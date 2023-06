GRUER SEG: Vi vil kunne marsjere stolte over den vi er, men samtidig er vi redde, skriver Helene Fosse og Julia Reksten.

Vi kunne vært trygge

Noen av oss tør ikke dra, mens andre, som en venninne av oss, sa det rett ut: «Hvis jeg skal dø, skal jeg dø fremst i paraden».

HELENE FOSSE, aktivist

JULIA REKSTEN, aktivist

Med ett blir alle mediekanaler oppdatert og beskjeden er klar:

Angrepet 25. juni kunne muligens vært avverget.

På en og samme tid ble alle våre verste tanker bekreftet:

Vi kunne flagget og feiret med alle i live.

Det som skulle være årets fineste dag kunne fått stå i fred.

Akkurat nå går vi skeive over programmet for Pride, og på hvert arrangement må vi gjøre en vurdering: Er dette trygt? Og hvis ikke, er det verdt risikoen?

Vi vil kunne marsjere stolte over den vi er, men samtidig er vi redde.

Vi burde forvente mer av justisminister Mehl som inviterte til det aller første møtet med skeive organisasjoner nesten et år senere, skriver Fosse og Reksten.

Det er så ekkelt at hver gang vi tenker på hvor mye vi gleder oss til Pride, hvor mye vi gleder oss til alle de tingene vi skal gjøre, så kjenner vi et uhyggelig gufs nedover ryggraden.

For den kjærligheten, det samholdet, den fantastiske følelsen vi har når vi veiver et flagg i alle regnbuens farger – det kan tiltrekke seg farlige mennesker med våpen.

En ting er å vite at det er mennesker som ønsker oss døde for den vi er. Det vet vi, og det er derfor vi trenger Pride.

Det er tungt å innse at de som skal beskytte oss ikke gjør jobben sin skikkelig, i tillegg.

Vi burde kunne stole på PST. Vi burde forvente mer av justisminister Mehl, som inviterte til det aller første møtet med skeive organisasjoner nesten et år senere.

Dette er et fravær vi skeive har følt på kroppen siden i fjor.

I et av rapportens funn ble det belyst at beslutningen om å anbefale avlysning av markeringen etter 25. juni var i strid med forsamlingsfriheten etter Grunnloven og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Alt vi trengte var å få være sammen. Stå samlet og vise hvor mye kjærlighet vi kunne få frem i den bunnløse sorgen.

Istedenfor ble vi splittet og stående alene hver for oss.

I fjor ble det skrevet om at regjeringen ikke satte av ekstra penger for å følge opp menneskene som ble rammet av terroren. Vi krever mer skeiv kunnskap og kompetanse blant myndighetene.

Hvor mange har egentlig spurt hvordan vi skeive har det etter at vi ble angrepet?

Etter at vi ble skutt og traumatisert?

Pride er en nydelig feiring og en kamp. Vi har i årevis måtte kjempe for å få frem for ikke-skeive at Pride er så mye mer enn bare en fest. En skulle trodd fjorårets markering virkelig beviste det, men det virker som om det er altfor mange som fremdeles ikke forstår alvoret.

Pride handler ikke bare om glitter og fine farger. Det handler om å fortsette å kjempe kampen for at vi skal få leve livene våre, fri for urett, vold og diskriminering.

Vi må ikke undervurdere hatet som spres i kommentarfelt og grupper mot Pride. Det at foreldre ber om fritak fra å lære sine barn om Pride på skolen og mennesker sprer konspirasjonsteorier om propaganda og ideologi, er farlig.

Vi har alle et ansvar for å ta et oppgjør og bruke vår stemme. Ingen er fri før alle er fri, og vi har – fremdeles – en lang vei å gå.

Vi gruer oss til Pride, men med Prideflagg i været og felles motstand mot hat kan vi alle få en trygg Pride-feiring i år.