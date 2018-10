Danser ut av EU

MENINGER 2018-10-03

Statsminister Theresa May danset inn på det konservative landsmøtet til tonene av Abbas «Dancing Queen». May fremsto både selvironisk og selvsikker da hun møtte et splittet regjeringsparti.

Publisert: 03.10.18

Hennes danseoppvisning i Afrika nylig ble ufrivillig en mye omtalt YouTube-hit. I Birmingham var hun dansedronningen som en stakket stund løste opp stemningen i et parti med høye skuldre og tungsinn. Etter å ha hostet og harket seg gjennom landsmøtetalen i fjor, var Mays tale denne gang klar:

-Storbritannia er ikke redd for å gå ut av EU uten en avtale, hvis vi må.

Storbritannia forlater EU ved midnatt 20. mars 2019. Forhandlingene om hva som skal erstatte britenes medlemskap i unionen, pågår i 11. time. Utsiktene er mørke, og det preger regjeringspartiet. Mays varsel om en hard Brexit, uten en avtale med land som mottar nesten halvparten av Storbritannias eksport av varer og tjenester, er forhandlingsteknikk. Prisen for ingen avtale vil bli svært høy for britene.

May ønsker fortsatt fri flyt av varer og tjenester, men ikke av mennesker. Hun vil ta tilbake full kontroll over grensene, dog uten at britisk næringsliv møter tollgrenser. Mays problem er at hun ble møtt med en kald skulder av de andre regjeringssjefene på det siste EU-toppmøtet i Salzburg. De avviser sentrale punkt i britenes plan.

Det konservative partiets slagord på landsmøtet i Birmingham var Muligheter. Toryene har flere muligheter, men ingen av dem er gode for en bevegelse som har dominert britisk politikk i det siste hundreåret.

En reell mulighet er at det gamle partiet går under i møte med Brexits harde realiteter. Det er mulig at Theresa May blir tvunget til å gå av før neste årsmøte. En Brexit-fadese kan kanskje gi Labour-leder Jeremy Corbyn nøklene til nr. 10. Downing Street.

Alt dette er mer enn nok til å gi de konservative en opplevelse av undergang og tunge tanker. For å motvirke dette forsøkte May i sin landsmøtetale å legge an en optimistisk tone:

– De beste dagene ligger foran oss og fremtiden er full av løfter.

Det minnet om Ronald Reagans tale «Morgen i Amerika». Men overskriften på talen var som hentet fra norsk miljøbevegelse: Fremtiden er i våre hender. Kanskje bare ikke i Mays hender. På landsmøtet er det rivaler som i denne kritiske time er opptatt av å fremme sine egne lederambisjoner. Statsministerens hensikt er å styrke partiets moral og appellere til enhet, men det hjelper lite når hun angripes av sine egne.

May vil at de konservative skal være det «sømmelige, moderate og patriotiske» parti i britisk politikk. Nasjonale interesser skal settes først. Mangfold er et kjennetegn på det moderne Storbritannia. Partiet skal være patriotisk, men ikke nasjonalistisk.

For å fremme patriotismen vil regjeringen bruke 120 millioner pund på å feire løsrivelsen fra EU, en slags Brexit-festival i 2022 som skal fremvise det beste av britisk innovasjon og kultur. Men halvparten av britene synes Brexit bare er sorgen og ingenting å feire.

Nei til EU-siden vant folkeavstemningen i 2016 med 52 mot 48 prosent. I dag viser de fleste meningsmålinger et flertall for EU. Britene er dypt splittet, men 70 prosent mener Brexit-forhandlingene så langt går riktig dårlig. De fleste gir regjeringen skylden. I et gjennomsnitt av meningsmålinger har de konservative bare en prosent ledelse på et radikalisert Labour.

Velgerne er preget av økende pessimisme. Ifølge meningsmålinger presentert på Labours landsmøte i forrige uke mener 52 prosent av britene at deres økonomiske situasjon er forverret. Lav lønnsvekst, høyere utgifter og prisvekst på boliger bekymrer velgerne. Bare 29 prosent tror regjeringen har en plan som forbedre situasjonen.

Ingen av de potensielle kandidatene til å utfordre Mays lederskap har særlig støtte i folket. Den som scorer høyest på YouGovs målinger er Boris Johnson, men bare 26 prosent anser ham som en god leder. Hele 57 prosent mener han er dårlig egnet. Bare 25 prosent mener en annen konservativ leder kunne oppnådd en bedre Brexit-avtale enn May.

Konservative politikere forsøker derfor å skyve ansvaret over på EU. I nødens time påkaller utenriksminister Jeremy Hunt konservative legender som Winston Churchill med «ånden fra Dunkirk», og Margaret Thatchers berømte «nei, nei, nei» tale i Underhuset mot å overføre suverenitet til Brussel.

Men det er hverken «sømmelig eller moderat» å trekke sammenligninger mellom EU og Sovjetunionen, slik Hunt gjorde i sin landsmøtetale. Utenriksministeren sa at hvis EU blir et fengsel, vil ikke britene være de eneste som vil ønske å flykte.

EU vil ikke nekte britene å seile sin egen sjø, uten et draft. Men for Storbritannia blir det en hasardiøs sjanseseilas.