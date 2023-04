PARTYDOP: I det siste har flere gått ut i mediene og reagert på at kokain har blitt vanligere blant unge mennesker.

Hvem skal ta ansvar for at partydop har blitt vanlig?

Da jeg flyttet tilbake til Norge ble jeg dessverre helt tatt på sengen av hvor mye kokain som fløt rundt.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

SABA HATZIMARKOS, realitydeltager og skuespiller

Her om dagen sto jeg og en venninne og ventet på bussen etter en livlig cava-søndag i Trondheim.

Mens vi ventet sto en gruppe med 15-åringer foran oss. Vi syntes det var koselig å høre på dem snakke.

Den gode følelsen tok brått slutt da de begynte snakke om at de skulle bruke konfirmasjonspengene på «knips» og «Molly».

HJELPELØS: Jeg sitter med altfor mange spørsmål enn svar, og føler meg litt hjelpeløs, skriver Saba Hatzimarkos.

Så begynte de å småmobbe hverandre om hvem som var mest «junkie» i gjengen. De alle lo og pekte ut den eneste jenta, som tydeligvis syntes det var veldig kult å få den tittelen.

Både jeg og venninnen min fikk litt vondt i magen av å høre på dette. Det ble bare rett og slett trist.

Kunne vi gjort noe i denne situasjonen? Hadde det hjulpet hvis to småbrisne jenter hadde begynt å belære de om hvordan «uskyldig» flørting med «voksengodteri» kan føre til psykose, avhengighet og ingen tenner?

Hele bussturen hjem diskuterte vi forskjellige teorier om hvorfor det har blitt så vanlig i Norge. Hvem har ansvaret for å lære bort de ekte konsekvensene til så unge hjerner?

Hvis skolen da har ansvaret, hva må de gjøre annerledes?

Jeg husker selv undervisningen på ungdomsskolen hvor vi så dokumentarer om rusmisbrukere i tungt belastede miljøer som skremte oss med et liv i helvete, men så var det fort glemt igjen.

Les også Vita Mashadi (31) om kokainbruk: – Det er så forbanna tapersk – Nå klarte jeg rett og slett ikke å holde kjeft lenger, sier influenseren og TV-personligheten Vita Mashadi om den…

Burde besøk på avrusningsklinikker være obligatorisk på lik linje som ski og skogsturer?

Man har kanskje narkotika som tema på skolen noen ganger i året, men man kan høre sanger flere ganger om dagen som romantiserer og normaliserer bruken av partydop.

Det er ingen partysanger som hyper opp avhengighet og rusens bakside. Vi kan jo være enige om at det er kulere for en 15-åring å høre på sin favorittartist synge eller rappe om hvor gøy det er med MDMA, enn at læreren står å skremmer deg med et liv på gaten.

PARTYDOP: «Knips» og «molly» er kallenavn for MDMA.

Er det kjendiser og reality-deltagere som har ansvaret?

Mitt svar er, ja, til en viss grad. Har du valgt et liv i offentligheten så har du også ansvar for hva du inspirerer dine fans med, og kanskje mest de yngste som det er ekstra enkelt å gjøre inntrykk på.

Sånn er det bare, og da er det opp til hver enkelt offentlig person om hvordan de velger å gjøre det.

Alle kan gjøre feil og det kan være tøft å være i medielyset hele tiden, men det er de som til syvende og sist er med på å bestemme de sosiale trendene i samfunnet.

Er det da politikernes ansvar?

Burde de forandre ruspolitikken, og i så fall hva må de gjøre annerledes? Er de for tafatte i denne problematikken eller er ikke det interessant nok å fokusere på?

Jeg har bodd i Los Angeles og Las Vegas så å si hele mitt voksne liv. Her jobbet jeg i mote, film- og eventindustrien hvor det fløt over med kokain og annet partydop. Jeg ble tilbudt det nesten daglig og ble flere ganger kastet ut av kjendisfester fordi jeg nektet å ta noe.

Jeg mistet nok mange muligheter, men på den andre siden har det selvfølgelig gagnet meg i lengden.

Jeg skrøt så mye til amerikanerne om at partydop ser du lite av i Norge.

Da jeg flyttet tilbake til Norge ble jeg dessverre helt tatt på sengen av hvor mye kokain som fløt rundt på utesteder, vorspiel, nachspiel, jobb og nå også, tydeligvis blant konfirmanter.

Jeg sitter med altfor mange spørsmål enn svar, og føler meg litt hjelpeløs.

En ting er i hvert fall sikkert; partydop har kommet for å bli, hvis vi ikke finner en måte å gjøre det mindre kult på.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post