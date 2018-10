Foto: Roar Hagen

Kavanaughs kamp

MENINGER 2018-10-05T05:21:02Z

Det er ikke lenger påstander om et 36 år gammelt overgrep, men hans en uke gamle opptreden foran Senatets justiskomité som er det største hinderet for at Brett Kavanaugh skal får den ledige posten i amerikansk høyesterett.

kommentar

Publisert: 05.10.18 07:21

Høringen i senatet forrige torsdag hvor justiskomiteens medlemmer lyttet til forklaringene til dommer Brett Kavanaugh og hans angivelige offer Christine Blasey Ford en sommerettermiddag i 1982, er allerede blitt et stykke klassisk og bisart stykke amerikana.

Fords forsiktige, skjøre men standhaftige vitnemål, etterfulgt av Kavanaughs emosjonelt eksplosive tilsvar ble fulgt av 20 millioner amerikanere og enda flere millioner av mennesker verden over.

Ingen som så det stiller seg likegyldig. Det var den typen forestilling som man har inntrykk av bare kan skje i USA hvor følelser, pompøsitet, ambisjoner, politikk, jus og personlige tragedier røres sammen til et skjebnedrama som overgår det mest av hva man finner på reality-tv.

Den alminnelige oppfatningen rett etterpå var likevel at forestillingen ikke flyttet saken en millimeter. Demokratene valgte å tro på Ford, republikanerne valgte å tro på Kavanaugh. Alt lå an til at republikanerne med sitt knappe flertall ville banke gjennom saken i Senatet i løpet av helgen.

Men så fikk altså den republikanske senatoren Jeff Flake fra Arizona kalde føtter etter å ha blitt konfrontert av et par kvinnelige aktivister i Senatets korridorer. Så han ba om en ukes utsettelse mens FBI etterforsket påstandene til Ford. Og dermed forandret hele situasjonen seg.

Flakes kvaler ble åpenbart delt av flere republikanere, som fant Fords historie troverdig. Men vel så viktig var også ting Kavanaugh sa. Selv om mange følte sympati for hans fortvilelse over å bli møtt med beskyldninger om noe han skulle ha foretatt seg mens han var 17 som per definisjon var umulig å «motbevise», var det ting han sa og måten han sa det på som fikk noe til å skurre.



Først den rasende åpningen hans der han gikk til angrep på liberale og demokrater, beskyldte dem for å være ute på hevntokt for Bill og Hillary Clinton og å ville ha omkamp om valgresultatet i 2016 da Trump ble president.

Selv om alle vet at de ni dommerne i Høyesterett lener i en eller annen politisk retning, er det mildest talt uvanlig at en kandidat til de grader flagger politisk ståsted. Den aggressivt nebbete måten han svarte flere av demokratenes senatorer på, bidro også til at flere lurer på om han har roen og temperament til en dommer som skal fatte avgjørelser som berører millioner av menneskeskjebner.

Og selve akilleshælen: Måten han fortalte om sin tid på High School, i den perioden hvor overgrepet skal ha funnet sted. Kavanaugh var åpenbart flau over deler av sin oppførsel fra den tiden, og hvordan den var beskrevet i årboken fra det året.

Det er ikke så vanskelig å forstå. Det er mange menn i femtiårene som ville syns det var ukomfortabelt å bli konfrontert med sin egen russetid og russehumor foran 20 millioner landsmenn.

Men en som vil ta sete ved landets høyeste domstol må svare sannferdig. Og for Kavanaugh er det en fare for at han kan ha bagatellisert sitt eget alkoholkonsum, sin oppførsel og bortforklart diverse ting som står oppført i årboken.

Og det er her han kan være på tynn is. «FBI-agentene vet at små løgner peker til større løgner», skriver James Comey i et leserbrev i New York Times. «De vet at åpenbare løgner fra den nominerte om betydningen av formuleringer i en årbok er et blinkende oppfordring til å grave dypere».

Jepp, den James Comey. Den tidligere FBI-agenten som antagelig kostet Hillary Clinton valgseieren og senere fikk sparken av Trump på grunn av byråets etterforskning av et mulig samrøre mellom presidentens valgkampmaskin og russisk etterretning.

Comey er en spesiell figur med sin egen agenda å ta være på, men det han skriver om FBIs mulighet til å etterforske beskyldningene mot Kavanaugh innenfor fristen på en uke, er interessant.

Han mener at vitner som Kavanaughs gamle drikkekamerat Mark Judge må forklare seg på en mye mer forpliktende måte mår han blir utspurt av FBI enn når han en avgir en forklaring via sin advokat. FBI vil stille oppfølgingsspørsmål, krysskontrollere svarene og ikke gi seg før de er tilfreds. Og å avgi falsk forklaring til dem er et føderalt lovbrudd med potensielt store konsekvenser.

Derfor er det ikke lenger først og fremst spørsmålet om hva som skjedde på et soverom i forstaden Bethseda, Maryland utenfor Washington i 1982. Det er hva Kavanaugh forklarte å påsto under høringen i Senatet i forrige uke.

Dersom han løy, eller forklarte seg uriktig, kan det være nok til at Jeff Flake og et par andre republikanske senatorer mener at han ikke er verdig til å være en av ni ved landets høyeste domstol.