NEI TIL LEGALISERING: – Lovlig cannabis vil gi økt aksept og større tilgjengelighet og kunne føre til en langt høyere bruk, skriver lederen i Kristelig Folkepartis Ungdom.

Hasj på polet fører ikke til mindre kriminalitet

Nei, Arild Knutsen. Vi løser ikke kriminalitetsutfordringene i Oslo med å åpne for hasj i butikkhyllene. Vi sikrer en trygg by ved å styrke politiet som kan bekjempe kriminelle bakmenn og ved å opprettholde narkotikaforbudet.

HADLE RASMUS BJULAND, leder i KrFU

Knutsen beskriver i VG 28.11. om hans vandring på Grønland og Brugata – om det illegale narkotikasalget og hvor farlig det er for kjøper. Det er lett å la seg rive med på Knutsen sitt narrativ om dette illegale markedet som er uten kontroll og at eneste løsning er frislipp.

Jeg deler engasjementet til Knutsen med å bekjempe det illegale markedet – men det er i beste fall naivt å tro at ved å legalisere cannabis vil vi få bukt med det svarte markedet.

Ser vi til land som har legalisert cannabis har bruken økt kraftig etter det ble lovlig. Et eksempel er delstaten Colorado hvor bruken har økt med 40 prosent etter det ble lovlig i 2014. Erfaringene viser også at halvparten av de som har brukt cannabis sist måned, brukte stoffet daglig. Det er urovekkende tall.

En legalisering av cannabis gjør også kampen mot det illegale markedet og kriminelle bakmenn langt vanskeligere. Det illegale markedet vil alltid underby de lovlige utsalgstedene, fordi de slipper statlige avgifter og reguleringer.

Når vi vet at legalisering vil kunne bety flere brukere vil det også bety flere potensielle kunder for det illegale markedet. Det som skulle være et forsøk på å svekke det illegale markedet vil med all sannsynlighet medføre et styrket illegalt marked.

I tillegg vet vi at forbud er et av de viktigste tiltakene for å holde rusbruken lav. Det er fordi de fleste unge vil følge norsk lov. Når Cann2021- studien fra FHI spør ungdom om grunner for ikke å bruke cannabis, er «vil ikke gjøre noe ulovlig» eller «vil ikke bli tatt av politiet» blant de årsakene som flest ungdommer legger til grunn.

Lovlig cannabis vil dermed gi økt aksept og større tilgjengelighet og kunne føre til en langt høyere bruk.

En rekke studier viser til ved hyppig bruk av cannabis i ung alder vil det svekke kognitive funksjoner som læring og hukommelse. Det vil få konsekvenser for skoleresultatet, studier og jobb. Norge må fortsatt opprettholde sin nullvisjon mot narkotika - der utgangspunktet er at vi ønsker så lav bruk som mulig.

Politikerne må lytte til, og gjøre jobben lettere for politiet, ikke vanskeligere. Vi må gi politiet de virkemidlene de trenger for å bekjempe narkotikakriminalitet – som vil gjøre det tryggere på Grønland og Brugata som Knutsen viser til i sitt innlegg.

Politikere kan ikke binde politiets hender på ryggen, og samtidig tro at politiet skal gjøre en like god jobb i å forebygge og forhindre narkotikamisbruk og narkotikakriminalitet.

Norge sin narkotikapolitikk er ikke perfekt – men det gjort veldig mye riktig. Vi er et av landene i Europa med lavest bruk av cannabis. Kun under to prosent av befolkningen bruker cannabis jevnlig.

Forbudet må ligge fast. Vi bekjemper ikke det illegale markedet med å legalisere cannabis. Vi må heller håndheve forbudet – styrke det forebyggende arbeidet blant unge og sikre gode avrusningstilbud for rusavhengige.

Vi kan gjerne fjerne stigma, men vi må aldri skape aksept for narkotikabruk.