RØD LINJE: – For at Kreml skal endre sin politiske kurs, må de vestlige allierte introdusere en strategisk game changer, skriver kronikkforfatterne. – Noe som vil gi Putin et tydelig budskap: Du har krysset flere grenser, og Kakhovka-demningen var din siste.

Ved den røde linjen

Russlands bevisste ødeleggelse av Kakhovka-demningen har utløst nok en humanitær tragedie i Ukraina, men de skrekkelige sjokkbølgene ukrainere må håndtere har tilsynelatende ikke gjort inntrykk på vestlige land.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

Kortversjonen Russland har bevisst ødelagt Kakhovka-demningen, utløst en alvorlig humanitær situasjon i Ukraina, uten at vestlige land har tatt drastiske grep.

Til tross for Russlands stadige angrep på Ukraina, inkludert vilkårlig bruk av fosforvåpen og landminer, samt deportasjon av ukrainske barn, ser det ut til at den vestlige støtten ikke vil endres drastisk.

Ukraina håper NATO vil gi forpliktelser om langsiktige våpenleveranser og militær trening, inkludert et konkret forslag til hvordan medlemskap i NATO skal skje.

Vesten er utfordret til å definere sine røde linjer og eventuelt innføre en game changer for å sette press på Putin og Russland. Vis mer

OLEKSANDRA MATVIISHUK, ukrainsk advokat og menneskerettighetsaktivist, og leder for «Senteret for sivile rettigheter», som ble tildelt Nobels fredspris 2022

STEFANIE BABST, tidligere assisterende visegeneralsekretær i Nato

I Berlin snakket kansler Scholz snakket om «en ny dimensjon av krig». De politiske lederne i de baltiske statene og i sentral- og øst- Europa brukte sterkere ord om Russland barbariske handlinger. Den estiske statsministeren Kaja Kallas sa for eksempel at «terroriststaten Russland har nå forvandlet vann til våpen».

I Washington og London derimot, var ordbruken mer forsiktig.

Hvilket tabu vil president Putin bryte neste gang? Kan det være ødeleggelsen av atomkraftverket i Zaporizjzja? Dette kan føre til stråling i Ukraina og deler av Europa, og vil være en reproduksjon og eksport av Kremls brent jord-taktikk. Eller vil han tvinge Ukraina til å omprioritere, og tvinge fram en pause i kampene?

Én ting er sikkert: Moskva vil presse ukrainske styrker til å flytte fokuset mot andre deler av fronten, og bort fra Krym-halvøya og Azovhavet. Selv om den planlagte offensiven i sør har blitt vanskeligere, har den ikke stoppet opp.

Uansett hva Putins motiver er, så har han krysset en rød linje. Butsja, Irpin, Mariupol, Bakhmut og nå Kherson er noen bynavn som understreker Russlands forsøk på å knekke ukrainerne.

Listen over Russlands blodige krigsforbrytelser blir lengre for hver dag som går.

Vi ser daglige angrep på ukrainske byer, og det på en skala ikke sett i Europa siden andre verdenskrig. Ødeleggelsen av sivil infrastruktur, som skoler og fødeavdelinger, er en del av dette. Vi ser vilkårlig bruk av fosforvåpen og landminer, massakrer på sivile og deportasjoner av ukrainske barn.

Men vil alt dette føre til en endring i vestlig støtte? Eller, for å si det på en annen måte: Er det noen vestlige land som er villig til å stoppe terrorregimet i Moskva?

Det ser ikke slik ut. Vestlige ledere hyller utholdenheten ukrainerne utviser på slagmarken og deres vilje til å stå imot Russlands militære skjærsild. Likevel vil NATO tilsynelatende holde seg til den linjen de har valgt: uansett hva Russland gjør mot og i Ukraina, vil ikke de allierte bli en del av krigen, men være en støttespiller.

Siden starten av Russlands angrepskrig, har de alliertes strategi vært preget av mangel på selvtillit og besluttsomhet. Hvor er Putins røde linje? I beholdninger av tanks og rakettforsvar? Sannsynligvis ikke. Kanskje i forsyninger av kampfly og rakettsystemer med lang rekkevidde?

Spørsmålet om hvilket våpensystem som muligens kunne fått Kreml til å eskalere militært har holdt NATOs mer opptatt enn det viktigste spørsmålet: Har alle NATOs allierte virkelig forstått hva Putin mener når han sier at Ukraina må forsvinne fra kartet over europeiske land?

Og hvis ja, har de tenkt på hva NATO kan gjøre for å sette Russland på plass på lang sikt, og slik frigjøre Ukraina fra dette marerittet?

Det er en ting å lete etter Putins antatte røde linjer, men hva er våre? Hvor trekker Vesten sine røde linjer? Er Vestlige regjeringer forberedt på å innføre et reelt vendepunkt i Russlands krig mot Ukraina?

På NATOs toppmøte i Vilnius i Litauen er disse spørsmålene meget betente. Medlemslandene vil helt sikkert vedta en rekke tiltak i Vilnius for å styrke sitt eget forsvar og avskrekke ytterligere.

I tillegg vil alle forsøke å overtale tyrkiske president Erdogan og hans ungarske kollega Orbán til en endelig godkjenning av Sveriges medlemskap.

TOKSISK: – Så lenge putinismen råder, vil Russland være giftig for ethvert liberalt, demokratisk og frihetselskende europeisk land, skriver kronikkforfatterne.

Den gigantiske elefanten i rommet vil fortsatt være Russlands krig mot Ukraina. Er de 31 NATO-landene forberedt på å la de russiske lederne virkelig føle på konsekvensene av krigen de fører mot Ukraina?

Kyiv har allerede gjort sine forventninger tydelige. Den ukrainske regjeringen håper at alliansen vil gi forpliktelser om langsiktige våpenleveranser og militær trening. I tillegg håper de på et konkret forslag til hvordan NATO har til hensikt å gjennomføre løftet om medlemskap, som Ukraina fikk i 2008.

Siden starten av krigen har ikke president Zelensky gått glipp av muligheten til å insistere på en rask søknadsprosess, en «fast track» for Ukrainas NATO-medlemskap. Han kan lene seg på en rekke regjeringer som har uttrykt støtte for et raskt ukrainsk medlemskap, men det er ingen full enighet om landets hurtigløp inn i NATO.

Spesielt den tyske regjeringen vil ikke gå lenger enn de gjorde på toppmøte i Bucuresti i 2008, da Ukraina ble lovet medlemskap. Den amerikanske administrasjonen tenker likt, sammen med flere allierte myndigheter.

De foreslår å se mot en fjern, udefinert fremtid: først må Ukraina overleve som en stat. Først etter at krigen er slutt er det mulig å prate om Ukrainas NATO-medlemskap, ifølge Jens Stoltenberg. Her presenterer han flertallets syn i alliansens.

Men hvilket tidsspenn snakker vi om her? Et år? Tre, fire eller ti år? Nå kan vi bare gjøre antagelser om, når og under hvilke omstendigheter Ukraina kan oppnå sine militære mål og slå tilbake russiske tropper.

Hva hvis Moskva lykkes i å bli permanent forankret i deler av de okkuperte territoriene? Ville ikke utsiktene til et NATO-medlemskap for Ukraina fortsette å gli vekk hvis landet ble fanget i en fastlåst konflikt på sin jord?

Så langt ser altså de allierte ut til å fokusere på å styrke sine våpenleveranser og gi militær trening til Ukraina. Det virker som dette skal bli en langvarig forpliktelse. Hvis dette blir godkjent i Vilnius, vil det bli godt mottatt.

I tillegg håper NATO å forsikre Ukraina med en ny ordning. Etter at NATO-Ukraina kommisjonen – laget i 1997 – har blitt blokkert av Ungarn de siste årene, tenker de allierte på et nytt konsultasjonsforum, NATO-Ukraina-rådet.

Ukraina ville ikke få sin eget navnelapp rundt NATO-bordet i en 31+1-format, men ville få sitte med de allierte i alfabetisk rekkefølge.

De som er godt kjent med diplomatiske konsultasjonsprosesser, ser at dette kan være et viktig steg. Likevel har det ingen betydning for dynamikken på slagmarken, og heller noen strategisk effekt i konfrontasjon med det russiske terrorstyret.

I stedet trekker også Vesten sine røde linjer.

Fra et strategisk synspunkt, er argumentene sterke for ukrainsk NATO-medlemskap. Hvis vi vil at Ukrainas og Europas sikkerhet skal gjenopprettes og opprettholdes nå og i fremtiden, kan vi ikke la avskrekking lykkes igjen.

For så lenge putinismen råder, vil Russland være giftig for ethvert liberalt, demokratisk og frihetselskende europeisk land.

Selv hvis russiske styrker skulle lide et militært nederlag og lederen i Kreml skulle signere en våpenhvile, ville en varig fred vært flyktig. Og selv om den russiske eliten fikk fjernet Putin fra makten og utnevnt en etterfølger eller kollektivt lederskap, ville det russiske politiske systemet være autoritært for en stund fremover.

Man trenger ikke være profet for å se at Russland etter Putin fortsatt ville kreve stormaktsstatus, spesielt med tanke på atomvåpenarsenalet, deres faste plass i Sikkerhetsrådet og mektige venner som Kina, India og andre. Med tanke på Vesten, så ville et militært svekket Russland fortsatt være på konfrontasjonskurs.

For at Kreml skal endre sin politiske kurs, må de vestlige allierte introdusere en strategisk game changer– noe som vil gi et tydelig budskap til Putin: Du har krysset flere grenser, og Kakhovka-demningen var din siste.

– –

Oversatt fra engelsk til norsk av Vilde Haug Slottemo