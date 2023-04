Kommentar

Kanskje du er et rødt flagg?

Selma Moren Debattjournalist og kommentator

KRAVSTOR: Skal du dumpe noen fordi de har «skinny jeans», spør VG-kommentator Selma Moren.

«Skinny jeans», skilte foreldre eller «for opptatt av akademia». Hvis det er nok til å avskrive noen som kjæreste, ser det mørkt ut.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Denne uka omtalte NRK Facebook-siden: «Are we dating the same guy?».

Jepp, året er 2023 dere, og det ser mørkt ut for oss alle.

En typisk post i gruppa er bilde av en fyr noen treffer, hvor de spør om noen har erfaring med vedkommende, for å avdekke såkalte «red flags». «red flags».Et tegn på at noe ikke er som det skal. I et forhold betyr det gjerne at det er et tegn på at vedkommende ikke er en god partner.

Det finnes jo reelle, alvorlige varsellamper det er lurt å se etter. Men folk i min generasjon er også opptatt av helt uskyldige ting.

Etter en kjapp spørsmålsrunde med jevnaldrene, her er det de anså som «røde flagg»:

Gikk med «skinny jeans».

Sender smilende selfies på snap.

Har skilte foreldre.

Var for opptatt av akademia.

Har bare venner av ett kjønn.

Liker ikke katter.

Kan det hende vi helgarderer oss, av frykt for å faktisk gjøre oss sårbare, skriver VG-kommentator Selma Moren om dating i 2023.

Altså. Skal du dumpe noen fordi de har «skinny jeans»?

Jeg skjønner at dette ikke er eksakt vitenskap, men dagens hooke-kultur har utvilsomt gjort noe med oss.

«Jeg kjenner at det ikke kommer til å bli oss», har en venninne av meg fått høre midt i første date.

Vi har jo så mange alternativer. Og så lite tålmodighet.

Og det handler ikke om at vi skal bli mindre kresne. Kjærlighet er vanskelige greier, og jeg ville aldri tatt en Peder Kjøs og Frode Thuen og sagt at noen skal senke forventningene sine.

Men kan det hende vi helgarderer oss noen ganger, i frykt for å faktisk gjøre oss sårbare, nå som dating har blitt helt «bruk og kast»?

At vi dermed finner småfeil, heller enn å gi det tid?

Psykolog og samlivsekspert Sissel Gran er blant dem som har tatt til orde for at datingapper som Tinder er med på å ødelegge for kjærligheten, også fordi vi ikke lenger tar oss tid til å bygge en intim relasjon med noen.

Vi satser på at kjemien og gnisten skal stemme etter maks tjue minutter.

Men så kan det jo være da, at ditt livs kjærlighet hadde på seg skinny jeans den dagen dere møtte hverandre.

Hater når det skjer.