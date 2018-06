TIL TV 2: Fredagskonge Fredrik Skavlan goes kommers. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Starten på slutten

Publisert: 05.06.18 11:51 Oppdatert: 05.06.18 13:18

Skavlan på TV 2 skurrer like mye som svart/hvitt-tidens direkteoverføringer. Kan dette være slutten på den bunnsolide Skavlan-merkevaren?

Vi lever i paradoksale tider. Folk ser stadig mindre på lineær TV, men aldri før har interessen for TV og TV-fenomener vært større. Vi i VG har for eksempel i det siste publisert flere kronikker om «Paradise Hotel», og lesningen, på flere av våre plattformer, har vært helt ellevill. Det samme med landbruksrealityen «Farmen», både i vanlig- og kjendis-versjon. Det engasjerer noen så aldeles voldsomt.

Derfor slo dagens nyhet om at Fredrik Skavlan forlater NRK til fordel for TV 2 ned som en bombe i den norske offentligheten. Skavlan er vår tids største TV-kjendis, en institusjon (nesten) på linje med Erik Bye, Knut Bjørnsen (før han ble gryte-Knut) og Lennart Hyland, som var Skavlan flere tiår før Skavlan selv ble fellesnordisk TV-gods.

Fredrik Skavlan har siden han rødmende og fomlende debuterte på lille NRK TO i 1996 opparbeidet seg en unik posisjon i Norge, og senere Sverige, som den «voksne» og «seriøse» talkshow-kongen, i arven etter britenes legendariske elegantier Michael Parkinson.

Showet hans har vært nært forbundet med NRKs lett trauste public service-image – både underholdende og seriøst. For Skavlan har vært mer enn en populær entertainer – han er også en framifrå journalist som på sitt skarpeste kan avkle maktfolk på en måte som NRKs nyhetsjournalister bare må misunne ham. Intervjuene han gjorde med daværende LO-leder Gerd-Liv Valla og Sverigedemokratenes Jimmie Åkesson, er begge forlengst legendariske.

For i konkurransen med kommerskanalenes gladgutter som Thomas & Harald, Ylvis-brødrene og andre, mer forglemmelige prate-TV-verter, har Skavlan vært den voksne og dannede og, ja, «NRK-aktige». Programmet hans oser NRK på en nesten anakronistisk måte. Derfor er overgangen til TV 2 et svært dristig trekk for veteranen – og det kan, slik en kilde i bransjen sier, være starten på slutten for merkevaren Fredrik Skavlan, slik den er utviklet og (smått) videreutviklet på statskanalen gjennom alle disse årene.

Det er en dårlig skjult hemmelighet at Fredrik Skavlan har tjent svært gode penger på sitt TV-eventyr. Ikke minst etter at han som så mange andre profiler i TV-bransjen sa opp i NRK og dannet sitt eget produksjonsselskap Monkberry i 2010. Denne nye avtalen medfører nok at bunnlinjen blir enda hyggeligere, iallfall i første runde.

Skavlans svorske vending ga ham et langt større marked og seergrunnlag, og selv om mange var skeptiske, klarte han å vinne svenskenes hjerter, en prestasjon ikke mange nordmenn forunt. Hans lune, keitete og lett sakesløse sjarme har gått hjem i det krevende svenske TV-markedet, og han har også der forvaltet den gamle SVT-arven i konkurransen mot kommersens mer kjekkas/Stureplan-ablegøyer.

At programmet fortsetter på SVT.er han nok særdeles fornøyd med, og kan være en garanti for at det fortsetter i noenlunde samme bane som i de siste – temmelig vellykkede – sesongene på SVT og NRK.

For det verste som kan skje, er at overivrige folk i TV 2-ledelsen prøver å selge inn mer eller mindre «gode» endringsforslag for å gjøre programmet mer kompatibelt med TV 2-kulturen.

Det er kjent at flere profiler som har gått veien fra NRK til TV 2 (og andre kanaler) har slitt med velmente intervensjoner fra «oven» og fra folk som har vært mer interesserte i å ha programlederen i «stallen» enn å utvikle konsepter som vedkommende føler seg bekvem med. Fredrik Skavlan har en pondus som ingen annen, selvsagt, og bør kunne stå i mot hvis forsøkene på kreativ innblanding blir i voldsomste laget.

Skavlan-redaksjonen skal være misfornøyde med NRKs vilje til å utvikle konseptet på nettet og på plattformene der ungdommen – både de yngste, men også unge voksne – befinner seg.

Seertallene har til liks med det meste på lineær TV vært nedadgående i flere år, og i en tid der folk heller ser TV via kanalenes apper, er det en fare for at en for slapp tilnærming til denne typen plattformer skaper nye dinosaurer. Skavlan har så vidt passert 50 og har ennå mange gode TV-år foran seg hvis han klarer å være relevant der folk faktisk ser TV, og TV 2 lover å utvikle konseptet i den digitale sfæren, noe som visstnok skal ha vært viktig for Monkberry.

Så spørs det, da, om Ola og Kari i sofaene rundt om i landet orker å følge med ham videre på ferden inn i kommersens og reklamens rekker.

Tilårskomne TV-seere er konservative «konsumenter», og NRK-patinaen hans kan fort bli til glitter og fjas, noe ennå statskanal-tro seere gjerne ikke er altfor begeistret for. Det viktigste er selvsagt at Skavlan og hans dyktige, svorske stab fortsetter å lage kvalitets-TV fra inn- og utland, for på sitt beste – når han våger å styre unna velregisserte lanseringsintervjuer og klamt og innstudert prat om gjestenes jevnt over uspennende familieliv – er han en TV-underholder av internasjonalt format som evner å stille skarpe, relevante og stundom provoserende spørsmål som vipper gjestene en smule av pinnen.

For Skavlan må, om programmet fortsatt skal trone på toppen av TV-hierarkiet, være the place to be for alle i den norske offentligheten som har noe viktig å melde. Hvis ikke, blir det bare enda et uvesentlig pludre-show på linje med utallige andre. Uforpliktende jabb er det jammen meg nok av.

Dit vil han for alt i verden ikke, for listen er forlengst lagt: Skavlan, altså programmet, skal være der oppe, blant de store, og de nordiske grensene skal ikke hindre ham i det. Så får vi se. For NRK blir det nå Anne Lindmo for alle penga på fredagskveldene. På tide, kanskje, for hun har blitt bare bedre og bedre, selv om hun har slitt en smule med seertallene den siste sesongen. NRK vil selge dette inn som at «fredagskongen har abdisert, leve fredagsdronningen». Det kan godt hende de får rett i det.

For mitt tips er at Anne Lindmo vil dra flere seere på NRK enn det Skavlan vil klare på TV 2, og det på alle plattformer. Så veldig skuffet er de nok ikke der oppe på Marienlyst.

Kanskje til skuffelse for Fredrik Skavlans ego, hva vet vel jeg.