn et «sosialt geni» og et «politisk multitalent».

Stanghelle er en dannet mann, men slettes ikke uten perfiditet når slikt er på sin plass. Han er skarp, velformulert og vet ofte å finne riktig metafor til riktig tid. «Arne Treholt var brobyggeren som brente sine broer», lød den svært stanghellske punchlinen da vår mann var på pletten for å kommentere dødsbudskapet i nasjonens viktigste nyhetsprogram Dagsrevyen.

Men i nekrologen i Aftenposten var han så mild i sin omtale av sin gamle kjenning Treholt at man som leser fikk inntrykk av at spionen først og fremst må forstås som en litt uforsiktig Bambi på den storpolitiske kunstløpbanen, i velment parløp med KGB-offiserer og andre godtfolk. Dessuten ble han visst «skammelig» behandlet i Norge etter endt soning.

Stanghelles forsonende tilnærming var likevel som den rene bannbullen sammenlignet med forsiden i Treholts gamle avis Dagsavisen dagen etter bortgangen. Der ble det nemlig slått fast at «spiondommen ødela ettermælet», og det var faktisk ikke ment som et sarkastisk understatement. Tvert imot.

Vi er et raust folk som lar våre mest taleføre tale vel også om de som svek oss. For Treholt lot seg bevisst bruke av det absolutt alt annet enn fredsorienterte hemmelige politiet KGB, og var så glad i penger at han også følte for å utveksle litt gradert småsnacks med Saddam Husseins Irak.

En typisk bad guy, med andre ord.

Ikke lærte han noe særlig av villfarelsene sine heller, for han fortsatte altså lenge etter avtjent fengselsstraff som en slags undergrunnsopposisjonell fra sitt utkikkspunkt langs Moskva-elvens bredder, gjerne beredt til å forsvare Putin-regimets handlinger. Man får jo anta at han trivdes der, blant folk som analyserte verden på en noenlunde lik måte som ham selv.

I dag er den «fredsorienterte» venstresiden i Arbeiderpartiet som Treholt tilhørte nærmest borte i partiet, og godt er det. Fordi så veldig fredsorientert er nemlig ikke denne delen av venstresiden.

Tvert imot – den er ettergivende og ikke så rent lite kynisk. Å la være å stå opp mot diktaturets menneskefiendtlighet er ikke å kjempe for fred. Det er å kjempe for at friheten vi tar så for gitt her i det liberaldemokratiske Norge og Vesten ikke skal gjelde for andre.

Om Arne Treholt var en grådighetsdrevet og durkdreven spion eller en forfengelig og politisk umoden «brobygger» mellom vestlig frihet og østlig ufrihet, blir kanskje aldri hundre prosent avklart. Jeg heller nok mot det første, men holdningene på den «brobyggende» venstresiden er også den dag i dag nesten uvirkelig naive, så man vet jo aldri.

Jeg møtte ham én gang, og han var en fascinerende skrue med en ganske bemerkelsesverdig tilstedeværelse. Jeg likte ham så godt at jeg nesten fikk lyst til å gi ham en kameratslig dult.

Men han svek landet og demokratiet. For egen vinning og for eget ego. Når fortellingen om eks-byråsjefens liv og levnet muligens for en siste gang skal utmales for en hel nasjon, hjelper det i grunnen lite om han var en god venn for sine gode venner. Folk må selvsagt få sørge over en kjær venn, og verden er ikke alltid svart-hvit.

Men noen ganger er den faktisk det.

Og selv om det er kanskje ikke så veldig stilig å holde tordentaler over en henfaren før dødsstivheten har avtatt, så får det da være grenser for varme tanker om og for en mann som tok så feil under den kalde krigen.

Og, dessverre, i årene som fulgte.