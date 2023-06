Kommentar

Den skumle 50-sonen

Det er hyggelig å høre «du holder deg godt» - og selvsagt har hver alder sin sjarm. Likevel er «hjelp, jeg pusher 50!» en skingrende alarmklokke i hodet.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I barneårene la jeg merke til en bokrygg i hyllen hjemme på Bekkestua. Der stod det «Hva nå unge mann - du er 50». Det kunne like gjerne stått «150» på boken. Så absurd høyt tenkte Leif (9) at det tallet var.

Heldigvis var det da et hav av tid til jeg skulle stille meg selv et så eksistensielt spørsmål som Simon Flem Devold gjorde i bokform i 1982. Sånn cirka 15.000 døgn med levd liv senere, slår problemstillingen inn med skremmende slagkraft.

Hvordan håndtere «versjon 5.0», med «L» som dekkende romertall i tillegg til forbokstav?

Mange snakker høyt om hvor fint de synes det er å eldes. Den ene etter den andre fra mitt årskull, som er født hakket tidligere på året, har offentlig utbasunert en harmonisk ro rundt det som trolig er livets rundeste bursdag.

Ære være dem for det.

Jeg synes det er superskummelt å runde et halvt århundre.

Kommentator Leif Welhaven synes det er skummelt å bikke 50 år.

Bare tanken på å kjøre inn i tilværelsens 50-sone, uten å ha noe tidsmessig håndbrekk å dra i, er så nattesøvn-stjelende at det fort kan bli rynkefremkallende i seg selv. Nylig hørte jeg at faren til Albert Åberg visstnok er 36 år gammel i bøkene. Informasjonen var ingen mental vitaminkur, for å si det sånn.

Men hvor kommer egentlig aldersangst fra? Hvorfor er det så skremmende å bli eldre?

Hva er grunnen til at vi trøster oss med at «50 er det nye 40» og andre floskler, mens vi prøver å opptre ungdommelig i en tro på at det er mulig å dempe trykket fra tidens tann?

Mange eldre holder seg i form gjennom trening.

Jeg tror det ligger en kjærlighet til livet i bunnen, selv om det er noe paradoksalt og sikkert mentalt misforstått over å bruke tilmålt tid til å bekymre seg.

Du mister fort fokus på veien om blikket er i bakspeilet. Men det er jo så fantastisk å være til, at det ER urovekkende å tenke på tiden som aldri kommer tilbake.

Undersøkelser viser at det slett ikke er så uvanlig med det som på fagspråket kalles geronotofobi eller FOGO, som står for «fear of getting old».

KK har omtalt en undersøkelse fra Psychology Today blant drøyt 2000 amerikanere, som viste at 87 prosent har minst én frykt knyttet til å bli gammel.

Frykten for nedgang i fysiske evner var mest utbredt, etterfulgt av redsel for hukommelsestap, kronisk sykdom og økonomiske vanskeligheter som senior.

For oss som sliter med angst for alder, vil nok både intensiteten og innfallsvinklene variere med hvor mange trinn man har tatt på livsstigen. Fysisk kan det kanskje være litt trøst i at aldersangst kan få oss til å ta kroppslig bedre vare på oss selv?

Jeg husker at det tross alt var ganske gøy å fylle 30, selv om jeg allerede da hadde vært opptatt av tidens telleverk en stund. Å passere 40 var hakket verre, men da var det mulig å finne litt trøst at det gikk an å trene seg til å løpe fra de fleste yngre folk, så lenge distansen var lang nok.

Ti år senere er det fortsatt mulig å tilbakelegge mange mil med joggesko, men hofter og rygg besvarer akselerasjon med en knirkende protest, nærmest for å understreke at motoren ikke er like oljet som den var.

På mange måter et 50 et tall det går an å angripe på to måter: Enten som at du er høyt oppe eller at du allerede har satt deg på rustjebanen.

I beste fall er du på et stadium der du er trygg på deg selv, med mer solid økonomi enn i yngre år og hvor viktige veivalg i livet er tatt. Mange opplever også mer praktisk frihet enn i årene da alt handler om å få logistikken til å gå opp.

Samtidig rykker pensjonsplanlegging og tanken på at det ikke varer evig nærmere og nærmere. Og får du høre at du «holder deg godt», ligger det samtidig implisitt at du ikke er noen ungfole mer.

Jeg unner og misunner alle som bare klarer å finne glede over livets ulike faser. Rent rasjonelt er det bare å innrømme at det kan være utakknemlig å klage over økt alder, hvis man er en fersk og frisk 50-åring med mye på stell i livet. Som kloke hoder har påpekt, er også alternativet til å eldes veldig mye verre.

Men følelser er noe irrasjonelt per definisjon, og aldersangst som fenomen er vrient å kurere med utilslørt fornuft. Klumpen i magen lar seg ikke tenke bort.

Noe av det skumleste er nok opplevelsen av tidens økende akselerasjon. Som barn var følelsen av en sommerferie en evighet, og jeg husker det som et hav av tid mellom 9-årsdagen og da tallet ble tosifret.

Nå har jeg bikket 50 år her på kloden, sånn cirka et opplevd kvarter etter 40-årsdagen. Fortsetter det å speede opp på samme vis, vil det føles som om 60-årsdagen er et par timer unna.

Den tanken er til å bli svett av.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post