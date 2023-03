RAMMER IKKE BARE KVINNER: Kristian Kielland Lund (18) mener det er viktig å snakke om at hets i gamingmiljøene også rammer menn.

Gaming-hets handler ikke bare om kjønn

Cecilie opplever ikke trakassering «bare fordi hun er kvinne». Hun opplever trakassering fordi hun gamer.

KRISTIAN KIELLAND LUND (18), gamer

Denne uken fortalte Cecilie Eileen Simonsen (21) om sine opplevelser som kvinnelig gamer.

Hun skrev blant annet at «per dags dato bruker jeg mye energi på å takle alle de sexistiske holdningene, stereotypiene og truslene».

Hun har helt rett i at kvinner opplever mye trakassering når de spiller. Jeg synes likevel at denne debatten har fått feil fokus: Hets i gamingverden handler ikke bare om kjønn.

Ja, kvinner opplever mye trakassering når de gamer. Disse kommentarene handler ofte om kjønn, men det er faktisk helt irrelevant om du er mann eller kvinne i gaming-miljøet.

Gamere har ofte en veldig stygg og drøy tone, og det er ikke bare rettet mot kvinner.

Les også «Kom deg på kjøkkenet eller gå og dø» Hvem sin sønn eller datter sitter bak en PC-skjerm og skriver slike kommentarer til fremmede de aldri har møtt?

Mange gamere blir hetset, helt uavhengig av kjønn.

Jeg tror menn blir like mye trakassert som kvinner i gaming, men trakasseringen er ikke rettet mot kjønnet vårt.

Derfor synes jeg ikke det er riktig at kvinner skal gå i offerrollen og gi inntrykk av at det bare er de som hetses.

Jeg synes likevel det er viktig å snakke om hetsen kvinnelige gamere får.

Cecilie (21) forteller at folk har skrevet «jeg skal finne deg, drepe deg og voldta kroppen din» og «kom deg på kjøkkenet eller gå å dø».

Dette er helt forferdelige kommentarer som viser et grunnleggende problem i spesielt en del unge gutters kvinnesyn.

Kommentarene sier også noe om hva som skjer når du kan gjemme deg bak en skjerm.

En del unge gutter føler seg tydeligvis helt uovervinnelige, og vet at det ikke vil få noen konsekvenser av å kalle kvinner sexistiske ting.

De påvirkes av mennesker som Andrew Tate som bidrar til å gi dem et helt vridd kvinnesyn.

ANONYMT HAT: Kommentarene sier noe om hva som skjer når du kan gjemme deg bak en skjerm, skriver Kristian Kielland Lund (18).

Det er et stort samfunnsproblem at unge gutter har sexistiske holdninger. Det er et problem at du kan gjemme deg bak en skjerm og en anonym profil og si hva du vil.

Men det største problemet i gaming er «toxic» spill, hvor du skriver voldelige og stygge kommentarer til motstanderen eller medspilleren.

Og da spiller det ingen rolle om du er mann eller kvinne; du vil få hets og trakasserende kommentarer uansett. Og det er nettopp denne ukulturen vi må jobbe for å forandre.

Det er en skadelig ukultur i gamingmiljøet, og det rammer både kvinner og menn.