ANGRER PÅ UNDERTØYSBILDER: - Tankene man har i ungdomsårene endrer seg når man blir eldre, skriver Malin Rysstad. Foto: TV3 / Rune Bendiksen og Privat

Advarer unge mot å delta i «Ex on the Beach» og «Paradise Hotel»: - Stor sannsynlighet for å angre

debatt

Publisert: 25.05.18 10:39 Oppdatert: 25.05.18 11:19

MENINGER 2018-05-25T08:39:04Z

For seks år siden skrev jeg kontrakt med et modellbyrå, og et av undertøysbildene ble brukt i mannebladet FHM. Det er noe jeg angrer på i dag. Jeg skulle ønske jeg var mer oppmerksom på hva som kan bli konsekvensene av å eksponere seg og bli seksualisert på den måten.

Av MALIN RYSSTAD

Mange ungdommer drømmer om å bli kjendis. Du må ikke lenger være en god skuespiller, legendarisk leder, sportslegende, kunstner, forfatter, politiker eller annet, for å ta del i mediescenen.

Det finnes en kjendistype som er blitt et tomt begrep, og det er de som drømmer om å bli kjent, bare for å være kjent. Den statusen oppnår du med stor sannsynlighet ved å for eksempel delta i realityserier som «Ex on the Beach» og «Paradise Hotel».

Jeg kan bruke meg selv som et eksempel, når det kommer til ønsket om eksponering i ung alder. Da jeg var yngre, skrev jeg kontrakt med et modellbyrå. Ett av undertøysbildene ble brukt i mannebladet FHM. Det er noe jeg angrer på i dag, seks år senere.

Tankene man har i ungdomsårene endrer seg når man blir eldre, og jeg skulle ønske at jeg var blitt gjort mer oppmerksom på hva som kan bli konsekvensene av å eksponere seg på den måten. Det er stor sannsynlighet for å angre, og for at man med årene kommer til å føle seg ukomfortabel med å ha blitt seksualisert på den måten.

Det samme gjelder for reality-deltakerne. Mange av dem ender opp med å bruke sosiale medier, der de spiller på kropp for å beholde oppmerksomheten etter programmet. Det er mange som har en forestilling om at det betyr noe å få oppmerksomhet, og er ukritiske til hvordan de oppnår det. Mange er villige til å gjøre mye for å bli lagt merke til. Jeg stiller spørsmål om vi ønsker en kultur der det i all for stor grad handler om å vise seg fram? Skal det å gi slipp på privatliv, mindre klær og det å vise mer hud, være noe å tjene på?

Den ungdomskulturen vi ser blant deltakerne i den typen serier er i stor grad preget av alkohol, sex og intriger. Det er et stort fokus på utseende og kropp, som er med på å skape skjønnhetspress. Det jeg syntes er skremmende med realityserier som «Ex on the Beach» og «Paradise Hotel» er at det produserer «kjendiser» som betaler sin pris ved å gi slipp på alt av privatliv, også seksuelt.

Programmene formidler et lettvint syn på sex, og flere av deltakerene mener at å ha sex på TV er helt innafor med argument som at «sex er naturlig, det er noe alle gjør, og derfor kan vi like godt ha det på TV». De skal få ha sin egen mening om det, men det er viktig at vi får frem et mer nyansert bilde av ungdommens holdninger og verdier i media.

Jeg blir bekymret når det vi ser mest av i media er ungdommer med et åpent forhold til både sex og alkohol.

Utviklingen bekymrer meg, både for hva den gjør med mediene, og for hvordan den påvirker ungdommen. Jeg lurer på hvordan unge seere blir påvirket at det de ser i seriene. Blir verdiene som fremstilles i serien også en del av verdiene blant de som ser på?

Jeg håper virkelig at de som melder seg på og deltar på et sånt program er klar over at sporene de legger igjen alltid vil være synlige. Når det kommer til å ta valg i livet som vil følge deg videre, så er kritisk tenkning viktig, og det er viktig å tenke igjennom hva handlingsalternativene kan være. Det kan ødelegge jobbmuligheter, for selv om det finnes eksempler på deltakere som har kommet godt ut av det, så er ikke det tilfelle for alle.

Det avhenger mye av hvordan man framstår, og blir presentert. Jeg tenker at de fleste er klar over hva de er med på, og hva de utsetter seg for, så jeg kan ikke annet enn å håpe på at flesteparten kommer godt ut av det. Mest av alt ønsker jeg at ungdommen kan få bedre alternativer enn å delta i serier som «Ex on the Beach» og «Paradise Hotel».