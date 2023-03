OMDREINING: – Fosen-saken kan og bør bli startskuddet for en ny og mer helhetlig utbyggingspolitikk i reindriftsområder, med reell medvirkning fra utøverne, skriver advokatene.

Hva kan vi lære av Fosen-saken?

Menneskerettsbruddet på Fosen skyldes utelukkende mangelfullt forarbeid fra myndighetene.

JON A. LANGE, advokat for Nord-Fosen sida

KNUT HELGE HURUM, advokat for Nord-Fosen sida

Noen imponerende ungdommer har gjennom demonstrasjoner vekket norske riksmedier i Fosen-saken. Dette har satt en stopper for det repeterte budskapet fra Olje- og energiminister Aasland om at det ikke foreligger noe menneskerettsbrudd på Fosen. Statsminister Støre har omsider erkjent og beklaget menneskerettsbruddet.

Det avgjørende nå blir om regjeringen vil fortsette Olje- og energidepartementets forsøk på en omkamp om spørsmål Høyesterett har tatt stilling til, under dekke av at man trenger et «oppdatert kunnskapsgrunnlag» – i tidenes best opplyste reindriftssak fra 2021.

OED ga i 2013 konsesjon til utbygging av Roan og Storheia ut fra at departementet antok at det ville være mulig å drive reindrift inne i vindkraftområdene. Dette premisset er grundig avvist av Høyesterett og lagmannsretten etter en omfattende bevisvurdering, inkludert en rekke sakkyndige vitner og rapporter. Vindkraftområdene er tapt for reindrift.

Vil regjeringen i tråd med maktfordelingsprinsippet akseptere dette, eller håper man å finne en sakkyndig som kan si at OED likevel hadde rett og at Høyesterett (og reindriftsutøverne) tok feil?

For tilliten til rettsstaten er det viktig at nye utredninger begrenses til spørsmål som ikke er avgjort av Høyesterett. Videre er det viktig at man holder seg til saken: hvordan kan man erstatte det tapte vinterbeitet? Bare nytt vinterbeite kan reparere folkerettsbruddet.

Debatten om saken har ført til at urfolks rettigheter settes opp mot storsamfunnet behov. Det settes press på reindriftsutøverne for at de skal oppgi sine menneskerettigheter av hensyn til næringsutvikling, elektrifisering og strømprisene.

Dette kan ikke være en relevant problemstilling i en rettsstat. Staten må selvsagt unngå utbygginger som er så skadelige for reindriften at næringsgrunnlaget trues. Vernet er absolutt – det er ikke rom for noen skjønnsmargin eller interesseavveining, ellers ville minoritetsvernet bli lite effektivt.

Bare dersom reindriftsvernet står mot andre grunnleggende rettigheter, som for eksempel retten til miljø, kan det tenkes en interesseavveining. Men Høyesterett slår fast at spørsmålet ikke kommer på spissen på Fosen, fordi det fantes andre – og for reindriften mindre skadelige – utbyggingsalternativer.

Menneskerettsbruddet kunne altså enkelt ha vært unngått dersom myndighetene hadde lyttet til reindriftsutøverne. NVE og OED hadde en lang rekke alternativer til Roan.

Siidaen opplyste at mange av utbyggingsalternativene kunne kombineres med fortsatt reindrift, men ikke Roan, som de er helt avhengige av. Utbyggers sakkyndige frarådet utbygging av Roan i konsekvensutredningen.

Likevel valgte myndighetene å gi grønt lys til Roan. Det var en ren overkjøring av en sida som forsøkte å være konstruktiv og som i dag har hele fem vindkraftverk på sitt område i tillegg til Roan.

Menneskerettsbruddet skyldes utelukkende mangelfullt forarbeid fra myndighetene.

Her ligger også nøkkelen til å unngå nye menneskerettsbrudd. Erfaringen viser at det som ofte skaper konflikter i utbyggingssaker er at myndighetene ikke hører på konkrete forslag fra reindriftsutøverne. Det kan gjelde plassering av omsøkte industrianlegg, valg av traseer for kraftledninger og valg av kabeltype.

Ved utbyggingen av kraftledningen Ofoten – Balsfjord – Skaidi oppsto noen av de største konfliktene fordi Statnett ikke lyttet til reindriftens forslag og valgte traseer gjennom sentrale kalvingsområder.

Når flere distrikter etter hvert har blitt svært utsatt for bit-for-bit-inngrep, og ikke har så mye å gå på, er det ekstra viktig at myndighetene lytter til reindriften og velger løsninger som er minst skadelige.

Ett eksempel: Melkøya skal elektrikeres og Equinor og Statnett ønsker at dette skjer ved å bygge en 420 kV luftledning fra Skaidi til Hammerfest.

For to reinbeitedistrikter som allerede er sterkt berørt av en rekke inngrep, Fálá og Fiettar, blir en luftledning svært skadelig og kan true fortsatt reindrift.

Distriktene har ikke motsatt seg kraftutbygging, men har krevd at ledningen legges som sjøkabel som et avbøtende tiltak. I så fall blir skadevirkningen minimal.

Så langt har NVE motsatt seg å utrede dette alternativet fordi det er dyrere enn luftledning og med henvisning til at det er Stortingets «kabelpolicy» at luftledning skal være hovedalternativet for 420-kV-ledninger. Distriktene er i konsultasjon med OED og fastholder at alternativer til luftledning må utredes.

OED må nå velge om man vil lytte til reindriften og gå for en løsning som kombinerer elektrifisering og reindrift, eller om man av hensyn til Equinors økonomi vil sette to distrikters reindrift i fare og risikere et nytt menneskerettsbrudd. Løsningen burde være enkel.

Fosen-saken kan og bør bli startskuddet for en ny og mer helhetlig utbyggingspolitikk i reindriftsområder, med reell medvirkning fra utøverne i tråd med FPIC-prinsippet («free, prior and informed Consent»).

På den måten kan reindriftens menneskerettslige vern ivaretas, samtidig som motsetningen mellom reindriftens og storsamfunnets behov kan reduseres.

