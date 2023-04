MÅ ENDRES: – At vi hvert år legger opp til at eksamensperioden skal falle samtidig med russetiden, er nesten umulig å forstå, skriver Signe Horn.

Selvsagt må russetiden flyttes!

Det er to ting vi må gjøre for å rydde opp i russetiden: sørge for at den blir så inkluderende som mulig, og legge eksamensperioden tidligere, så feiringen kan komme etterpå.

SIGNE HORN, generalsekretær, Voksne for Barn

Like sikkert som våren kommer den årlige diskusjonen om russetiden. Russetiden er, eller kan være, den festen ungdommene våre fortjener etter 13 år bak skolebenken.

For mange er dette et høydepunkt de har sett fram til lenge – å kunne feire fullendt skoleløp sammen med venner på vei inn i voksenlivet.

Ungdommene fortjener at vi voksne sørger for at russetiden ikke ødelegger så mye for så mange som i dag. At vi hvert år legger opp til at eksamensperioden skal falle samtidig med russetiden, er nesten umulig å forstå.

Det betyr faktisk at vi med åpne øyne sender mange ungdommer inn i voksenlivet med et utgangspunkt som er mye dårligere enn det kunne ha vært.

Som mangeårig Ap-politiker og mor til tre tidligere russ, kunne jeg ikke vært mer enig med Elisabeth Hekneby, arbeidsutvalgsmedlem i Oslo Unge Høyre. Dette er så enkelt å fikse – så la oss fikse det!

Så kan vi deretter ha fullt fokus på det som krever et mer omfattende og langvarig arbeid, nemlig å gjøre russetiden så inkluderende som overhodet mulig.

Også her trenger russen at voksne, i nært samarbeid med russen, tar mer ansvar.

Vi trenger at skolene involverer seg mer og legger noen rammer for hvordan vi vil ha det.

Og ikke minst må vi støtte opp under all den positive innsatsen mange russ selv gjør for at alle som vil, skal få delta.

I stedet for enda flere år preget av medieoppslag om alt som er galt med russetiden, må den endelig få bli den festen den bør være.

