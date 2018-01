KARRIEREKVINNE: Toppadvokat Åshild Lund fortalte i VG Helg lørdag at hun var tilbake på jobb tre dager etter at sønnen Johannes ble født. Hun fortalte at hun forsøker så godt det går å balansere en jobb som krever hennes fulle dedikasjon, med å være en tilstedeværende mamma Foto: Møller, Line

Kommentar: Makeløse mammaer

Publisert: 07.01.18 15:57

Jeg fatter ikke helt hvordan de får det til. Men hatten av for nybakte mødre som suser rett tilbake i jobb!

De færreste mødre er tilbake i jobb tre dager etter fødselen. For mange er det hele en såpass stor belastning, at det stopper seg selv. Det er nok mer vanlig å sitte å grine over ammepumpen og ha vondt for å gå, enn å planlegge kundemøter akkurat da. Og det er viktig - det må være helt greit å ta helt fri fra jobben etter en fødsel.

Men det må også være greit å jobbe for dem som har lyst til det og får det til. Det er i alle fall ingen grunn til å snakke nedsettende om sterke kvinner som er mer opptatt med å godkjenne påbygg på fjøs eller planlegge en ny intercity-trase, enn sinksalve og barnegrøt.

Man kan bli litt misunnelig. Ikke minst på mennene deres. Men at disse familiene får det til, er bra. Og de fortjener skryt, ikke fordommer, verken på nett eller fra helsesøster.

For alle har vel fått det med seg nå, at det beste rådet for nybakte foreldre, det er å overhøre alle velmente råd. Det er du som er eksperten på ditt eget barn og på din familie. Og det er stor forskjell på folk og på babyer.

Når noen av kvinnene som jobber likevel opplever nedsettende kommentarer fordi de jobber, handler det om sterke kulturelle forestillinger om hva foreldre skal være. Og særlig hva mor skal være. Barn vokser opp i den tro at mor først og fremst er mor, og ikke noe annet. Ja, mor er nesten ikke et menneske, i alle fall er det å være mor overordnet alle egne behov. Det kan være greit med noen korreksjoner. For slike overdrivelser gjør det umulig å noen gang bli en bra nok mor.

Slike forestillingene gir ikke minst gode vilkår for komiske karakterer som «Tårnfrid», som Otto Jespersen laget på begynnelsen av 2000-tallet. Jespersens figur karikerte en travel karrierekvinne som prøver å skjøtte jobb og familie samtidig. Det var for å oppsummere kort, ikke vellykket. Tårnfrid husket ikke en gang navnet på ungen sin.

At mange lo av Tårnfrid, sier noe om at ambisiøse kvinner kan være komedie, særlig når de har småbarn. Nå kan ambisiøse menn også være riktig så komiske. Men det kom aldri noen sketsj om Tårnkjell.

Derfor er det oppløftende å høre at ute i virkeligheten går det langt bedre med de ekte Tårnfrid’er. Ikke minst har de dugendes menn, ser det ut til.

Og politikere og næringsliv bør finstudere hva disse arbeidsgivere gjør, og hvorfor de får ansatte tilbake så tidlig etter fødsel. Det trengs tilrettelegging på arbeidsplasser for mødre som ønsker å dele mer av permisjonen og som vil jobbe heltid. Og ikke minst trengs det for fedre som ønsker å ta ut lenger permisjon og jobbe deltid.

Om alt det der er på plass, skal vi nok klare å huske navnet på ungen vår.

