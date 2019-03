PÅ BAKKEN: Boeing-arbeidere ved et nytt fly av typen 737 Max 9 på fabrikken i Renton, Washington. I store deler av verden er de satt på bakken etter to ulykker og nå følger USA etter. Foto: JASON REDMOND / AFP

Kritisk viktige spørsmål

Sikkerheten kommer alltid først, sier flyselskaper og luftfartsmyndigheter. Amerikanske FAA har ofte vært pådrivere internasjonalt, men etter to ulykker med Boeing 737 Max 8 sto de frem som sinker.

Boeings største kunde, Kina , var først ute med å sette alle sine 737 Max 8 på bakken etter søndagens katastrofale ulykke i Etiopia . Flyets produsentlandet USA gjorde det først onsdag kveld norsk tid, etter ordre fra president Donald Trump . Like før hadde Canada stengt luftrommet for overflyginger av denne flytypen. Nå ber Boeing om at alle land tar flytypen ut av trafikk inntil videre.

Det kommer som et fullstendig helomvending etter at både produsent og myndigheter i USA i flere dager har insistert at det ikke finnes noe grunnlag for å sette Max 8 på bakken. Så sent som tirsdag fastholdt de dette, mens nesten hele verden for øvrig hadde tatt flytypen ut av trafikk. På overtid gjør USA det som er helt nødvendig.

På mindre enn et halvt år har to av Boeings nye 737 Max 8 fly styrtet, først i Indonesia og sist søndag i Etiopia. Ulykkene har til sammen krevd 346 menneskeliv. De reiser mange spørsmål og ingen av dem er besvart. Det viktigste er selvsagt å finne årsaken, og om den er den samme i de to ulykkene. Det finnes 350 passasjerfly av denne type i verden og nærmere 5000 er bestilt. Det er giganten Boeings bestselger den nå stilles kritiske viktige spørsmål ved.

I begge ulykkene med denne flytypen meldte flygerne om problemer kort tid etter takeoff. Noe katastrofalt inntraff som gjorde at de ikke klarte å vende tilbake.

Dette er ikke et tema egnet for spekulasjoner. Vi må vente på ekspertenes rapporter. Det foreligger ingen endelig rapport om årsaken til ulykken i Indonesia, bare foreløpig funn. Granskingen etter flystyrten i Etiopia er i startfasen. Situasjonen roper på svar når det to ganger går uforklarlig galt med en ny flytype.

– Boeing er et fantastisk selskap. De arbeider veldig, veldig hardt og forhåpentlig vil de finne svar svært hurtig, sier Trump. Men inntil svarene foreligger må 737 maks 8 stå på bakken, verden over og på ubestemt tid

Det vanlige i en slik situasjon er at luftfartsmyndighetene i flyets produksjonsland, i dette tilfelle Federal Aviation Administration (FAA) i USA, tar beslutningen om det er nødvendig å sette flyene på bakken i påvente av en gransking. Deretter vil andre land gjøre det samme.

Det skjedde ikke denne gang. Kina var først ute, fulgt av Europa og andre. Beslutningen i Kina ble begrunnet i sikkerhetshensyn. I dette tilfellet er det ingen grunn til å stille spørsmål ved de kinesiske myndighetenes motiver, men beslutningen kan også ha blitt påvirket av den pågående handelskrigen med USA.

– Selv om sikkerheten utvilsomt spiller en rolle, må det være fristende for Beijing å sette Boeing 737 Max 8 på bakken for å gi seg selv noen kort i forhandlingene med USA i handelskrigen, sier professor Steve Tsang ved Kina-instituttet på London-universitetet til South China Morning Post.

Tragedier som i Etiopia og Indonesia egner seg ikke til å bli brukt i et politisk eller økonomisk spill. Men Boeing er utvilsomt en viktig faktor i forhandlingene mellom de to økonomiske supermaktene.

Kina er Boeings viktigste kunde og de har allerede kjøpt 96 fly av 737 Max 8 typen. Mange flere er bestilt. I 2022 er det ventet at Kina vil overta for USA som verdens største marked for nye fly. Det er beregnet at Kina vil behøve 7000 fly de kommende 20 år. Det er unødvendig å si at Kina er viktig for Boeings bunnlinje.

I flere dager sa luftfartsmyndighetene i USA at de ikke har funnet noe som tilsier at 737 Max 8 flyene skulle settes på bakken, og Donald Trumps transportminister Elaine Chaou fulgte rådet. Men beslutningen var omstridt i USA. Barack Obamas transportminister, den republikanske kongressrepresentanten Ray LaHood, var blant dem som mente flyene måtte tas ut av trafikk for inspeksjon.

President Donald Trump setter søkelyset på automatiseringen i luftfarten og antydet at det går på sikkerheten løs: “Det er blitt altfor komplisert å fly. Pilotene behøves ikke lenger, men heller dataingeniører fra MIT. Jeg vet ikke hvordan det er med dere, men jeg vil ikke ha Albert Einstein som pilot. Jeg vil ha gode profesjonelle folk som enkelt og hurtig kan ta kontroll over et fly.”

Massachusetts Institute of Technology (MIT) er et ledende teknologisk universitet. Kort tid etter Trumps tweet ringte administrerende direktør i Boeing, Dennis A. Muilenburg, til Trump. Han forsikret presidenten om at 737 Max 8 flyene er helt trygge å fly, ifølge New York Times´ kilder. Nå ber altså selskapet alle la flyene stå.

Ekspertenes gransking vil gi svar. Finnes det tekniske feil vil de bli rettet opp. Men automatisering i luftfarten har ikke gjort det farligere å fly. Tvert om. Trump har ikke statistisk belegg for sin påstand.

Den fjerde generasjon av jetfly, som utgjør halvparten av dagens flypark, er mye sikrere enn tidligere utgaver. Ifølge Boeings konkurrent Airbus er ulykker redusert med 75 prosent med den siste generasjon passasjerfly. I 1960 var det 11 fatale ulykker med fly for hver million flyginger. I 2017 var dette redusert til 0,1. I 2018 var tallet noe høyere. Da inntraff en ulykke for hver 740 000 flyging, ifølge IATA, den internasjonale luftfartsorganisasjonen.

Når tragedien likevel rammer er statistikk meningsløst. Det må være en nullvisjon for ulykker i luften. Derfor er det betryggende når en flytype midlertidig settes på bakken etter ulykker. For sikkerhets skyld.