En usedvanlig drøy sak

Fredrik Græsvik påførte sin arbeidsgiver TV 2 flere brudd på pressens egen Vær varsom plakat. Det uvanlige i saken er at det kom til fellelse uten at noen reportasjer er blitt publisert.

Norges mest kjente forsøk på å kansellere noen med oppdiktet rasisme, gikk helt galt.

Det sier seg selv. Men det er altså brudd på god presseskikk for en journalist å kontakte folk på lørdagskvelden og true med å lage intervju for å henge dem ut.

I pressens eget klageorgan PFU er TV 2 felt for tre brudd på Vær varsom-plakaten i Græsvik-saken.

Dette er en skikkelig drøy sak.

TV 2s Olav Sandnes og Eirik Furuseth møttes i august og saken ble beklaget fra TV 2s side. Den gikk likevel videre til behandling i PFU der TV 2 ble felt.

For kanalens profilerte utenriksreporter Fredrik Græsvik prøvde med oppdiktede skjermdumper og påstander om hatytringer mot skeive og muslimer å sverte en vanlig TV-seer som hadde kritisert TV 2 på sin vegg på Facebook.

Eirik Furuseth godtok ikke dette.

Ikke rart. Græsvik sa han hadde sendt e-post til ungenes idrettslag og til arbeidsgiveren. Den siste e-posten kom frem. Der ble det påstått at Furuseth hadde kommet med hatytringer.

Furuseth sa fra.

Og selvsagt kastet resten av norsk presse seg over saken. Det handlet om en stor kjendis. Og med omtalen kom beklagelsen fra TV 2 den påfølgende uken.

Men heller ikke etterspillet ble ryddig.

For problemet var den hemmelige romansen til Græsviks sjef. Mediene valgte å hemmeligholde den og omtalte saken på forvirrende, feilaktig vis. De turte ikke viderebringe kjernen i finansmannens TV 2-kritikk.

Det Furuseth nemlig hadde gjort, var å kritisere TV 2 for inhabilitet i Arfan Bhatti-saker.

Bakgrunnen var den dårlig bevarte hemmeligheten at TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække i 2006 hadde et forhold til Bhatti.

Aktualiteten nå var at Bhatti var blitt knyttet til den siktede i Pride-skytingen.

Furuseth reagerte på at TV 2 i motsetning til andre medier ifølge ham ikke hadde omtalt Bhattis relasjon til den siktede.

TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække er erklært inhabil i saker som handler om Arfan Bhatti.

For å koke ned en lengre og vondere historie, endte saken med at Furuseth fikk helt rett. Journalisten kan ikke bruke sin makt som ansatt i et mediehus på denne måten.

For det holdt at Græsvik opptrådte som TV 2-ansatt å få fellelsen, som kom uten at en eneste sak er publisert.

Og medier skal ikke beskytte hverandre.

Aftenposten bestemte seg etter flere forvirrende dager å omtale at Solbrække hadde hatt et forhold til Bhatti for 16 år siden.

Da kom de andre etter. Og det var klart for den skikkelige oppvasken. TV 2 tok selvkritikk åpent, Solbrække ble erklært inhabil i Bhatti-saker og andre medier skrev forståelig om saken.

Græsvik som nok hadde som intensjon å beskytte TV 2 og sjefen, endte altså med å ta hull på verkebyllen.

Og det var kanskje på tide.

Dette gikk imidlertid utover en uskyldig TV-seer som ikke bare fikk rasismeanklager direkte rettet mot seg, men også opplevde at arbeidsgiver fikk det.

Det skumle er: Dette kunne jo lykkes?

Antagelig kommer man lenger med falske rasismeanklager mot noen som ikke har ressursene til en finansmann med penger og venner bosatt på Oslo vest.

En slik sak ville kanskje aldri nådd PFU.