Leder

Motbydelig av Taliban

FRARØVES UTDANNELSE: Det er 458 dager siden Taliban stengte skolene for alle jenter på ungdomsskolen. Kvinnelige studenter på universitetet fikk fortsette under streng kodeks. Nå er også det slutt. Bilder er fra norsk-bygget skole i Meymaneh i Faryab- provinsen i Afghanistan.

Fullført 6. klasse på barneskole er fra nå av den høyeste utdannelsen kvinner i Afghanistan kan få. Det er uutholdelig.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Taliban har bestemt at landets kvinner ikke lenger skal få gå på universitetet. Dermed fratar de millioner av kvinner alt håp om et verdig liv.

Mørkere blir det ikke.

Selv i en verden hvor kvinner, særlig i fattige, mannsdominerte og/eller vanstyrte land blir systematisk undertrykket.

For ingen andre steder i verden er mishandlingen så uttalt og brutal som i Talibans Afghanistan. Ikke bare knebler de kvinner, låser de inne i egne hjem, straffer dem og fratar dem all menneskeverd. De fratar dem også retten til å drømme om en bedre fremtid.

Det er hjerterått.

Og ledd i stadig mer omfattende overgrep mot afghanske kvinner siden Taliban kuppet makten i landet 15. august 2021. Da verden håpet, og de selv bedyret at de hadde mildnet i sitt bakstreverske syn på kvinners plass i samfunnet.

Et budskap de gjentok da de ble fløyet til Oslo på privatfly av norske myndigheter i januar i år. Da understreket de at kvinner jobbet og skulle fortsette å jobbe og de lot dem studere enkelte fag – men da atskilt fra menn, og med heldekkende burka. De hadde til og med en gladmelding om at jentene i ungdomsskolealder skulle få gå på skolen igjen til våren.

Den våren kom aldri. Taliban løy.

Deres brutalitet mot hele befolkningen, men særlig kvinner er tilbake for fullt. Kvelertaket er totalt.

Da det ble kjent tirsdag at universitetene stenges for kvinner sto studenter og gråt utenfor universitetene. For flere var det dagen for siste eksamen. Vordende kvinnelige leger, lærere og ingeniører har fått drømmene knust. I et land hvor kvinner kreves å gå til kvinnelige leger, og lære hos kvinnelige lærere.

Dette er ondskap satt i system. Ingen andre land i verden, muslimske eller ikke, forbyr jenter og kvinner å gå på skole.

Mørkemennene i Taliban er livredde utdannelse. For utdannelse vil gi kvinner evnen til å tenke selv og tale høylytt. Utdannende kvinner er vanskeligere å kue, vanskelige å regjere over. Ikke bare løfter de seg selv, de løfter også sine barn ut av underkuelse og fattigdom.

Et opplyst samfunn er vanskeligere å kontrollere. Kontroll er det all verdens diktatorer og despoter er avhengig av. Derfor gjør Taliban nå, det den antagelig hele tiden hadde planlagt å gjøre. De fratar kvinnene deres grunnleggende rett til utdannelse.

I prosessen har de ført landet på randen av en sultkatastrofe. Regimet er aldri blitt godkjent av det internasjonale samfunnet. Afghanistan er blitt diplomatisk isolert. Alt annet enn nødhjelp er stanset.

Talibans overgrep mot egen befolkning blir fordømt i stadig kraftigere ordelag verden over. Også blant talibanere på mellomledernivå og i ulike regioner av landet er det uro og kritikk mot utdanningsforbudet.

Uten at det ser ut til å påvirke de styrende ekstremistene i terrororganisasjonen. Men Taliban er fortsatt ute etter internasjonal anerkjennelse og legitimitet. For bare slik kan landet få økonomisk hjelp.

Derfor må verdenssamfunnet fortsette å presse Taliban. For det er dette presset som kan være lyset i enden av tunnelen for landets kvinner.