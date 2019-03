PARALLELL: – Mens Breivik forvandlet seg fra en «zombie» til ridder, mens den mer beskjedne Brenton Tarrant våkner opp fra turist-tilværelsen og blir en soldat, fast bestemt på å ofre livet sitt for den hvite rase, skriver kronikkforfatteren, som i 2013 skrev boken «En norsk tragedie – Anders Behring Brevik og veiene til Utøya». Foto: TT NYHETSBYRÅN

Forfatter om terroristens manifest: – Ideer som dreper

Manifestet til Christchurch-terroristen viser hvordan Breiviks ideer lever videre, ikke minst forestillingen om at hvem som helst kan bli en helt

Publisert: 15.03.19







AAGE BORCHGREVINK, forfatter

Handlingsforløpet ligner høyreekstreme terroraksjoner verden har sett mange av de siste ti årene, men antallet ofre i Christchurch på New Zealand er svært høyt, godt over hundre drepte og skadde, og nesten på linje med 22. juli. I forkant av angrepene lastet den antatte gjerningsmann, Brenton Tarrant, opp et manifest før han live-streamet massakren på Facebook.

Man skal vokte seg for å tro alt man leser i slike tekster, som er en fortsettelse av forbrytelsen med andre midler. Men samtidig kan slike manifester gi indikasjoner på hvordan radikalisering foregår, og dermed forhåpentligvis gjøre både samfunn og politi bedre i stand til å motvirke slike prosesser.

Aage Storm Borchgrevink. Foto: Helge Mikalsen

Tarrant skriver at Breivik er hans eneste sanne inspirasjonskilde, og manifestet hans har virkelig svært likt både med hensyn til innhold, form og funksjon. Når han skriver at han gjennom «tempelridderne» har mottatt en velsignelse fra Breivik selv, resirkulerer han antagelig Breiviks gamle krigslist om å påberope seg støtte fra et ikke-eksisterende nettverk.

Tarrant er også åpenbart influert av kontra-jihadistisk tankegods, men er samtidig mer opptatt av rase enn det Breivik var i 2011. Grunnleggende er ideologien hans basert på de såkalte 14 ordene, «we must secure the existence of our people, and a future for white children» («vi må sikre vårt folks overlevelse, og en fremtid for hvite barn»).

Som hos Breivik er meningen med drapet å provosere frem motreaksjoner, som igjen skal utløse en borgerkrig over hele vesten mellom hvite folk og de andre. USA skal «balkaniseres»: Angrepet hans vil utløse konflikt over våpenlovgivningen som vil føre til borgerkrig.

Fienden i manifestet er innvandrere som «invaderer» hvitt land, men også forræderne i blant oss: Myndighetene, media og de store selskapene. Også rasekrigeren Tarrants manifest er en forfallshistorie om vår tid. Kapitalismen importerer billig arbeidskraft som fremmer «hvitt folkemord». Byene er sjelløse ørkener der folk er slave av sine lommebøker, mens familier går til grunne på grunn av meningsløs hedonisme.

Som hos Breivik er fienden også kulturmarxistiske NGOer som undergraver nasjonen og den hvite rase. Den samme eklektiske holdningen til ideologi finnes også her: Tarrant er en shopper i det ekstremistiske markedet og hans forbilder er såpass forskjellige som den britiske overklassefascisten Oswald Mosley og folkerepublikken Kina.

Demokrati, derimot, er mobbens diktatur.

Som Breivik består også en stor del av manifestet i at terroristen intervjuer seg selv, men svarene hans er mindre utfyllende og anekdotiske. Det er memet som er Tarrants foretrukne form for, som han sier, «memer har gjort mer for den etno-nasjonalistiske bevegelsen enn noe manifest». Forestillingsverdenen er formet av det engelsktalende mørke nettet, og en forestilling om en sammenhengende hvit sfære i verden som er geografisk knyttet til Europa, Amerika, Oseania – men også til andre kontinenter.

Tarrant forsøker å lage en verveplakat for rasekrig, og mer enn noe ligner teksten hans Breiviks forunderlige manifest i det at den handler om å bygge seg en avatar. Teksten beskriver hvordan han reiser som turist gjennom Europa og omvendes til kampen da han parkerer ved siden av fransk krigskirkegård der hvite kors står i endeløse rekker.

Han bryter sammen i gråt, fortvilelsen han går over i raseri – og vips er en raseterrorist født.

Manifestet handler om å bygge seg en avatar, der den forhenværende turisten går inn i en episk historie om kamp mellom den hvite rase og islam og annet grums fra midtøsten fra Romerrikets tid til nå. Tarrant beskriver en flat historie der det er sammenheng mellom den degenererte oppførselen til keiser Eliogabalus på tohundretallet og den utsvevende livet til Freddie Mercury, som han antagelig nettopp hadde sett på kino.

I denne forfallshistorien trer hvite, mannlige hevnere som Breivik og Tarrant inn gjennom sine terrorhandlinger. Breivik forvandlet seg fra en «zombie» til ridder, mens den mer beskjedne Tarrant våkner opp fra turist-tilværelsen og blir en soldat, fast bestemt på å ofre livet sitt for den hvite rase.

I siste del av manifestet understreker han at massedrapene er utført, ikke av hat, men av kjærlighet til hans folk.