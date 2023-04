Leder

Kledd for krise

Kasting av klær foregår i enormt omfang. Her er en klessøppelhaug i en ørken i Chile.

Et av de store klimaproblemene er noe vi bokstavelig talt har tettest på oss i hverdagen. Det er for lite bevissthet rundt utslipp knyttet til produksjon av klær.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

En av årsakene til at den globale klimakrisen er så kompleks og vanskelig å løse, er at veldig mange faktorer spiller sammen og setter planeten under et tiltagende press.

Noen av de største utfordringene må løses på myndighetshold, og det er ikke alt du og jeg har praktisk mulighet til å påvirke. Men det er også hverdagsvalg vi alle tar, som i sum har en påvirkning på utslippene.

Det har vært snakket mye om flyreiser og fossile kjøretøy, men det har nok ikke vært like mye oppmerksomhet rundt en annen klimautfordring.

Tekstiler.

Klærne vi kjøper selv om vi ikke nødvendigvis trenger dem.

Volumet av klesplaggene som bare kastes ubrukt.

Klær som dumpes og erstattes med noe nytt i stedet for å bli reparert.

Bruk og kast-mentaliteten er et høyst reelt klimaproblem.

Ifølge Østlandsforskning kjøper nordmenn i snitt 11 kilo klær i året, og vi kaster eller gir bort sånn cirka like mye. Vi kommer dårlig ut på internasjonale sammenligninger om bærekraft, og spørsmålet er om altfor mange av oss tar for lett på hvilken klimaeffekt det har at vi så ofte kjøper nytt i stedet for å gjenbruke.

Fremtiden i våre hender har etterlyst politiske grep, uten at det er helt klart hva som eventuelt kan gjøres. Men at klesavtrykket på klimaet er et underkommunisert tema, der det er mye å hente på holdningssiden, fremstår hevet over tvil.

Les også Finner klær i søppelet: – Koster visst 5000 kroner ny 24-åringen har funnet bukser verdt flere tusen kroner, og dongerijakken til en kjendis-eks i søppelet.

Det er ikke et signal på bærekraft at en rapport bestilt av Nordisk ministerråd viste at bare en tredel av plaggene nordiske borgere kjøper blir gjenbrukt eller gjenvunnet.

Når resten blir kastet og totalen er 356.000 tonn nye klær årlig, utgjør det et substansielt miljøproblem.

Det er mye å hente på om hver og en av oss blir hakket mer bevisst på om det går an å gjenbruke plaggene våre, og at de i det minste blir gjenvunnet i stedet for å bli kastet, når de ikke brukes mer.

Her er det interessant å se hvordan trenden med å kjøpe brukt via nettet kommer til å utvikle seg fremover.

Men om dette skal ha en miljøeffekt og ikke bare øke forbruket ytterligere, er det viktig at bruktkjøp blir en erstatning for å kjøpe nytt, i stedet for å bare øke hvor mange klær vi handler årlig.

Klimatrusselen er uten tvil vår tids største utfordring, og det er god grunn til at FN virkelig slår alarm om hvor mye det haster å få ned utslippene.

Da trengs det tiltak på bred front. Ett av mange virkemidler kan være om vi alle er litt mer kritiske til eget klesforbruk.

Akkurat nå er kloden kledd for krise.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post