En levende påminnelse

Det er ikke noen galt med filmene om 22. juli. Men det finnes sterkere påminnelser om hva som skjedde.

«I dag skal dere dø. Marxister. Sosialister. Medlemmer av eliten», roper terroristen i Anders Danielsen Lies skikkelse idet han kommer inn i Kafebygget på Utøya i Paul Greengrass nye film, «22 juli».

Og midt i ubehaget ved å få dramatisert denne delen av massedrapet, som man har fått forklart og beskrevet så mange ganger, stopper jeg opp og tenker: Sa han virkelig det? «Medlemmer av eliten»?

Jeg kommer hjem og googler. Finner ingen vitnebeskrivelser av akkurat dette. «Marxister» og «sosialister», ja, men ikke eliten. Selv om han nevner ordet «elite» drøyt 1500 ganger i det såkalte manifestet, finner jeg ikke noe sted at han ropte dette til ofrene på Utøya.

Jeg vet ikke hvorfor jeg henger meg opp i akkurat dette. Kanskje fordi utnevnelsen av «eliten» som hovedfiende har tiltatt siden 22. juli 2011. Selv statsråder og avisredaktører snakker nå om kampen mot «eliten» når de skal jazze opp sitt publikum, som om de selv ikke tilhører landets ypperste elite.

Det er uansett bare en bagatell, men en av flere små og store ting som virker forstyrrende inn når virkelige hendelser man kjenner godt skal behandles i fiksjon:

Været var ikke slik den dagen. Den uhyggelige høyreekstremisten som vitner i rettssaken er en blanding av forskjellige bloggere og gamere. Og ingen av dem sa akkurat det han sa i filmen. Politiets fatalt håpløse håndtering av situasjonen den dagen, fremstilles som en effektiv operasjon. Etc, etc. Det er nok å henge seg opp i for den som gidder.

La det derfor være sagt at at Paul Greengrass film er et sobert, usentimentalt arbeid som antagelig ligger så nær opptil virkeligheten det er mulig å komme, når så mange kaotiske og parallelle hendelser skal sys sammen til et par timers flytende fortelling. Jeg kan trygt anbefale den.

At anmeldelsene i utenlandske medier har vært bedre enn de norske skyldes nok delvis dette. Vi står for nær alt som hendte. Vi henger oss opp i detaljer. Vi har alle hver vår måte å huske den dagen på. Det nasjonale traumet kommer mellom oss og filmopplevelsen.

Heldigvis, får man nesten si. For 22. juli er ikke lenger unna enn at de fleste husker hva som skjedde. Sperren mot å la fiksjonen overta er sunn og naturlig. Detaljene man henger seg opp i er rene beskyttelsesmekanismer. Samtidig som mottagelsen av både denne og Erik Poppes «Utøya 22. juli» tidligere i år, viser at vi er klare til å løfte blikket.

Men det som skal skje på AUFs landsmøte i oktober er et enda viktigere skritt i den nasjonale helbredelsesprosessen. Hvis delegatene følger valgkomiteens innstilling vil forsamlingen velge Ina Rangønes Libak som ny leder.

Libak var 22 år gammel da den høyreekstremisten skjøt henne i armen, i kjeven og i brystet. Ingen som var tilstede i rettssalen tirsdag 15. mai 2012, vil glemme vitnemålet hennes.

«Da jeg ble truffet i armene tenkte jeg at «dette kan man overleve», så ble jeg skutt i kjeven og tenkte «dette er mye mer alvorlig». Da jeg ble skutt i brystet tenkte jeg at «dette dør man av».

Hun fortalte på en mild, men nøktern måte hvordan hun lå i lyngen med venner rundt seg som presset stein mot sårene hennes. Hvordan gruppen som til slutt kom og reddet henne var ledet av en kvinne, og hvordan hun tenkte at «det var bra for likestillingen».

Hun fikk salen til å både gråte og le, og representerte på mange måter essensen av både sårbarheten og styrken til vårt lille land etter angrepene.

Etter alle traumene og tragediene angrepene 22. juli skapte, ligger det en sjelden oppmuntrende og oppbyggelig historie i Ina Libak, som min kollega Hanne Skartveit dokumenter i et times langt podkastintervju denne uken.

Libak har bevart idealismen, engasjementet og den avvæpnende sjarmen. Men hun har også blitt sju år eldre, og bak den naturlige idealismen ligger åpenbart også en politiker som ser etter muligheter for reelle politiske løsninger på de aller største utfordringene.

I årene som kommer vil stadig flere fra Utøya-generasjonen sette sitt preg på norsk samfunnsliv. Og dermed bidra til at vi husker hva som ble angrepet og hva vi mistet og hva som ble reddet den dagen, bedre enn noen film, tv-serie eller minnesmerke.

Paul Greengrass’ film vises på Netflix fra 10. oktober. Hør Hanne Skartveits intervju med Ina Libak her:

https://www.vg.no/podcast/skartveit/