Du tar feil, Sophie Elise

Selma Moren Debattjournalist og kommentator

Vært kontroversiell? Bruk de magiske ordene: Kansellert.

I det siste har det blitt enkelt å avspore en kontrovers. Når reaksjonene kommer, kan du sitte stille i båten, og si eller hinte om at du blir kansellert.

Den taktikken har Sophie Elise benyttet seg av. I dagens episode av NRK-podkasten «Sophie og Fetisha» sier hun:

«Det som har skjedd med meg den siste uken har jo faktisk vært cancel culture».

Podkastpartneren hennes, Fetisha Williams, sier seg enig, og sier det har ført til «ekte sanksjoner».

Du er ganske privilegert hvis din definisjon av ekte sanksjoner er at Rema 1000 trekker godteri med navnet ditt på, fordi du la ut et bilde av noe som så ut som kokain på Instagram.

Det er jo egentlig ganske lett å forstå.

Det er også lett å forstå en rekordstor klagestorm til NRK, hvor Sophie Elise er leid inn for å nå de unge.

Bare for å toppe det hele, hadde NRK stor suksess med å lansere podkasten samtidig med nyheten om at Sophie Elise hadde vært innlagt på avrusningsklinikk.

VAR PÅ REHAB: I fjor sommer ble Sophie Elise Isachsen lagt inn på avrusningssklinikk for rus. I forbindelse med lanseringen av NRK-podkasten snakket hun ut om rehab-opplevelsen på NRK-programmet Lindmo.

Du tar feil, Sophie Elise. Du har fortsatt podkast i NRK og en hel haug med følgere. Kansellert er du den dagen du mister dette.

Kansellering har blitt et slags magisk ord folk kan kaste ut i enhver sammenheng noen har gjort noe kontroversielt, for å forvirre, avlede og fordumme en debatt.

Det er dypt provoserende, fordi det finnes mange mennesker og grupper i samfunnet vårt som ikke slipper til. Som blir truet på livet hvis de hever stemmen sin. Minoriteter som aldri får muligheten til å snakke hver uke i en NRK-podkast.

At du får kritikk for kritikkverdig oppførsel, Sophie Elise, er ikke kansellering. Det er helt naturlig. Og gang på gang si at «alt jeg gjør blir feil», som i dagens podcast-episode, er å stille seg med henda i været og si at man ikke har noen makt over hvordan man blir oppfattet.

Men det har du, Sophie Elise.

Du kan fint ta bedre valg. Inntil da, kommer du til å stilles til ansvar. Som absolutt alle andre.