Lucy Ellinor Rusell synes fadderuken var en tung tid. Nå deler hun sine beste tips til nye og spente studenter.

Gruer du deg til fadderuken? Du er ikke alene!

Mange føler på press, ensomhet og kleinhet i fadderuken, men få tør å snakke om det. Heldigvis finnes det ting man kan gjøre for å få en finere studiestart.

LUCY ELLINOR RUSSELL, student

Før min første fadderuke for snart tre år siden, var det eneste jeg hadde hørt om studietiden at det var de beste årene av livet. Og fadderuka var som russetiden på nytt, sa folk. Med dette som bakteppe ble møte med virkeligheten ganske hardt.

Skal jeg være helt ærlig: De første ukene av studiene var preget av manglende matlyst, ensomhet og en pute våt av tårer hver kveld.

I år skal jeg starte på nytt universitet. Denne gangen er jeg i en kjent by, med venner i nærheten - og jeg vet at det kommer til å gå bra.

Likevel sitter jeg fortsatt med en klump i magen: Jeg gruer meg litt til fadderuken.

Kanskje det er fordi jeg vet at jeg skal gjennom hundre kleine samtaler som består av de samme tre spørsmålene: «Hva heter du (Lucy), hvor kommer du fra (Lillestrøm) og hva skal du studere (menneskerettigheter)».

Da de obligatoriske spørsmålene har blitt stilt, kommer den enda verre stillheten.

Eller er det fordi jeg frykter drikkepress fra de andre, og et eget ønske om å drikke vekk kleinheten selv? Er det vissheten om at jeg skal gjennom drikkeleker jeg ikke har lyst til å leke?

For en ting har jeg skjønt: Vi blir ikke bedre kjent av å lære om hverandres villeste sexposisjoner eller antall sexpartnere.

Muligens er det fordi jeg vet at det kommer en usikkerhet av at «alle de andre» har skjønt normene i denne nye verdenen, mens jeg går med en følelse av at jeg henger bakpå.

Hva er forventet, og hva bør man si og gjøre? Like viktig er hva man ikke bør gjøre. Og om du er som meg og foretrekker å planlegge, er usikkerheten av at alt er spontant angstfremkallende.

Kanskje det er fordi jeg vet at under fadderuka kommer en kontinuerlig følelse av frykt for å gå glipp av noe.

Eller følelsen av at det må være noe jeg gjør galt. Alle andre legger ut hvor gøy studiestart er på Instagram, for det er ingen som legger ut en caption med «har det helt jævlig og aner ikke hva jeg skal med livet». Kanskje jeg gruer meg fordi fadderuka gir FOMO FOMO FOMO står for fear of missing out. Altså frykten for å gå glipp av noe.på høyt nivå.

Men kanskje er det aller verste å sitte sammen med masse folk, og likevel føle seg helt alene. Alle man pleier å være med, er enten et annet sted eller opptatt med egen fadderuke. Det er mye tid alene i eget hode, og en opplevelse av at det aldri kommer til å gå over.

Toppen av kaka? Det tar lang tid før det går over. SHoT undersøkelsen fra 2022 viser at ca 30 prosent av studenter er ensomme.

Nå kan det virke som jeg er mot fadderuka, men det er jeg ikke.

Det hadde vært enda verre å skulle starte på studier uten.

Så med dette mørke og triste bildet av studiestart vil jeg si, du er ikke alene om du også gruer deg. Husk at de rundt deg sikker føler på mye av det samme, men ingen tør å si noe.

Og vit at studietiden er fantastisk når man kommer i gang. Helt til slutt vil jeg tilby noen tips:

1. Bli venn med alle på sosiale medier. Da er det lettere å bli invitert med på ting.

2. Er det ikke lagd en klassegruppe, kanskje du kan starte en?

3. Den eneste måten å bli kjent med folk på er å bli med.

4. Du kan være den som tar kontakt. Er det ikke noe opplegg, send en melding i gruppechatten om noen vil se litt av studiebyen. Prøv å finne den beste baren for å se fotballkamper eller den beste kafeen for å lese litt pensum.

5. Om det føles tungt og skummelt er det ingen skam å ringe hjem til venner eller foreldre. Husk, du mister ikke vennene du hadde før du startet på studiet.

6. Ikke fall for drikkepresset. Det er alltid noen drikker for å roe nervene første dagen, og dermed ender opp med å måtte dra hjem først. Ikke la det være deg.

7. Spis før du drar ut, og ha en plan for hvordan du kommer deg hjem.

8. Dette kan være litt vanskelig, men vær ærlig og vær deg selv. Det er sånn du finner venner som vil like deg for deg.

9. Til slutt, husk at alle går gjennom det samme, og at studietiden er et eventyr av frihet og selvoppdagelse. Du skal ikke ha kontroll på livet når du begynner, og kanskje heller ikke når du er ferdig.

Dette er triksene jeg skal bruke for å ha en god studiestart. Håper disse hjelper både deg og meg.

Lykke til!