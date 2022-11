FOLKEHELSEUTFORDRING: – Én av ti kvinner i Norge oppgir å ha opplevd grov vold fra sin egen partner. En av ti har blitt voldtatt. En av 25 har opplevd at voldtekten gjennomføres av deres egen partner. Les tallene igjen. Én av ti. Dette er ikke et kvinneproblem, men en folkehelseutfordring, skriver Malin Stensønes.

Våg å se, tør å spørre

Vold mot kvinner er vårt samfunns største voldsproblem.

MALIN STENSØNES, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening

Hun har klart å komme seg ut i oppgangen. Hun klarer ikke å rette seg opp, men hvis hun lener overkroppen inn mot veggen klarer hun å ta seg nedover. Trinn for trinn. Håndflaten etterlater en ujevn stripe av blod på den gråhvite veggen.

Hun har mobilen i bukselommen, men ringer ingen. Når politiet finner henne er det fordi bekymrede naboer har meldt om bråk. Da ambulansen kommer frakter de henne bort.

En annen kvinne står i en sofa og knuger spedbarnet inntil seg. Foran på gulvet står barnefaren og brøler mot de to fra barnevernstjenesten. Han er tidligere dømt for gjentagende vold mot henne. Tidligere på dagen møtte han opp på klinikken der mor var til behandling og opptrådte truende mot både mor og personale.

Før politiet kom frem til klinikken hadde mor rømt og tatt spedbarnet med seg – tilbake til far. Nå er to politifolk med som beskyttelse. Det blir et basketak inne i leiligheten for å få kontroll på far, før mor og barn tas med ut av leiligheten for undersøkelser. Begge trenger behandling.

En ung kvinne har låst seg inne på badet. Hun og kjæresten har vært på en bytur som endte i krangel. Hjemme blir det verre. Han griper tak i henne og kaster henne i gulvet. Livredd klarer hun å komme seg inn på badet, låser og ringe nødnummeret.

Når politiet kommer, tar de mannen til en side av rommet før kvinnen tørr å komme ut. Til politiet forteller kvinnen at de krangler mye, men at det er første gang han har vært fysisk som dette. På spørsmål om hun vil ringe noen som kan komme å være sammen med henne svarer hun nei.

Dette er bare noen av de hendelsene jeg har fått se gjennom å følge politiet på patrulje. Hver dag skjer lignende hendelser. Over hele landet. Og i motsetning til såkalt blind vold er denne volden målrettet, brutalt kynisk og ofte gjentagende.

Statistikken er grufull. Mørketallene nettopp det – mørke. Årlig har krisesentrene i Norge rundt 20.000 henvendelser. Én av ti kvinner i Norge oppgir å ha opplevd grov vold fra sin egen partner. En av ti har blitt voldtatt. Én av 25 har opplevd at voldtekten gjennomføres av deres egen partner.

En de stoler på. En de kanskje er økonomisk avhengig av. En de har barn med. En de ofte går tilbake til. I tillegg kommer alle de som utsettes for det som kategoriseres som mindre alvorlig vold. Hvor mange som aldri melder fra, vet vi ikke.

Les tallene igjen. Om du skal huske ett tall fra denne kronikken, husk dette. Én av ti. Dette er ikke et kvinneproblem, men en folkehelseutfordring.

Behovet for mer kunnskap er stort. Folkehelseinstituttets forskningskart fra 2020 viser store hull i norsk forskning om forebyggende- og hjelpetiltak mot vold i nære relasjoner. Riksrevisjonen har slått fast at svakheter i det helhetlige hjelpetilbudet kan bety at voldsutsatte ikke får den hjelpen de trenger.

Skal vi mer effektivt kunne finne målrettede tiltak, må det satses på en strategisk oppbygging av kunnskap.

Det er likevel mye vi kan gjøre. For det første må vi slutte å behandle dette stykkevis og delt i hjelpeapparatet, eller som et familieanliggende. Vi trenger en nasjonal strategi som samler stat, kommune og frivillighet i felles innsats. Det bør utarbeides en nasjonal standard for hva alle voldsutsatte minimum har krav på og som må følges opp sentralt og lokalt.

En start kan være å sette ned en kommisjon som favner posisjon og opposisjon som forskningsbasert og helhetlig nærmer seg voldsfeltet og som kan fremme konkrete tiltak i hele løpet fra forebygging til behandling og ettervern.

Vi trenger tiltak som sørger for at alle kommuner etablerer en handlingsplan mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Tiltak i reetableringsfasen er avgjørende viktig, inkludere plikt til å følge opp voldsutsattes helseutfordringer med tilrettelagte helsetjenester, samt veiledning for pårørende.

Det er også viktig at politiet har nok kompetanse og ressurser til å sikre voldsutsattes rettigheter. Det betyr blant annet å benytte nødvendige sikkerhetstiltak i voldssaker, slik som omvendt voldsalarm, ordinær voldsalarm, besøks- og kontaktforbud og skjult adresse. Vi må beskytte voldsofrene – ikke overgriper.

Krisesentrene over hele landet gjør en livsviktig innsats og er helt avgjørende for ivaretagelse av kvinner, menn og barn som er voldsutsatte i en kritisk fase. Mange steder er tilbudet dessverre mangelfullt på grunn av stramme budsjetter.

Vi vet at den første tiden etter at voldsutsatte forlater krisesenteret er særlig sårbar. Vi vet ikke sikkert hvor mange av dem som forsøker å forlate en voldelig partner som lykkes.

Men det vi vet, er at oppfølging av den voldsutsatte er avgjørende. Ansvaret for oppfølging ligger i kommunene, men vi er mange frivillige som aktivt støtter opp om de voldsutsatte i en særlig sårbar fase.

Våre frivillige ressursvenner over hele landet stiller opp slik at den voldsutsatte har noen utenfor sitt egent miljø som kan gi støtte og være der når det trengs. Skal vi nå flere må frivilligheten styrkes.

I dag 25. november – og i to uker fremover – samler voldsutsatte og deres organisasjoner seg over hele Norge. Mange med en rød knapp på jakkeslaget. Et symbol for at volden mot kvinner må stoppe.

Lytt til historiene. Vold i nære relasjoner angår oss alle. Voldsutsatte trenger å bli sett og hørt. Alle kan gjøre noe.

Mistenker du at noen utsettes for vold? Våg å se. Tør å spørre.