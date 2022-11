KLIMATOPPMØTET: – Vi kan ikke velge bort verken utslippsreduksjon eller tilpasning, skriver innleggsforfatterne.

Livsfarlig, VG!

I lederen på mandag skriver VG at «Nå er det snakk om å tilpasse seg endringer heller enn å redusere utslipp». Det er en livsfarlig misforståelse.

SIRI ERIKSEN, professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og hovedforfatter i FNs klimapanels sjette hovedrapport

LISA SCHIPPER, forsker, University of Oxford, og koordinerende hovedforfatter i FNs klimapanels sjette hovedrapport

ASTRID SINNES, professor og viserektor for bærekraft, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Én ting kom klinkende klart fram på det nylig avsluttede klimatoppmøtet Klimatoppmøtet: Det er ikke snakk om å tilpasse seg klimaendringer heller enn å redusere utslipp. Det er snakk om å tilpasse seg klimaendringer fordi vi ikke har klart å redusere utslipp i tide.

Og det er livsviktig å begrense utslipp og oppvarming fordi vi ikke kan tilpasse oss ut av klimaendringene.

Her kan det være nyttig å trekke fram noen av hovedkonklusjonene fra FNs klimarapport som kom ut tidligere i år: Over hele verden kjennes allerede klimaendringene på kroppen. De negative konsekvensene av klimaendringer forsterkes når oppvarming nærmer seg og overstiger 1,5 grader.

Vi kommer til å måtte bruke mer og mer ressurser på tiltak for å redusere de negative konsekvensene på mennesker og økosystemer – dvs klimatilpasning - jo mer oppvarmingen skrider fram.

Men enkelte av konsekvenser er irreversible og eksistensielle og kan ikke lenger forebygges. Arter utryddes, breer forsvinner og lokalsamfunn oversvømmes av havnivåstigning. Ved økt oppvarming reduseres effekten av klimatilpasningstiltak, for eksempel naturbaserte løsninger (fordi økosystemfunksjoner svekkes) og irrigasjon (på grunn av hydrologiske endringer).

Resultatet er blant annet tap av liv og helse, økt fattigdom, og tap av naturmangfold og økosystemtjenester. Derfor kreves en økt innsats på både klimatilpasning og utslippsreduksjon, og det må skje nå. Utslippsveksten må snus innen 2025 med rask nedgang til netto null utslipp globalt innen 2050, og vi må styrke klimatilpasning kraftig.

Mulighetsvinduet er i ferd med å lukkes for å sikre en levelig og bærekraftig framtid for alle.

At vi nå oppretter et tap og skade-fond for å bøte på unngåelige konsekvenser belyser at menneskeheten har gjort ting mye vanskeligere for seg selv ved å la klimaendringene gå så langt som vi nå har gjort.

Den gode nyheten er at det er mye billigere å investere i utslippsreduksjon og klimatilpasning enn å la være. Og vi vet hva som skal til: gjennomgripende endringer i urbane systemer og infrastruktur, energisystemer, land, vann og havbaserte systemer, industrisystemer og samfunnssystemer.

Dette krever klimatiltak som bidrar til at disse systemene snus i en mer bærekraftig retning, med livskvalitet, sosial rettferdighet, fattigdomsreduksjon, styrkede økosystemer, og redusert redusert klimarisiko som eksplisitte mål.

FNs klimapanel peker også på at effektive klimatiltak krever en helhetlig innretning, der tiltak integreres på tvers av sektorer og forvaltningssystemer. Det er samhandlingen mellom myndigheter, sivilsamfunn og privat sektor, og verdivalgene bak våre samlede beslutninger, som bestemmer om vi beveger oss i en mer klimarobust og bærekraftig retning eller ikke.

Vi må gjøre alt vi kan for å snu utviklingen, så konsekvensene ikke blir enda mer alvorlige. Vi kan ikke velge bort verken utslippsreduksjon eller tilpasning.