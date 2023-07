Kommentar

Barbie-filmen endret meg litt

Selma Moren Debattjournalist og kommentator

Herregud, tenkte jeg. Tenk å ha på seg sånne knallrosa hæler, så flaut, skriver kommentator Selma Moren.

Jeg gikk inn i kinosalen med et noe dømmende blikk på jentene i rosa, og satt igjen med en helt annen følelse.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I går så jeg «Barbie».

Det kan kjennes ut som ingen har snakket om annet enn filmen til Greta Gerwig de siste ukene.

Det kommersielle budsjettet kan ikke ha vært annet enn gedigent, de største stjernene i verden har navn på plakaten og utenlandske anmeldere har brukt svære adjektiver.

Med andre ord: Forventningene mine var store.

Jeg hadde likevel ikke trodd at en film om dukker skulle få meg til å virkelig tenke over kjønn.

Les også Filmanmeldelse «Barbie»: Rosahumanisme Ikke den filmen noen kanskje tror den er. Men noe bedre.

La oss spole tilbake: I går kveld hadde «Barbie» førpremiere i grandios rosa stil. Det var sikkert hundre rosa, paljettkledde jenter der.

Som en som aldri har vært opptatt av dukken eller Barbie-estetikken - men heller tatt avstand til alt det jeg har tenkt på som antifeministisk ved varemerket, var jeg mildt sagt litt skeptisk til det uironiske ved hele premieren.

Herregud, tenkte jeg. Tenk å ha på seg sånne knallrosa hæler og så mye sminke. Så flaut.

Her er ironien: På vei til visningen haste-kjøpte jeg en rosa t-skjorte for å ikke skille meg helt ut.

Ikke for rosa, men ikke for lite rosa.

Influenser Caroline Nitter sammen med Nora Haukland på den rosa løperen under Barbie-premieren onsdag kveld.

Først, kort om filmen (wops, her kan det hende jeg spoiler litt): Den handler den om «stereotypiske Barbie», ja, hun heter det - (spilt av Margot Robbie), som plutselig begynner å tenke på døden og får cellulitter.

Så hun drar sammen med ubrukelige og forelska Ken (Ryan Gosling) til den virkelige verden for å finne ut av hva som skjer.

Men egentlig handler den om kjønn. Og ikke på en subtil måte.

I Barbieland styrer Barbiene verden, i den virkelige verden (spoiler alert) er det patriarkatet patriarkatet Patriarkat (fra gresk patér, «far» og arché, «gammel» eller «styre») er begreper som brukes for å beskrive den kulturelle forventningen at fedre har det primære ansvaret for familiens velferd (og i eldre kulturer også håndtering av husholdningens slaver). Ordet brukes også for å referere til samfunn der menn er forventet å ha hovedansvaret.som ruler. Som en forbipasserende mann sier til Ken:

«Nei da. Vi har et patriarkat, vi har bare blitt veldig gode til å skjule det».

Resten unner jeg alle å se på kino selv. Men der filmen virkelig treffer, er i en monolog fra et menneske i den virkelige verden. Hun holder en tordentale til Barbie om alle de umulige kravene som stilles til kvinner.

Den starter med setningen: Det er umulig å være kvinne.

Selma Moren, kommentator og debatt-journalist i VG.

Det er ikke det at man ikke har hørt det før. Men likevel kjente jeg det langt inn i magen. Følelsen av å ikke strekke helt til.

For å sette det på spissen: Du skal være morsom, men ikke for morsom, så du tar for mye plass. Være god i jobben din, men ikke for god. Være en mamma, men ikke snakke for mye om barna dine. Smart, men ikke for smart. Pen, men ikke for pen. Tynn, men for guds skyld ikke si at du vil være tynn, si at du vil være sunn, men pass på, ikke for sunn. Sexy, men pass på – ikke for sexy.

«Når de reglene også gjelder en dukke som bare skal representere en kvinne, hva sier det oss?» dundret det fra skjermen.

Les også Alt du trenger å vite om den nye «Barbie»-filmen Fans venter i spenning på den mye omtalte «Barbie»-filmen. Her er alt vi vet om den nye storsatsingen.

Ja, tenkte jeg, mens jeg satt i kinosetet mitt i den nyinnkjøpte rosa toppen, som skulle være helt passe rosa.

Misforstå meg rett, jeg tror det finnes mange damer som ikke sliter med å være for flink eller for god i jobben sin. Men jeg tror noen kvinner dømmer seg selv og andre hardere.

For hvor mange ganger i løpet av en dag har jeg ikke «scannet» andre kvinner for feil jeg frykter at verden kan se i meg?

Svaret er mange, og jeg vet at jeg ikke er alene om det.

Hvis du er redd for å ta for mye plass, vil det være lett å se ned på noen som ler og snakker høyt. Hvis du føler at du ikke er pen nok, vil du kanskje være veldig opptatt av hvordan andre ser ut.

Det er ikke så enkelt som at «kvinne er kvinne verst» . Internalisert Internalisert Gjøre noe gyldig for en selv, tilegne seg.kvinnehat er kvinne verst, og det får oss til å føle at vi ikke er nok, den ene eller andre veien.

Derfor skaper også vi små bokser for kvinnene rundt oss, fordi vi selv er plassert i små bokser. Vi reflekterer usikkerheten, redselen og selvforakten vi bærer på, over på andre.

Det var da jeg innså at jeg verken var bedre eller dårligere enn jentene i kort, rosa kjole, selv om jeg hadde følte på begge deler den kvelden. At jeg var for lite. Og de for mye. Når vi var helt passe alle sammen.

Ja, «Barbie» forandra meg litt.

For jeg som hadde sett ned på de andre, fikk tre timer senere lyst å holde en egen tordentale til den forbipasserende jenta som så på folkemengden og fnøs:

«Hvem kler seg ut for å se en jævla film?»

Hør mer om Barbie-filmen i dagens utgave av podkasten Giæver og gjengen: