Å hildrande dugnad!

Publisert: 07.05.18 16:38

Hva skjedde egentlig med den gode, gamle dugnadsgleden?

Eller: Tilhører fortellingen om den hyggelige, oppbyggende dugnaden mytenes domene? Er det enda en overlevning fra selveste «Gerhardsen-tia», den gangen nasjonens herremenn gikk med hatt, mødrene sto på kjøkkenet og alle sammen var høflige og sa De til hverandre? «La oss bygge landet», sa folk, og tok i mer enn ett tak, og avsluttet økta med en langpils på benkene nedenfor blokka. Karene var svette og kvinnfolka blide, og ungene, de sprang omkring, glade og ubekymret, og fant på de villeste ting.

Så la mørket seg over landet; også kjent som individualismen. Vi orker ikke lenger! Den hælvetes dugnaden! Vi vil være hjemme og til nøds pusle i våre egne hager – og iallfall ikke la oss kommandere rundt av en overivrig borettslags- eller velforeningsformann eller -kvinne som forgjeves forsøker å innbille oss om at vi alle er i samme båt.

Nu vel, det er kanskje ikke helt slik. Men nå, midt i vårdugnadssesongen, er det nok ikke et voldsomt dristig tips å anslå at bannskapen florerer når det går opp for godtfolk at den etterlengtede fri- og finværsdagen etter årtusenets lengste vinter må brukes til den slags – et forestilt fellesskap, en nasjon i miniatyr, en samling folk og fe som tilfeldigvis har bosatt seg i nærheten av hverandre. Arbeidsoppgavene er ikke poenget engang. Nei, poenget er å bringe skam over alle latsabbene og gratispassasjerene i nabolaget.

Så man stiller jo opp. Men gleden er borte. Ikke synges det, ikke danses det, ingen pionerånd er å spore, bare de aller ivrigste vil spise pølser og drikke pils, og ungene sitter inne hver for seg og spiller Fortnite. Dugnaden er et ork og et pliktløp, og etter en time eller i høyden to, tenker folk at dette får holde, og tusler hjem, nesten i enda muttere humør enn da dugnaden tok til. Ett år til neste gang, hvis ikke dugnadskomiteen mot all formodning glemmer det, da. Eller været blir så elendig at alle unnasluntrerne har gyldig alibi.

I den lille boken «Dugnad» av Dr. Juris Kristian Østberg, utgitt første gang i 1910, skrives det med betydelig entusiasme at dugnaden var «en lykkelig forening av arbeide og fest (...) især i det engere bondesamfundets grannelag». Østberg beskriver en dyphistorisk kultur, helt fra norrøn tid, og at det gammelnorske ordet «duga» (i betydningen «hjelpe»), dannet grunnlaget for dugnadstradisjonen, som var på høyden på 16- og 1700-tallet. Ifølge Østberg var dugnaden en noe avblomstret sedvane i hans egen samtid, men ikke helt: «Men man vet da endnu allesteds, hvad dugnad er for noget, og rent borte er skikken aldeles ikke.»

Nei, da, den var aldeles ikke borte, og i dag er dugnaden et av de mest kjente fenomenene vi ynder å påstå er «typisk norsk». I 2004 ble dugnad kåret til Norges nasjonalord (typisk norsk, kanskje, å ha et nasjonalord), for det sier jo noe fint om oss, nordmennene, dette et av verdens mest oppofrende og hjelpsomme folkeslag, preget av tillit og positivitet som vi som kjent er.

Man skulle kanskje tro at dugnad og fellesskapsfremmende frivillighet var et venstresidefenomen, men det er bare delvis riktig. Venstresiden ser jo helst at staten og kommunen ordner opp slik at vi (enkelt-)mennesker kan få stelle med vårt innunder mamma stats trygge, vidtfavnende vinger. For mens venstresiden siden Gerhardsen har fremholdt velferdsstaten som selve sosialdemokratiets bumerke, har høyresiden, sakte, men sikkert, fremmet begrepet velferdssamfunnet – som etterhvert er blitt dominerende såvel i dagligtalen som i det politiske språket. Dugnaden inngår naturligvis i dette konseptet, og hør bare hva tidligere Høyre-statsråd, Donald Rumsfeld-klemmer og eks-generalsekretær i Turistforeningen Kristin Krohn Devold, har å si om skikken : «Å få lov til å være med i et dugnadsmiljø og skape noe, å være på et ’Winning Team’, er utrolig viktig, Det gir en mestringsfølelse, og det gir en følelse av å være blant de seirende.»

Det var kanskje ikke denne definisjonen de hardt strevende bøndene på 1600-tallet la til grunn for sine kollektive aktiviteter, ei heller Gerhardsen-generasjonen i de magre etterkrigsårene. Og kanskje er det Krohn Devolds vinnerlags-dugnadsånd som har tatt gleden ut av dugnaden? At praktisk samarbeid er blitt til mestringsfølelse? Hva vet jeg.

Imens tvinger vi ungene våre til å selge dassruller og tennbriketter for at de skal kunne dra på fotballcup, og det har de jo bare godt av, de bortskjemte, dataspillavhengige, innesittende dovendyrene som får alt de peker på, helt til de ikke gidder å peke mer.

Slik skapes ekte dugnadsglede som de kan ta med seg videre i livet, som gode tradisjonsbærere for denne mest evigvarende av våre evige og aller mest karakterskapende nasjonale verdier. Typisk norsk, er det. Intet mindre.

