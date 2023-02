Kommentar

Hun falt på plass

VIL HA BILLIGERE STRØM: Stavangerordfører Kari Nessa Nordtun la mandag frem rapporten til Aps energiutvalg hvor de går inn for billigere strøm, mer kraftutbygging og økt strømstøtte.

Kari Nessa Nordtun overrasket folk i Arbeiderpartiet da hun kastet seg på strømopprøret. Nå gjør hun ikke det lenger.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det ble hevet noen øyenbryn i Arbeiderpartiet da ordføreren i Stavanger Kari Nessa Nordtun besøkte EU-motstanderen Trond Giskes partilag Nidaros.

– Vi må våge å utfordre EØS-avtalen og regelverket på strømpolitikken, sa Nessa Nordtun ifølge Dagbladet.

Hadde hun blitt med på Giskes strømopprør?

STRØMTRØBBEL: Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland mottok i forrige uke Energikommisjonens rapport. Denne uken kom Aps eget energiutvalg med sine konklusjoner. Et tredje utvalg skal se på prisdannelsen på strøm.

Nessa Nordtun er nemlig leder i Arbeiderpartiets energiutvalg, som mandag kom med sin rapport.

Men i den står det ikke lenger noe om å utfordre EØS-avtalen.

Tvert om.

Rapporten fremstår som et forsvar for kraftutveksling, markedsløsninger og tett samarbeid med EU.

Utvalget er for mer vindmøller, solkraft, elektrifisering av sokkelen, mellomlandsforbindelser, batterier, hydrogen og nye kraftkabler til utlandet for havvind.

VIL HA ENDRING: Trond Giskes partilag Nidaros vedtok før helgen en resolusjon hvor de krever politisk regulering av utenlandshandelen og reforhandling av avtalene med europeiske naboer.

Er det noe her for strømopprørerne? Tja. Da må de lese med vennlig blikk.

Når utvalget vil droppe nye utenlandskabler, slår de inn åpne dører. Men utvalget vil som de fleste andre ha lavere strømpriser, og foreslår å sette ned momsen.

De vanskelige spørsmålene, som at Norge får europeiske priser, vil de ha utredet. Noe regjeringen alt har satt i gang. I et ellers EU-vennlig kapittel står det at Norge må bruke handlingsrommet.

Utvalget vil også vurdere å revurdere kraftkablene til Danmark. Men det gjør myndighetene allerede. Kablene er i ferd med å bli for gamle. Statnett har ikke landet på hva de mener bør gjøres. Danskene ønsker å reinvestere i kablene.

VIL UTNYTTE HANDLINGSROMMET: Hadia Tajik vil også forhandle med naboene våre om krafteksport og mener betingelsene for handel kan tas opp til vurdering.

For å tekkes strømopprørerne, prøver politikerne å vise handlekraft.

Forrige uke sa statsråd Aasland på spørsmål om Arbeiderpartiet vil utfordre EØS-avtalen på strøm at «det gjør vi hver eneste dag».

Intet mindre.

Aasland kan i høyden skryte av at han for et par uker siden lanserte den minst inngripende ordningen for å stagge eksporten han kunne ha kommet opp med, en ordning han ikke har tenkt å bruke.

Men også Hadia Tajik skriver i en kronikk i VG at hun vil utfordre EØS.

Det ligner på Giskes utspill, bortsett fra at han snakker i slagord og sier vi skal «ta politisk kontroll over kraften». Juristen Tajik er langt mer omstendelig og skriver at vi bør gjøre nærmere vurderinger av prisdannelsen.

Oversatt forbereder hun seg som Giske til Aps landsmøte i mai.

PARTIFELLER: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og Kari Nessa Nordtun på Tou Scene i Stavanger under gladmatfestivalen i 2019.

Foreløpig har regjeringen ikke vært i nærheten av å bryte offsideregelen mot EU på strøm.

Og Aps lenge bebudede energiutvalg, endte altså med ikke engang å foreslå å utfordre EØS-avtalen på kraft.

Og antagelig er det akkurat det som kommer til å skje. Regjeringen har ikke tenkt å utfordrer det europeiske regelverket. Selv om begge de to tidligere nestlederne i Ap nå foreslår det.

De er på vei opp igjen. Derfor er det nok mest innenrikspolitikk de egentlig driver med.